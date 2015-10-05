|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 23 чер, 2025 17:50
Сибарит написав: Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/bzcaYZXx-ZA?si=u7M1n_C0RXFd7hVL
Нет. Открывать не буду.
«ты не интересуешься людьми»(с)
😅😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15498
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4550
|