Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми: 1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця? Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років? А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя? І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!
2. Тема №2 На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків... До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо! Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків! так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає? Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
справа не в тому, чи вистачає кожній жінці по чоловіку
деякі жінки (років 40 тому таких було 60-70%) ні заякі умови не будуть сексуально активними у пошуку партнера(супруга), це знаки виховання (коли батьки з дитинства , особливо батько, подавляли індівідуальність), тому вони хоч і не старі, але після 30(35) втрачають шанси проти молодих, якщо не склалося створити пару і народити дітей, то вони перемикаються на спілкування з подругами (подорожують по санаторіям Трускавець, Моршин, Тисниця), або за кордон (якщо є кошти). Жінка це товар, а чоловік покупець, який підкатує і пропонує (не тільки себе, а свій достаток, можливості зараз чи в перспетиві). Воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки. В США жінки за останні 50 років емансіпації ментально готови полювати на чоловіків. Подивіться уривок з фільму Аудітор 2, я про це кажу (з 12 по 16хв) https://uaserials.com/10941-audytor-2.html
в Україні 22 річні прикордонниці-безпілотниці полюють, і "воно буде не природньо виглядати, якщо навпаки". Це ж не Філіпіни, це інше.
Я сьогодні трохи вільний, то можемо обговтрити дві теми: 1. Створення світу(і взагалі, всього) - саме по собі, чи таки має Творця? Я розумію, що не доказано ні те, ні інше, але! Але беремо, наприклад, мозок людини - невже він створився сам по-собі з умовних якихось бактерій за мільйони років? А космос? Отак планета Земля тютілька-в-тютільку розташувалась в певному місці, щоб були всі сприятливі умови для життя? І все отак "зв'язане" і сонце і планети... все "зависло" так, як має бути... - ніде не "втікає/відлітає" в далекий космос... - бо все працює, як певний механізм, який, наче, створений!
Життя - дуже широке поняття, і умови для існування життя не настільки вузькі, як може здаватися нам, хоча навіть екстремофіли на Землі доводять зворотнє. І хоча вимогам існування життя (в будь-якій формі, що можна уявити) відповідає мізерна доля відсотка місць у відомому Всесвіті, Всесвіт настільки великий, що оці мізерні долі відсотка - це можливо мільйони планет. Тільки з видимої нам частини Всесвіту з тими засобами, що в нас є, людство зафіксувало сотні, якщо вже не тисячі, екзопланет з потенційно сприятливими умовами для існування життя.
Щодо життя загалом. Я притримуюся думки, що: по-перше, ми досі маємо дуже слабке уявлення про механізми еволюції. Існуючі теорії/гіпотези про мутації і "природній відбір" не пояснюють майже нічого, ні настільки складних органічних молекул, як РНК і ДНК, ні складності організмів, ні різноманіття живих організмів без фіксації "проміжних" етапів еволюції. Вочевидь, еволюційні зміни можуть проходити стрибкоподібно, але наочних доказів для складних організмів не зафіксовано, або їх замало. Для всіляких вірусів, бактерій, грибків і частково комах існуючі теорії ще більш-менш працюють, з тваринами вже складніше. Це не означає, що я натякаю на креаціоністський підхід, я натякаю, що ми насправді майже нічого не знаємо про еволюцію складних організмів. по-друге, я вважаю, що джерело життя на Землі скоріше, позаземне. Яким чином воно сюди потрапило - питання відкрите. Це не обовʼязково візит інопланетян:). Метеорити, частки льоду, пилу яким обмінюються зоряні системи між собою (не так давно читав про цей процес) а також комети. Це відкриває більші часові рамки для виникнення життя (ці процеси могли проходити і за мільярди років до виникнення нашої планети), більше варіантів умов його виникнення (десь вони могли бути і куди більш сприятливі, ніж земні), і це виглядає більш ймовірно, за гіпотезу, що за пару мільярдів років на Землі випадкові хімічні реакції і мутації зробили з бульончику з води і простих органічних сполук структури ДНК з сотень тисяч генів і відповідно організми неймовірної складності. І це ще з розвагами типу кількох масштабних вимирань на планеті.
Щодо того, як що "звʼязане". Я кидав раніше чисто для розваги розрахунок гравітаційної взаємодії між окремими зірками. От уявіть собі, як хмаринка в небі тримається купи певними силами, то якщо кожна молекула в хмарі це цілі зіркові системи - виходить така собі галактика. Колосальні відстані, але і ще більш колосальні маси і енергії. Ви колись замислювалися, що машина часу прямо перед вашими очима? Це небо. Коли ви дивитеся на нічне небо, ви бачите минуле, якому від кількох років до сотень тисяч років (більш давнє просто так не побачити).
Успіх написав: А от ти з будівельником так і не змогли "і рибку з'їсти, і ..." - не змогли капітал сколотити і щоб свою сім'ю зберегти! >>>
Хотаб з Будівельником мав сімʼю збудувати чи шо? Бо конкретно у Будівельника і сімʼя велика і капітал накопичив, тут ви геть мимо. Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки. А щодо капіталу то ви все ж програєте і Хотабу і Будівельнику. Хоча ви теж, безумовно, молодець. І звісно науспішніший
Faceless написав:Хотаб з Будівельником мав сімʼю збудувати чи шо?
😁 Кожен окремо мав НЕ втратити/зберегти свою сім'ю!(а вони зберегли лише капітал, а сім'ї - повтрачали!)
Faceless написав:Бо конкретно у Будівельника і сімʼя велика і капітал накопичив, тут ви геть мимо.
Не геть мимо! Так як недавно Будівельник признався(на загал), що зараз в нього друга сім'я!(де є двоє синів) А попередня сім'я(де теж у нього є діти) - розпалася! Тож, поки він "сколотив капітал" - встиг втратити сім'ю!
Faceless написав:Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки.
Так я вже в його роках, коли він розійшовся з дружиною
А те, що до доля бува іронічною... - ну так він мене хейтить/підколює, то чому я його не можу?😉
Faceless написав:А щодо капіталу то ви все ж програєте і Хотабу і Будівельнику. Хоча ви теж, безумовно, молодець. І звісно науспішніший
А все тому, що я НЕ повністю віддався "сколочувати капітал", а ще й багато зусиль віддав на збереження своєї сім'ї! І мені це вдалося!
А от Хотаб і Будівельник - знехтували своєю сім'єю заради грошей!
Долярек, коли ти ходиш по місту в робі і з сантехнічним ключем, то що думає баришня… «Таааак, а чому його не забрали? Або воно ледве дихає з сотнею діагнозів (отже в ліжку непридатний) , або 3+ дітей (Нах такий , який не встигає діставати), або доглядає за кицею хворою.. так якщо він кицю довів до ручки, то що він мені доброго запропонує». Коротше ти неліквідний, Долярек. Тому тобі на шию не кинуться, навіть якщо ти один з писюном на весь Львів залишишся 😅