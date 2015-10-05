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#<1 ... 587588589590 Додано: Вів 24 чер, 2025 02:00 Hotab написав: Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. вообще не удивлён. ломать не строить. вообще не удивлён. ломать не строить. Wirująświatła

Повідомлень: 30432 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 03:50 rjkz написав: ...........

2. Да, китайцы (хоть это и не политкорректно, стоило-бы сказать "азиаты", но тут именно "китайцы") - это самые лучшие ученики/исполнители (не в смысле музыки). Не совсем-бы сказал что это лучшие работники. Да они супердисциплинированы. Но готовы подставить абсолютно любого если этого требует достижение цели или если кто-то стоит на их пути. Сделаю поправку, согласно своих убеждений, не стоит всех под одну гребенку, но такое есть.

3. Среди моих знакомых есть подобные люди. Хоть они и не китайцы. Так что опять-же. "Не все немецкие автомобили - мерседесы".



Теперь о сути.

Каждый делает свой выбор. Что он хочет в жизни и что он хочет от жизни.

Если условный китаец хочет много денег, то это его выбор. Загнать себя в такие рамки.

Собственно, СЩА - это страна, в которой если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни. Слово "нормальной" - это конечно субъективное.

И еще, между "китайским" подходом и условно "американским", есть масса градаций.

И не обязательно впадать в обе крайности. ...........2. Да, китайцы (хоть это и не политкорректно, стоило-бы сказать "азиаты", но тут именно "китайцы") - это самые лучшие ученики/исполнители (не в смысле музыки). Не совсем-бы сказал что это лучшие работники. Да они супердисциплинированы. Но готовы подставить абсолютно любого если этого требует достижение цели или если кто-то стоит на их пути. Сделаю поправку, согласно своих убеждений, не стоит всех под одну гребенку, но такое есть.3. Среди моих знакомых есть подобные люди. Хоть они и не китайцы. Так что опять-же. "Не все немецкие автомобили - мерседесы".Теперь о сути.Каждый делает свой выбор. Что он хочет в жизни и что он хочет от жизни.Если условный китаец хочет много денег, то это его выбор. Загнать себя в такие рамки.Собственно, СЩА - это страна, в которой если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни. Слово "нормальной" - это конечно субъективное.И еще, между "китайским" подходом и условно "американским", есть масса градаций.И не обязательно впадать в обе крайности.

Да, то что описано в этой книге, конечно, перегиб.

Но, с другой стороны, для будущего детей это оправдано. Тем более, для эмигрантов или для других категорий, не совсем равноправных.

И это совсем не обязательно приводит к неврастеничности и слабоволию.Или к тому, что дети вырастут "зажатыми психопатками". Сама автор книги говорит о том, что и она, и её сестра взбунтовались и поступали вопреки воле родителей в Гарвард, а не Стэнфорд. И добились успехов в жизни.

И, кстати, не знаю, как в Америке, автор пишет о муже: "американец Джед, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье", но у нас, знаю по рассказам, во многих еврейских семьях тоже требовали успехов в учёбе (за четвёрки ... не хвалили) и говорили: "Ты должен быть лучше других". Только это давало шансы на поступление в вуз и на хорошую работу. Не всегда, но всё же. Да, то что описано в этой книге, конечно, перегиб.Но, с другой стороны, для будущего детей это оправдано. Тем более, для эмигрантов или для других категорий, не совсем равноправных.И это совсем не обязательно приводит к неврастеничности и слабоволию.Или к тому, что дети вырастут "зажатыми психопатками". Сама автор книги говорит о том, что и она, и её сестра взбунтовались и поступали вопреки воле родителей в Гарвард, а не Стэнфорд. И добились успехов в жизни.И, кстати, не знаю, как в Америке, автор пишет о муже: "американец Джед, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье", но у нас, знаю по рассказам, во многих еврейских семьях тоже требовали успехов в учёбе (за четвёрки ... не хвалили) и говорили: "Ты должен быть лучше других". Только это давало шансы на поступление в вуз и на хорошую работу. Не всегда, но всё же. ЛАД 2 Повідомлень: 34894 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 05:20 ЛАД написав: Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего.

Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому.

Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура.

Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно.



О чем мы вообще спорим?

Вы пытаетесь меня убедить, что тогда мне было хорошо, а сейчас мне плохо? Я не настолько внушаемый 😁 Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому.Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура.Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно.О чем мы вообще спорим?Вы пытаетесь меня убедить, что тогда мне было хорошо, а сейчас мне плохо? Я не настолько внушаемый 😁 Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 24 чер, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8484 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21582 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 07:19 Wirująświatła написав: Hotab написав: Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. вообще не удивлён. ломать не строить. вообще не удивлён. ломать не строить.

