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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:10
Успіх написав: Faceless написав:
організми неймовірної складності
Так отож!
І правильно - ми бачимо лише мізерну частинку всесвіту...
Висновок очевидний - 100% це все має Творця!
100% це все створено НЕ "само собою", а Творцем!(тут не має значення, як ми його називаємо. Головне - що все створено Ним!)
Вывод не следует их посыла.
Но вообще по поводу некоторых ваших постов хочу рассказать вам старый анекдот (притчу?).
Была зима. Лютый мороз.
Летал себе воробышек, летал. Вконец замерз и упал на дорогу.
Шла корова и сбросила на него лепёшку.
Отогрелся воробышек и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услышала чириканье, достала воробышка из лепёшки и... съела.
Выводы.
Не всяк тот враг, кто на тебя насрёт.
Не всяк тот друг, кто тебя из говна достанет.
Попал в говно - сиди и не чирикай.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 15:23
Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки
.
WAT?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:16
Успіх написав: Faceless написав:
організми неймовірної складності
Так отож!
І правильно - ми бачимо лише мізерну частинку всесвіту...
Висновок очевидний - 100% це все має Творця!
100% це все створено НЕ "само собою", а Творцем!(тут не має значення, як ми його називаємо. Головне - що все створено Ним!)
Які ви швидкі на висновки. Я не готовий так заявити.
Якщо є якась свідомість, що створила те що ми бачимо, ця свідомість - лишень частинка Всесвіту, і питання, як виникла ця свідомість залишається так само
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:18
flyman написав: Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки
.
WAT?
Шо ват? Хотаб ж явно старше. Не на 20 років, але і за 5 років багато що може статися
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:26
Успіх написав: Faceless написав:
Хотаб з Будівельником мав сімʼю збудувати чи шо?
Кожен окремо мав НЕ втратити/зберегти свою сім'ю!(а вони зберегли лише капітал, а сім'ї - повтрачали!)
Faceless написав:
Бо конкретно у Будівельника і сімʼя велика і капітал накопичив, тут ви геть мимо.
Не геть мимо!
Так як недавно Будівельник признався(на загал), що зараз в нього друга сім'я!(де є двоє синів)
А попередня сім'я(де теж у нього є діти) - розпалася!
Тож, поки він "сколотив капітал" - встиг втратити сім'ю!
Faceless написав:
Щодо Хотаба, Долярчику, по-перше, доля бува іронічна, ніхто не знає, що у вас буде в особистому житті в його роки.
Так я вже в його роках, коли він розійшовся з дружиною
А те, що до доля бува іронічною... - ну так він мене хейтить/підколює, то чому я його не можу?
Faceless написав:
А щодо капіталу то ви все ж програєте і Хотабу і Будівельнику. Хоча ви теж, безумовно, молодець. І звісно науспішніший
А все тому, що я НЕ повністю віддався "сколочувати капітал", а ще й багато зусиль віддав на збереження своєї сім'ї!
І мені це вдалося!
А от Хотаб і Будівельник - знехтували своєю сім'єю заради грошей!
Це все якісь вже домисли. Я більше скажу - не завжди розлучення означає "втрату сімʼї". І я б не ліз в такі нюанси чужого особистого життя. І ви самі не можете знати що вас чекає за кілька років.
Щодо капіталу - чого ви вирішили, що проблеми в сімʼї є наслідком роботи над створенням капіталу? У більшості випадків розлучень і капіталу ніякого нема, тоді логічніше припустити зворотнє - сімʼї розпадаються від небажання/нездатності створити капітал
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:28
ЛАД написав:Была зима. Лютый мороз.
Летал себе воробышек, летал. Вконец замерз и упал на дорогу.
Шла корова и сбросила на него лепёшку.
Отогрелся воробышек и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услышала чириканье, достала воробышка из лепёшки и... съела.
Выводы.
Не всяк тот враг, кто на тебя насрёт.
Не всяк тот друг, кто тебя из говна достанет.
Попал в говно - сиди и не чирикай.
Я чув трохи інше закінчення:
"Якщо тобі тепло й добре- сиди й не чирикай!"
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Додано: Вів 24 чер, 2025 16:43
Не заважайте доляреку фантазувати про чужі сімʼї і причини розлучень))
Там амнезія і недорозвиненість.
У нього то «навіщо тобі в 50 ті гроші», то «я вже в його роках не розлучений». Як в його недонавченій голові це поєднано - хз))
Тим більше що розлучений я як 2 роки всього))
Трохи хворенький, але з цим живуть)))
Тема «щастя» взагалі окрема.
Може для мене щастя це якраз вільний вибір «вовчиці» (щось подібне розказує Бетон, але якимсь страждальним голосом))) . А для долярека щастя - «2 сина і дружина». Чому ні. Але чому він зайняв місце щасливішого , як Віталія перший натягнув халат психолога - знає лише він))
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:57
Hotab
з фб
Эту книгу знаменитого советского писателя Лазаря Гинзбурга, читал каждый из нас.
Речь идёт о «Старике Хоттабыче»...
Спросите любого русскоязычного человека: «Знаете ли вы кто такой Хоттабыч?"»
Ответ будет утвердительный, не сомневайтесь.
