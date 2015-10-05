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#<1 ... 587588589590 Додано: Пон 23 чер, 2025 23:57 ЛАД написав: Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.

Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст"менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель

Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.

Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.

И да, не все. А всем и не надо.



Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.



ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым. Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.И да, не все. А всем и не надо.Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8483 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21582 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41 Сибарит написав: ЛАД написав: Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.

Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст"менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель

Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.

Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.

И да, не все. А всем и не надо.



Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.



ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым. Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.Для первого случая характерно все, что Вы описали.И да, не все. А всем и не надо.ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым.

Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."

Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.



С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.

Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв, вы согласны. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определяться не только способностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.

Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.

В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").

Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.

Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.



С кастовостью традиционно-законодательной борются и формально её уже, наверное, нигде и нет.

Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.

Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах. Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв, вы согласны. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определятьсяспособностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.С кастовостью традиционно-законодательной борются иеё уже, наверное, нигде и нет.Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 чер, 2025 03:00, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41

думаю в будущем появятся смартфоны с 2мя экранами. основной какой нибудь амолед, а сзади на электронных чернилах с текущей информацией о событиях и возможностью чтения книг . Девайс на обзоре бессмысленный как песочные часы. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 24 чер, 2025 01:56, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30432 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 01:41 Сибарит написав: ЛАД написав: Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.

Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст"менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель

Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.

Для первого случая характерно все, что Вы описали. Во втором же эти проблемы практически не возникают. Посредственность получит доступ к образованию, но ничему не научится. Целеустремлённые и талантливые люди, пробившись с низов, достигнут значительно лучших результатов.

И да, не все. А всем и не надо.



Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет.



ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым. Похоже, пора вводить классификацию кастовости. Предлагаю разделять кастовость традиционно-законодательную, при которой пути нижним кастам перекрываются искусственно, и финансовую, при которой единственным ограничителем служат деньги.Для первого случая характерно все, что Вы описали.И да, не все. А всем и не надо.ЗЫ Пожалуй, второй тип нельзя назвать кастовостью, но Вы сделали это первым.

Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."

Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.



С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.

Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определяться не только способностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.

Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.

В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").

Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.

Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.



С кастовостью традиционно-законодательной борются и формально её уже, наверное, нигде и нет.

Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.

Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах. Простите, но слово "кастовость" первым употребили вы: "То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу."Я сначала написал о сословиях. Но слово "кастовость" мне больше нравится - лучше отражает суть проблемы. Так что, с вашего разрешения, буду использовать его.С выделенным согласен полностью. С подчёркнутым не согласен.Насколько понимаю, с тем, что нет генетической разницы в способностях нижних и верхних слоёв. Да, целеустремлённые и талантливые люди могут пробиться и с низов. Но дети не рождаются целеустремлёнными. И способность пробиться будет определятьсяспособностями, но и наглостью, изворотливостью и другими не лучшими человеческими качествами.Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. И там, и там есть по 10 детей с лучшими способностями, остальные середнячки и хуже. И есть 20 мест (во взрослом обществе), на которых нужны эти способные люди. В идеальном случае эти места заняли бы эти 10+10=20 детей. Понятно, что в жизни идеала не бывает, но при равных возможностях отклонения были бы не слишком большие.В реальной жизни эти 20 мест займут 8 способных детей и 10 середнячков (а, может, и ниже) из верхнего слоя и 2 способных из нижнего (2 способных из верхнего слоя отсеются как раз из-за того, что: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет").Думаю, очевидно, что для общества это не лучший вариант.Точно так же сельские дети имеют меньшие шансы, чем городские. Хотя бы потому, что школы похуже, учителя послабее, круг общения... не тот.С кастовостью традиционно-законодательной борются иеё уже, наверное, нигде и нет.Кастовость второго типа существует. Да она не такая жёсткая, существует принципиальная возможность её преодолеть и кому-то это реально удаётся. Но тем не менее она остаётся кастовостью, хотя и более мягкой.Тут точно так же, как с равенством перед законом. Формально закон для всех и все равны перед ним. Фактически... это не совсем так. Думаю, доказательства не нужны. И это в большей или меньшей степени имеет место быть в самых демократических странах. ЛАД 2 Повідомлень: 34893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 02:00 Hotab написав: Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. вообще не удивлён. ломать не строить. вообще не удивлён. ломать не строить. Wirująświatła

Повідомлень: 30432 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 03:50 rjkz написав: ...........

