|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 24 чер, 2025 15:10
Успіх написав: Faceless написав:
організми неймовірної складності
Так отож!
І правильно - ми бачимо лише мізерну частинку всесвіту...
Висновок очевидний - 100% це все має Творця!
100% це все створено НЕ "само собою", а Творцем!(тут не має значення, як ми його називаємо. Головне - що все створено Ним!)
Вывод не следует их посыла.
Но вообще по поводу некоторых ваших постов хочу рассказать вам старый анекдот (притчу?).
Была зима. Лютый мороз.
Летал себе воробышек, летал. Вконец замерз и упал на дорогу.
Шла корова и сбросила на него лепёшку.
Отогрелся воробышек и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услышала чириканье, достала воробышка из лепёшки и... съела.
Выводы.
Не всяк тот враг, кто на тебя насрёт.
Не всяк тот друг, кто тебя из говна достанет.
Попал в говно - сиди и не чирикай.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34896
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4853 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 24 чер, 2025 15:23
Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки
.
WAT?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 16:16
Успіх написав: Faceless написав:
організми неймовірної складності
Так отож!
І правильно - ми бачимо лише мізерну частинку всесвіту...
Висновок очевидний - 100% це все має Творця!
100% це все створено НЕ "само собою", а Творцем!(тут не має значення, як ми його називаємо. Головне - що все створено Ним!)
Які ви швидкі на висновки. Я не готовий так заявити.
Якщо є якась свідомість, що створила те що ми бачимо, ця свідомість - лишень частинка Всесвіту, і питання, як виникла ця свідомість залишається так само
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36345
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 16:18
flyman написав: Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки
.
WAT?
Шо ват? Хотаб ж явно старше. Не на 20 років, але і за 5 років багато що може статися
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36345
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 16:26
Успіх написав: Faceless написав:
Хотаб з Будівельником мав сімʼю збудувати чи шо?
Кожен окремо мав НЕ втратити/зберегти свою сім'ю!(а вони зберегли лише капітал, а сім'ї - повтрачали!)
Faceless написав:
Бо конкретно у Будівельника і сімʼя велика і капітал накопичив, тут ви геть мимо.
Не геть мимо!
Так як недавно Будівельник признався(на загал), що зараз в нього друга сім'я!(де є двоє синів)
А попередня сім'я(де теж у нього є діти) - розпалася!
Тож, поки він "сколотив капітал" - встиг втратити сім'ю!
Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки.
Так я вже в його роках, коли він розійшовся з дружиною
А те, що до доля бува іронічною... - ну так він мене хейтить/підколює, то чому я його не можу?
Faceless написав:
А щодо капіталу то ви все ж програєте і Хотабу і Будівельнику. Хоча ви теж, безумовно, молодець. І звісно науспішніший
А все тому, що я НЕ повністю віддався "сколочувати капітал", а ще й багато зусиль віддав на збереження своєї сім'ї!
І мені це вдалося!
А от Хотаб і Будівельник - знехтували своєю сім'єю заради грошей!
Це все якісь вже домисли. Я більше скажу - не завжди розлучення означає "втрату сімʼї". І я б не ліз в такі нюанси чужого особистого життя. І ви самі не можете знати що вас чекає за кілька років.
Щодо капіталу - чого ви вирішили, що проблеми в сімʼї є наслідком роботи над створенням капіталу? У більшості випадків розлучень і капіталу ніякого нема, тоді логічніше припустити зворотнє - сімʼї розпадаються від небажання/нездатності створити капітал
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36345
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 16:28
ЛАД написав:Была зима. Лютый мороз.
Летал себе воробышек, летал. Вконец замерз и упал на дорогу.
Шла корова и сбросила на него лепёшку.
Отогрелся воробышек и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услышала чириканье, достала воробышка из лепёшки и... съела.
Выводы.
Не всяк тот враг, кто на тебя насрёт.
Не всяк тот друг, кто тебя из говна достанет.
Попал в говно - сиди и не чирикай.
Я чув трохи інше закінчення:
"Якщо тобі тепло й добре- сиди й не чирикай!"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36345
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8227 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 16:43
Не заважайте доляреку фантазувати про чужі сімʼї і причини розлучень))
Там амнезія і недорозвиненість.
У нього то «навіщо тобі в 50 ті гроші», то «я вже в його роках не розлучений». Як в його недонавченій голові це поєднано - хз))
Тим більше що розлучений я як 2 роки всього))
Трохи хворенький, але з цим живуть)))
Тема «щастя» взагалі окрема.
Може для мене щастя це якраз вільний вибір «вовчиці» (щось подібне розказує Бетон, але якимсь страждальним голосом))) . А для долярека щастя - «2 сина і дружина». Чому ні. Але чому він зайняв місце щасливішого , як Віталія перший натягнув халат психолога - знає лише він))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15505
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4598
|
|