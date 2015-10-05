Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми: 1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця? Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років? А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя? І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!
2. Тема №2 На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків... До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо! Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловіку
деякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти). Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві). Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків. Подивіться уривок з фільму Аудітор 2, я про це кажу (з 12 по 16хв) https://uaserials.com/10941-audytor-2.html
в Україні 22 річні прикордонниці-безпілотниці полюють, і "воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки". Це ж не Філіпіни, це інше.