Некоторыe даже вспомнят полное имя старика - Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.
Стоит покопаться в книге повнимательнее, и всплывает множество «нюансов», начнём с фамилии автора на обложке книги - Лазарь Лагин. Фамилия составлена из первых букв имени и настоящей фамилии: ЛАзарь ГИНзбург.
Вчитываясь в текст «Хоттабыча», мы обнаружим удивительные вещи. Джинн из глиняного кувшина, хоть и одет изначально в арабские одежды, бормочет свои заклинания на еврейском языке!
Читаем:
«Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало»...
Вы не знаете перевод и значения этого заклинания?
Это известная еврейская песня, которую ортодоксальные евреи поют перед субботой!
«Лехо доди ликрас кало, пней шабес некабело».
Что переводится с иврита и означает «иди, мой друг, навстречу невесте, встретим лик Субботы».
Какая такая «невеста» упоминается в этом « странном слове»? В иудейской традиции невестой называют Субботу.
В кинотеатре рассерженный Хоттабыч вспоминает, что он настолько могущественный джинн, что с ним «ничего не мог поделать сам Сулейман ибн Дауд».
Кто такой этот Сулейман? Всё просто - царь Соломон. Шломо бен Давид. Соломон, как известно, носил кольцо с надписью «всё пройдёт». И кольцо это повелевало джиннами. Читаем далее:
- Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом «балда»? -осведомился с любопытством старик Хоттабыч. Волька от смущения покраснел, как помидор.
- Понимаешь ли...... как тебе сказать... э-э-э... ну, в общем, слово «балда» означает «мудрец».
По-еврейски «баал дат» означает... правильно, «мудрец»!
Всё это цитирование объясняется просто.
Детство писателя Гинзбурга прошло в Витебске, где он родился 21 ноября 1903 года и где до революции на 17 христианских церквей приходилась 51 синагога. Здесь же, в Витебске, он окончил хедер. Отсюда нужно искать корни Хоттабыча и его иудейских высказываний.
А знаете ли вы, что в Иерусалиме, при входе в старый город, есть площадь Омара Юсуфа ибн Хоттаба. Оказывается, на самом деле был такой царь.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:29
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Головне - що все створено Ним
кроме хотаба. Его создало зсу!
Неделя вторая.На восьмой день Бог создал взводный опорный пункт и населил его воинами.Посмотрел на все это и понял, что это хорошо. Потом воины нарыли себе спостэрэжныхпостов, прикатили цевешку, не докопали капонир и забросали все вокруг банками из-подтушенки.Увидел это Бог, опечалился и сотворил паспорт ВОПа, карточки вэдэння вогню и зошытспостэрэження. Воины взроптали, натоптали дорожку в ближайший магазин и началикопать второй капонир, но опять не докопали.Увидел Бог это, покачал головой и сотворил штаб батальона и двух замполитов в нем.Потом-таки решил, что это слишком, и одного замполита превратил в зампотыла. Воинывздохнули, расписали наряды, почистили зброю и сели ждать дембеля.Увидел это Бог, смилостивился и сотворил дембель, но сделал его очень далеким.Воины опечалились, попили чаю, сходили в наряды и опять стали ждать, но теперь ужеротации.Увидел это Бог и создал штаб сектора и проверки из него. Опять взроптали воины.Тогда Бог сотворил «місце розряджання зброї» и «форму тридцать восемь на авто- ибронетехнику». Пуще прежнего взроптали воины. Бог сотворил бэхи-единички, лопнувшиетрубки, долг перед складом по тосолу и е-декларирование. Воины вздохнули и… пережили иэто.И тогда Бог улыбнулся и произнес:«Нормальные пацаны. Будут моими любимцами. Нарекаю их ПЕХОТОЙ». Пехотавозликовала и уебала по сепарам с СПГ.И попала.Увидел Бог и понял, что это хорошо.Бог любит пехоту.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:41
Успіх написав: Hotab написав:
крик душі не затребуваного долярека…
Наче і вихід в місто має, а крім киці, яка дала «за одруження» , більше ніхто не дає.
Фантазер!
А от ти з будівельником так і не змогли "і рибку з'їсти, і ..." - не змогли капітал сколотити і щоб свою сім'ю зберегти!
>>>
Hotab написав:
коли мета в короткий час сколотити капітал, то поставивши життя на паузу на кілька років - непоганий варіант.
Ну як - нормально поставив своє життя на паузу?
Поставив на паузу свою дружину і доньку?
Але щось з паузи вже не знімається, так?
Тож сиди тепер біля розбитого корита і не заздри іншим!
Тут ти загнув кавулю ) на сімейного психолога я не тяну, но в чужі сімї по молодості був вхож і історій от чужих жінок наслухався. Є речі які жінки не розказують навіть подружкам і тим більш психологам.
Не завжди тримаються сімї де чоловік того заслужив, буває що алкаш і гуляка а жінка в ньому душі не чує.
Як і не завжди сімї в яких на перший погляд виглядає все добре такими і є. Буває, що глава сімейства ростить чуже потомство і поняття про то не має.
Як і не значить що жінка, що скаче регулярно в гречку готова кинути свого рідного чоловіка чи відпустити його на війну)
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