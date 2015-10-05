Эту книгу знаменитого советского писателя Лазаря Гинзбурга, читал каждый из нас.

Речь идёт о «Старике Хоттабыче»...

Спросите любого русскоязычного человека: «Знаете ли вы кто такой Хоттабыч?"»

Ответ будет утвердительный, не сомневайтесь.

Некоторыe даже вспомнят полное имя старика - Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.

Стоит покопаться в книге повнимательнее, и всплывает множество «нюансов», начнём с фамилии автора на обложке книги - Лазарь Лагин. Фамилия составлена из первых букв имени и настоящей фамилии: ЛАзарь ГИНзбург.

Вчитываясь в текст «Хоттабыча», мы обнаружим удивительные вещи. Джинн из глиняного кувшина, хоть и одет изначально в арабские одежды, бормочет свои заклинания на еврейском языке!

Читаем:

«Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало»...

Вы не знаете перевод и значения этого заклинания?

Это известная еврейская песня, которую ортодоксальные евреи поют перед субботой!

«Лехо доди ликрас кало, пней шабес некабело».

Что переводится с иврита и означает «иди, мой друг, навстречу невесте, встретим лик Субботы».

Какая такая «невеста» упоминается в этом « странном слове»? В иудейской традиции невестой называют Субботу.

В кинотеатре рассерженный Хоттабыч вспоминает, что он настолько могущественный джинн, что с ним «ничего не мог поделать сам Сулейман ибн Дауд».

Кто такой этот Сулейман? Всё просто - царь Соломон. Шломо бен Давид. Соломон, как известно, носил кольцо с надписью «всё пройдёт». И кольцо это повелевало джиннами. Читаем далее:

- Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом «балда»? -осведомился с любопытством старик Хоттабыч. Волька от смущения покраснел, как помидор.

- Понимаешь ли...... как тебе сказать... э-э-э... ну, в общем, слово «балда» означает «мудрец».

По-еврейски «баал дат» означает... правильно, «мудрец»!



Всё это цитирование объясняется просто.

Детство писателя Гинзбурга прошло в Витебске, где он родился 21 ноября 1903 года и где до революции на 17 христианских церквей приходилась 51 синагога. Здесь же, в Витебске, он окончил хедер. Отсюда нужно искать корни Хоттабыча и его иудейских высказываний.

А знаете ли вы, что в Иерусалиме, при входе в старый город, есть площадь Омара Юсуфа ибн Хоттаба. Оказывается, на самом деле был такой царь.