Не переймайся, в Ірпені я не був, і про чоловіка - любителя мавп мені жодна не розповідала. Не переймайся, в Ірпені я не був, і про чоловіка - любителя мавп мені жодна не розповідала. Hotab Повідомлень: 15503 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 07:27 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД

"Жаль, что вас не устроили поработать за станком на заводе."

Да, пролетария из меня не получилось 😁

Или Вы жалеете, что я лично столкнулся с маразмом, когда инженеры изображают деятельность на колхозном поле? ЛАД"Жаль, что вас не устроили поработать за станком на заводе."Да, пролетария из меня не получилось 😁Или Вы жалеете, что я лично столкнулся с маразмом, когда инженеры изображают деятельность на колхозном поле? Не в том дело.

Может быть, вы иначе воспринимали бы ту жизнь.

И не все инженеры "изображали деятельность", многие реально работали. Конечно, не все.



То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого.

Да и в кастовости тоже не вижу. Пробьются не все не страшно. Страшно то, что те, кто не пробьётся, будут просто бедными. И не по "искаженным представлениям". Так, как пишет rjkz: "если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни", - у них не получится.

Надеюсь, вы не станете утверждать, что зарплата будивельниковского продавца или даже более высокая средняя украинская зарплата (примерно 20000) обеспечивает пристойную жизнь даже по "неискаженным представлениям".



Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.

Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель "нижних каст". И это происходит и в управлении обществом, и в науке. Вероятно, и в культуре, хотя здесь не берусь судить, но скорее всего тоже. В результате развитие общества замедляется/происходит медленнее, чем могло бы.



Извините, но вести столь обширную и многоплановую дискуссию мне слишком тяжело. Я не справляюсь с таким количеством текста. Телефон - мало подходящий для этого инструмент. Жаль. Интересно было бы подробнее.

Честно говоря, меня удивляет, что в ХХ1 веке умный человек может одобрять кастовость. Даже в Индии, где тысячелетние традиции кастовости, с этим сегодня борются.

Впрочем, то же и о равенстве. Не в том дело.Может быть, вы иначе воспринимали бы ту жизнь.И не все инженеры "изображали деятельность", многие реально работали. Конечно, не все.Пробьются не все не страшно. Страшно то, что те, кто не пробьётся, будут просто бедными. И не по "искаженным представлениям". Так, как пишет: "если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни", - у них не получится.Надеюсь, вы не станете утверждать, что зарплата будивельниковского продавца или даже более высокая средняя украинская зарплата (примерно 20000) обеспечивает пристойную жизнь даже по "неискаженным представлениям".Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям.Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст"менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель "нижних каст". И это происходит и в управлении обществом, и в науке. Вероятно, и в культуре, хотя здесь не берусь судить, но скорее всего тоже. В результате развитие общества замедляется/происходит медленнее, чем могло бы.Жаль. Интересно было бы подробнее.Честно говоря, меня удивляет, что в ХХ1 веке умный человек может одобрять кастовость. Даже в Индии, где тысячелетние традиции кастовости, с этим сегодня борются.Впрочем, то же и о равенстве.



Про возможности.

Я уже несколько раз Вам писал, что это не так.

Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнет

того.

Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь. Про возможности.Я уже несколько раз Вам писал, что это не так.Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнеттого.Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь. rjkz

Повідомлень: 17548 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8625 раз. Подякували: 5432 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 11:02 За крок до перевороту думок©



Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:

1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?

Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?

А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?

І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!





2. Тема №2

На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...

До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!

Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))



Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?

Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись



Але ж покищо цього не спостерігаємо?



Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? Доброго дня, товариство!Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!2. Тема №2На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків!так як чоловіків НЕ вистачає!))Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитисьАле ж покищо цього не спостерігаємо?Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? Успіх

Повідомлень: 8273 З нами з: 18.03.21 Подякував: 271 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 4 8 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 11:37 Wirująświatła написав: Hotab написав: Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. вообще не удивлён. ломать не строить. вообще не удивлён. ломать не строить.

в нього це "ачівки" в нього це "ачівки" flyman

Повідомлень: 39842 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2837 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 12:22 Успіх написав: Доброго дня, товариство!



Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:

1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?

Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?

А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?

І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!





2. Тема №2

На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...

До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!

Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))



Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?

Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись



Але ж покищо цього не спостерігаємо?



Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? Доброго дня, товариство!Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!2. Тема №2На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків!так як чоловіків НЕ вистачає!))Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитисьАле ж покищо цього не спостерігаємо?Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?



справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловіку



деякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти).

Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві).

Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків.

Подивіться уривок з фільму Аудітор 2,

я про це кажу (з 12 по 16хв)

https://uaserials.com/10941-audytor-2.html справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловікудеякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти).Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві).Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків.Подивіться уривок з фільмуя про це кажу (з 12 по 16хв) prodigy Повідомлень: 12536 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3305 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 чер, 2025 12:25 Сибарит написав: ЛАД написав: Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего. Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего.

Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому.

Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура.

Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно.

......... Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому.Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура.Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно..........

1. Давайте уточним термины.

Из контекста, по-моему, очевидно, что я писал, скорее, не о равенстве, а о равенстве возможностей. Дальше употребляю "равенство" именно в этом смысле, просто для сокращения. Доказывать возможность и необходимость равенства я бы не стал. Хотя бы потому, что у людей явно разные физические и умственные способности. Никакими тренировками невозможно из любого человека сделать рекордсмена по бегу.

2. "Равенства никогда и нигде не было" - согласен.

3. "никогда и нигде не будет" - я бы не был так уверен. Всю историю борьба идёт именно за это. И прогресс есть.

За последние века - боролись за ликвидацию сословных привилегий - добились. Негры в США боролись за равные права. Не скажу, что проблема решена, но прогресс очевиден. Положение явно значительно лучше, чем 100 лет назад.

Последние лет 100 идёт борьба женщин за свои права. Тоже нельзя сказать, что проблема решена, но изменения сильные.

4. "никому не нужно" - по-моему, из п.3 видно, что это не так.



При чём тут партноменклатура не понял. Я, вроде, нигде не сравнивал положение сегодня с ситуацией в Союзе. Хотя замечу, никогда не слышал о преимуществах партноменклатуры при поступлении в вуз. Разве что в МГИМО и какие-нибудь школы КГБ. Устройство на работу - тут больше зависело не от принадлежности к партноменклатуре, а от знакомств. Не знаю, как на Западе, но, думаю, такое есть и там.

О чем мы вообще спорим?

Вы пытаетесь меня убедить, что тогда мне было хорошо, а сейчас мне плохо? Я не настолько внушаемый 😁 Упаси бог! Я не ставлю перед собой нерешаемые задачи.



rjkz написав: ..........

Про возможности.

Я уже несколько раз Вам писал, что это не так.

Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнет

того.

Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь. ..........Про возможности.Я уже несколько раз Вам писал, что это не так.Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнеттого.Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь.

См. п.1 выше.

При всём желании и старании вы не станете Бетховеном или Эйнштейном. Как бы радикально вы не меняли свою жизнь. 1. Давайте уточним термины.Из контекста, по-моему, очевидно, что я писал, скорее, не о, а о. Дальше употребляю "равенство" именно в этом смысле, просто для сокращения. Доказывать возможность и необходимость равенства я бы не стал. Хотя бы потому, что у людей явно разные физические и умственные способности. Никакими тренировками невозможно изчеловека сделать рекордсмена по бегу.2. "Равенства никогда и нигде не было" - согласен.3. "никогда и нигде не будет" - я бы не был так уверен. Всю историю борьба идёт именно за это. И прогресс есть.За последние века - боролись за ликвидацию сословных привилегий - добились. Негры в США боролись за равные права. Не скажу, что проблема решена, но прогресс очевиден. Положение явно значительно лучше, чем 100 лет назад.Последние лет 100 идёт борьба женщин за свои права. Тоже нельзя сказать, что проблема решена, но изменения сильные.4. "никому не нужно" - по-моему, из п.3 видно, что это не так.При чём тут партноменклатура не понял. Я, вроде, нигде не сравнивал положение сегодня с ситуацией в Союзе. Хотя замечу, никогда не слышал о преимуществах партноменклатуры при поступлении в вуз. Разве что в МГИМО и какие-нибудь школы КГБ. Устройство на работу - тут больше зависело не от принадлежности к партноменклатуре, а от знакомств. Не знаю, как на Западе, но, думаю, такое есть и там.Упаси бог! Я не ставлю перед собой нерешаемые задачи.См. п.1 выше.При всём желании и старании вы не станете Бетховеном или Эйнштейном. Как бы радикально вы не меняли свою жизнь. ЛАД 2 Повідомлень: 34894 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 587588589590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4588

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34