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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:38

  prodigy написав:
  Успіх написав:Доброго дня, товариство!

Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:
1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?
Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?
А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?
І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений! ;)


2. Тема №2
На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...
До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!
Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! :lol: так як чоловіків НЕ вистачає!))

Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? :D
Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись :D

Але ж покищо цього не спостерігаємо?

Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків? :mrgreen:


справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловіку

деякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти).
Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві).
Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків.
Подивіться уривок з фільму Аудітор 2,
я про це кажу (з 12 по 16хв)
https://uaserials.com/10941-audytor-2.html

в Україні 22 річні прикордонниці-безпілотниці полюють, і "воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки". Це ж не Філіпіни, це інше.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:19

крик душі не затребуваного долярека…
Наче і вихід в місто має, а крім киці, яка дала «за одруження» , більше ніхто не дає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:34

2 квартири заробити і зберегти сім'ю-можуть не тільки лиш вс

  Hotab написав:крик душі не затребуваного долярека…
Наче і вихід в місто має, а крім киці, яка дала «за одруження» , більше ніхто не дає.

Фантазер! :mrgreen:

А от ти з будівельником так і не змогли "і рибку з'їсти, і ..." - не змогли капітал сколотити і щоб свою сім'ю зберегти! :wink: >>>
  Hotab написав:коли мета в короткий час сколотити капітал, то поставивши життя на паузу на кілька років - непоганий варіант.



Ну як - нормально поставив своє життя на паузу?
Поставив на паузу свою дружину і доньку?
Але щось з паузи вже не знімається, так?

Тож сиди тепер біля розбитого корита і не заздри іншим!
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:42

  Wirująświatła написав:кому лень смотреть всё
на 6й минуте 1го видео у ребенка 7лет уже взрослые мозги
.....

Точности ради - "взрослые мозги" по размеру. Но это не означает окончательное формирование мозга.
ЛАД
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