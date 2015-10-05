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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:56
flyman написав:
дивно, що їй не дали пожиттєве трибуналом Гааги, в еміграційній темі там розказють жахи що німці за менші "шалості" шиють кримінал і відбирають дітей
тільки в білих. Мусліми в німеччині живуть по своїм законам
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:59
flyman написав:
дивно, що їй не дали пожиттєве трибуналом Гааги, в еміграційній темі там розказють жахи що німці за менші "шалості" шиють кримінал і відбирають дітей
Последние слова детей перед казнью
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 чер, 2025 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:11
Wirująświatła
слово "наш" язык не повернулся написать, "наш" там где тебя принимают)
На цьому місці Долярек ставить пісню Ленінград «Дорожная»
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:13
кому лень смотреть всё
на 6й минуте 1го видео у ребенка 7лет уже взрослые мозги
00:00 «Дробышевский. Человек разумный»
00:37 «Задача у ребенка — вести себя как взрослый»
03:17 Что у ребенка развивается в самом начале?
07:35 Как выстраивались отношения детей и родителей?
08:25 Как устроены отделы мозга и за что они отвечают?
15:00 «Ребенок в первые годы впитывает информацию со страшной силой»
16:06 «Самое главное для детей — общаться»
18:28 Как учили древних детей?
24:01 «Плохому научить легко»
25:43 О детском мышлении
изложено запредельно простенько. детям с 12 уже можно давать слушать.
00:00 «Дробышевский. Человек разумный»
01:00 Почему антропологам сложно анализировать древних детей и их детство?
02:32 «Больше половины умирали в первый год жизни»
03:55 Как росли предки?
05:16 «Дети австралопитеков взрослели как обезьяны»
08:00 Почему возрастные этапы поменялись у ранних homo?
13:08 «У неандертальских отпрысков жизнь была непроста»
15:24 С какими трудностями сталкивались древние дети?
22:02 Что нового о взрослении древних ученым рассказали находки в пещере Окладникова?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 чер, 2025 07:00, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29
Сибарит написав:
ЛАД
"Жаль, что вас не устроили поработать за станком на заводе."
Да, пролетария из меня не получилось 😁
Или Вы жалеете, что я лично столкнулся с маразмом, когда инженеры изображают деятельность на колхозном поле?
Не в том дело.
Может быть, вы иначе воспринимали бы ту жизнь.
И не все инженеры "изображали деятельность", многие реально работали. Конечно, не все.
То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого.
Да и в кастовости тоже не вижу.
Пробьются не все не страшно. Страшно то, что те, кто не пробьётся, будут просто бедными. И не по "искаженным представлениям". Так, как пишет rjkz
: "если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни", - у них не получится.
Надеюсь, вы не станете утверждать, что зарплата будивельниковского продавца или даже более высокая средняя украинская зарплата (примерно 20000) обеспечивает пристойную жизнь даже по "неискаженным представлениям".
Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.
Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически
менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель "нижних каст". И это происходит и в управлении обществом, и в науке. Вероятно, и в культуре, хотя здесь не берусь судить, но скорее всего тоже. В результате развитие общества замедляется/происходит медленнее, чем могло бы.
Извините, но вести столь обширную и многоплановую дискуссию мне слишком тяжело. Я не справляюсь с таким количеством текста. Телефон - мало подходящий для этого инструмент.
Жаль. Интересно было бы подробнее.
Честно говоря, меня удивляет, что в ХХ1 веке умный человек может одобрять кастовость. Даже в Индии, где тысячелетние традиции кастовости, с этим сегодня борются.
Впрочем, то же и о равенстве.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43
были ли Адам и Ева (эксклюзивно для Сибарита)
для остальных. на 3й минуте организм человека реагирует на митохондрию как на чужеродное тело. Думаю вы этого не знали... (или знали?)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 23 чер, 2025 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:57
ЛАД написав:
Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.
Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически
менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель
Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.
Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.
И да, не все. А всем и не надо.
Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.
ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41
Сибарит написав: ЛАД написав:
Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.
Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически
менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель
Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.
Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.
И да, не все. А всем и не надо.Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.
ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым.
Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."
Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.
С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.
Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв, вы согласны. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определяться не только
способностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.
Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.
В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").
Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.
Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.
С кастовостью традиционно-законодательной борются и формально
её уже, наверное, нигде и нет.
Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.
Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41
думаю в будущем появятся смартфоны с 2мя экранами. основной какой нибудь амолед, а сзади на электронных чернилах с текущей информацией о событиях и возможностью чтения книг . Девайс на обзоре бессмысленный как песочные часы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 24 чер, 2025 01:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41
Сибарит написав: ЛАД написав:
Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.
Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически
менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель
Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.
Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.
И да, не все. А всем и не надо.Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.
ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым.
Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."
Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.
С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.
Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определяться не только
способностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.
Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.
В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").
Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.
Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.
С кастовостью традиционно-законодательной борются и формально
её уже, наверное, нигде и нет.
Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.
Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах.
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