2. Да, китайцы (хоть это и не политкорректно, стоило-бы сказать "азиаты", но тут именно "китайцы") - это самые лучшие ученики/исполнители (не в смысле музыки). Не совсем-бы сказал что это лучшие работники. Да они супердисциплинированы. Но готовы подставить абсолютно любого если этого требует достижение цели или если кто-то стоит на их пути. Сделаю поправку, согласно своих убеждений, не стоит всех под одну гребенку, но такое есть.

3. Среди моих знакомых есть подобные люди. Хоть они и не китайцы. Так что опять-же. "Не все немецкие автомобили - мерседесы".



Теперь о сути.

Каждый делает свой выбор. Что он хочет в жизни и что он хочет от жизни.

Если условный китаец хочет много денег, то это его выбор. Загнать себя в такие рамки.

Собственно, СЩА - это страна, в которой если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни. Слово "нормальной" - это конечно субъективное.

И еще, между "китайским" подходом и условно "американским", есть масса градаций.

И не обязательно впадать в обе крайности. ...........2. Да, китайцы (хоть это и не политкорректно, стоило-бы сказать "азиаты", но тут именно "китайцы") - это самые лучшие ученики/исполнители (не в смысле музыки). Не совсем-бы сказал что это лучшие работники. Да они супердисциплинированы. Но готовы подставить абсолютно любого если этого требует достижение цели или если кто-то стоит на их пути. Сделаю поправку, согласно своих убеждений, не стоит всех под одну гребенку, но такое есть.3. Среди моих знакомых есть подобные люди. Хоть они и не китайцы. Так что опять-же. "Не все немецкие автомобили - мерседесы".Теперь о сути.Каждый делает свой выбор. Что он хочет в жизни и что он хочет от жизни.Если условный китаец хочет много денег, то это его выбор. Загнать себя в такие рамки.Собственно, СЩА - это страна, в которой если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни. Слово "нормальной" - это конечно субъективное.И еще, между "китайским" подходом и условно "американским", есть масса градаций.И не обязательно впадать в обе крайности.

Да, то что описано в этой книге, конечно, перегиб.

Но, с другой стороны, для будущего детей это оправдано. Тем более, для эмигрантов или для других категорий, не совсем равноправных.

И это совсем не обязательно приводит к неврастеничности и слабоволию.Или к тому, что дети вырастут "зажатыми психопатками". Сама автор книги говорит о том, что и она, и её сестра взбунтовались и поступали вопреки воле родителей в Гарвард, а не Стэнфорд. И добились успехов в жизни.

И, кстати, не знаю, как в Америке, автор пишет о муже: "американец Джед, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье", но у нас, знаю по рассказам, во многих еврейских семьях тоже требовали успехов в учёбе (за четвёрки ... не хвалили) и говорили: "Ты должен быть лучше других". Только это давало шансы на поступление в вуз и на хорошую работу. Не всегда, но всё же. Да, то что описано в этой книге, конечно, перегиб.Но, с другой стороны, для будущего детей это оправдано. Тем более, для эмигрантов или для других категорий, не совсем равноправных.И это совсем не обязательно приводит к неврастеничности и слабоволию.Или к тому, что дети вырастут "зажатыми психопатками". Сама автор книги говорит о том, что и она, и её сестра взбунтовались и поступали вопреки воле родителей в Гарвард, а не Стэнфорд. И добились успехов в жизни.И, кстати, не знаю, как в Америке, автор пишет о муже: "американец Джед, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье", но у нас, знаю по рассказам, во многих еврейских семьях тоже требовали успехов в учёбе (за четвёрки ... не хвалили) и говорили: "Ты должен быть лучше других". Только это давало шансы на поступление в вуз и на хорошую работу. Не всегда, но всё же. ЛАД 2 Повідомлень: 34893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 587588589590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4570

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34