rjkz написав:........... 2. Да, китайцы (хоть это и не политкорректно, стоило-бы сказать "азиаты", но тут именно "китайцы") - это самые лучшие ученики/исполнители (не в смысле музыки). Не совсем-бы сказал что это лучшие работники. Да они супердисциплинированы. Но готовы подставить абсолютно любого если этого требует достижение цели или если кто-то стоит на их пути. Сделаю поправку, согласно своих убеждений, не стоит всех под одну гребенку, но такое есть. 3. Среди моих знакомых есть подобные люди. Хоть они и не китайцы. Так что опять-же. "Не все немецкие автомобили - мерседесы".
Теперь о сути. Каждый делает свой выбор. Что он хочет в жизни и что он хочет от жизни. Если условный китаец хочет много денег, то это его выбор. Загнать себя в такие рамки. Собственно, СЩА - это страна, в которой если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни. Слово "нормальной" - это конечно субъективное. И еще, между "китайским" подходом и условно "американским", есть масса градаций. И не обязательно впадать в обе крайности.
Да, то что описано в этой книге, конечно, перегиб. Но, с другой стороны, для будущего детей это оправдано. Тем более, для эмигрантов или для других категорий, не совсем равноправных. И это совсем не обязательно приводит к неврастеничности и слабоволию.Или к тому, что дети вырастут "зажатыми психопатками". Сама автор книги говорит о том, что и она, и её сестра взбунтовались и поступали вопреки воле родителей в Гарвард, а не Стэнфорд. И добились успехов в жизни. И, кстати, не знаю, как в Америке, автор пишет о муже: "американец Джед, который рос в веселой и весьма либеральной еврейской семье", но у нас, знаю по рассказам, во многих еврейских семьях тоже требовали успехов в учёбе (за четвёрки ... не хвалили) и говорили: "Ты должен быть лучше других". Только это давало шансы на поступление в вуз и на хорошую работу. Не всегда, но всё же.
ЛАД написав:Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего.
Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому. Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура. Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно.
О чем мы вообще спорим? Вы пытаетесь меня убедить, что тогда мне было хорошо, а сейчас мне плохо? Я не настолько внушаемый 😁
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 24 чер, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:ЛАД "Жаль, что вас не устроили поработать за станком на заводе." Да, пролетария из меня не получилось 😁 Или Вы жалеете, что я лично столкнулся с маразмом, когда инженеры изображают деятельность на колхозном поле?
Не в том дело. Может быть, вы иначе воспринимали бы ту жизнь. И не все инженеры "изображали деятельность", многие реально работали. Конечно, не все.
То, что пробьются не все, вполне естественно. Я не вижу в этом ничего плохого. Да и в кастовости тоже не вижу.
Пробьются не все не страшно. Страшно то, что те, кто не пробьётся, будут просто бедными. И не по "искаженным представлениям". Так, как пишет rjkz: "если ты не хочешь заработать все деньги мира, то можно работать на несложной работе и этого заработка будет достаточно для нормальной жизни", - у них не получится. Надеюсь, вы не станете утверждать, что зарплата будивельниковского продавца или даже более высокая средняя украинская зарплата (примерно 20000) обеспечивает пристойную жизнь даже по "неискаженным представлениям".
Кастовость рано или поздно приводит к социальным потрясениям. Но даже без этого она вредна для общества. Вряд ли вы станете утверждать, что дети из "нижних каст" генетически менее способные, чем дети из "верхних". Но в результате кастовости "серенький" представитель "верхних каст" занимает с большой вероятностью лучшее положение, чем более способный представитель "нижних каст". И это происходит и в управлении обществом, и в науке. Вероятно, и в культуре, хотя здесь не берусь судить, но скорее всего тоже. В результате развитие общества замедляется/происходит медленнее, чем могло бы.
Извините, но вести столь обширную и многоплановую дискуссию мне слишком тяжело. Я не справляюсь с таким количеством текста. Телефон - мало подходящий для этого инструмент.
Жаль. Интересно было бы подробнее. Честно говоря, меня удивляет, что в ХХ1 веке умный человек может одобрять кастовость. Даже в Индии, где тысячелетние традиции кастовости, с этим сегодня борются. Впрочем, то же и о равенстве.
Про возможности. Я уже несколько раз Вам писал, что это не так. Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнет того. Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь.
Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми: 1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця? Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років? А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя? І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!
2. Тема №2 На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків... До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо! Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми: 1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця? Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років? А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя? І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!
2. Тема №2 На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків... До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо! Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловіку
деякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти). Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві). Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків. Подивіться уривок з фільму Аудітор 2, я про це кажу (з 12 по 16хв) https://uaserials.com/10941-audytor-2.html
ЛАД написав:Давайте рассмотрим пример (все цифры, естественно, условные). Пусть есть 100 детей из верхнего слоя и 100 из нижнего.
Слишком условные. Нижнего сословия должно быть на порядки больше и работать это начинает несколько по-другому. Но и в описанном результате я трагедии не вижу. Когда преимущество определяется деньгами, сословность получается значительно мягче, чем когда преимущество получает партноменклатура. Равенства никогда и нигде не было, никогда и нигде не будет и никому не нужно. .........
1. Давайте уточним термины. Из контекста, по-моему, очевидно, что я писал, скорее, не о равенстве, а о равенстве возможностей. Дальше употребляю "равенство" именно в этом смысле, просто для сокращения. Доказывать возможность и необходимость равенства я бы не стал. Хотя бы потому, что у людей явно разные физические и умственные способности. Никакими тренировками невозможно из любого человека сделать рекордсмена по бегу. 2. "Равенства никогда и нигде не было" - согласен. 3. "никогда и нигде не будет" - я бы не был так уверен. Всю историю борьба идёт именно за это. И прогресс есть. За последние века - боролись за ликвидацию сословных привилегий - добились. Негры в США боролись за равные права. Не скажу, что проблема решена, но прогресс очевиден. Положение явно значительно лучше, чем 100 лет назад. Последние лет 100 идёт борьба женщин за свои права. Тоже нельзя сказать, что проблема решена, но изменения сильные. 4. "никому не нужно" - по-моему, из п.3 видно, что это не так.
При чём тут партноменклатура не понял. Я, вроде, нигде не сравнивал положение сегодня с ситуацией в Союзе. Хотя замечу, никогда не слышал о преимуществах партноменклатуры при поступлении в вуз. Разве что в МГИМО и какие-нибудь школы КГБ. Устройство на работу - тут больше зависело не от принадлежности к партноменклатуре, а от знакомств. Не знаю, как на Западе, но, думаю, такое есть и там.
О чем мы вообще спорим? Вы пытаетесь меня убедить, что тогда мне было хорошо, а сейчас мне плохо? Я не настолько внушаемый 😁
Упаси бог! Я не ставлю перед собой нерешаемые задачи. И я вообще не писал о Союзе, так что не пойму, при чём тут это замечание.
rjkz написав:.......... Про возможности. Я уже несколько раз Вам писал, что это не так. Если человек знает чего он хочет и готов приложить к этому усилия, то достигнет того. Да, может для этого придется радикально менять свою жизнь.
См. п.1 выше. При всём желании и старании вы не станете Бетховеном или Эйнштейном. Как бы радикально вы не меняли свою жизнь.
Успіх написав:Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись Але ж покищо цього не спостерігаємо? Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
кидатись на ухилянтів що сміють на двох ногах ходити в тилу - суперечить лінії партії. тому й не кидаються А бангладешець у вишиванці саме те що треба