Успіх написав:

Доброго дня, товариство!Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми:1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця?Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років?А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя?І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!2. Тема №2На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків!так як чоловіків НЕ вистачає!))Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитисьАле ж покищо цього не спостерігаємо?Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?