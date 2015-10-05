Додано: Пон 23 чер, 2025 15:35

ЛАД написав: Так же, как и во второй половине 80-х в Союзе, именно которые вы и помните более-менее сознательно. Так же, как и во второй половине 80-х в Союзе, именно которые вы и помните более-менее сознательно.

Проблемы второй половины 80-х стали следствием системных проблем, которые были изначально присущи совковой "экономике".Ещё в первой половине, на каникулах, меня устроили на пару месяцев подработать техником в проектный институт. Моя задача состояла в том, чтобы ездить в колхоз вместо инженеров. У меня было все хорошо, Я заработал совершенно невообразимые для школьника деньги. Но именно тогда впервые возникло ощущение, что что-то не так. Такой маразм долго существовать не мог.В развязывании войны нашей вины нет. Можете считать это лозунгом, но никакие противоречия оправданием агрессии служить не могут.Что же касается бедности, ее следует рассматривать в динамике. Мы начинали с очень низкого уровня, и уровень этот постоянно повышался, хотя желания и зависть росли быстрее.Все богатыми быть не могут, имущественное расслоение неизбежно. Но нынешняя система даёт шансы. Воспользоваться ими смогут не все, но тот, кто только плачется и чего-то ждёт от государства ими точно не воспользуется.И да, я не разделяю идею всеобщего равенства.И ещё по поводу бедности. У нас совершенно искажены представления о базовых потребностях, в результате чего на бедность жалуются те, кто мог бы жить вполне пристойно.