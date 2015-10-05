Дорогие друзья!
Эту книгу написали два автора – человек, рожденный с диагнозом СДВГ, и врач, который это заболевание лечит. Мы решили ее написать, потому что:
– Как говорит мой коллега, во всем мире это расстройство диагностируют у 5–10 % детей.
– Во многих странах СДВГ до сих пор не выявляют и не лечат – там просто нет необходимых специалистов.
– Дети с таким диагнозом очень страдают.
Однажды в середине XIX века немецкий врач Генрих Гофман не смог найти для сына подходящего подарка на Рождество и как настоящий творческий человек, купил тетрадку, сочинил для сына юмористические стихотворения и даже собственноручно их проиллюстрировал. Все стихи посвящались непослушным детям.
Чувство юмора Гофмана было, мягко говоря, своеобразным. Так, озорница Полина играла со спичками и спалила дом; бедняжка Конрад грыз ногти – и ему обрезали пальцы; привереда Каспер не хотел есть суп и умер с голоду; Роберт не послушался родителей и пошел гулять в плохую погоду под зонтиком – ветер подхватил зонтик и унес непослушного мальчишку.
«Филипп, обещаешь сегодня Спокойно сидеть за столом?» – Отец строго спрашивал сына, А мама молчала при том. Но мальчик совсем их не слушал, Крутился туда и сюда, Проказничал он и качался – Всё для него ерунда. «Филипп, нам совсем не нравится, Как ты себя ведешь». Смотрите же, дети, смотрите! «Филипп, ты сейчас упадешь!» Он так раскачался сильно, Что стул опрокинулся – грох! За скатерть схватился он с криком, Но разве же был в том прок? Посуда, еда и напитки Скатились на пол; сын кричит, Отец озадачен: что делать? А мать замерла и молчит… Под скатертью сына не видно, И нет ничего на столе. Тарелки разбиты, семья без обеда, Родители в гневе: «Вот сын-непоседа!»
Книга Гофмана вышла под названием «Косматый Петер» (один из героев не хотел стричься, зарос, и все над ним смеялись), на русский язык ее перевели как «Степка-Растрепка», а на английский язык Гофмана переводил сам Марк Твен.
Для чего мы приводим здесь этот пример? Дело в том, что поведение детей, описанное Гофманом в этих «стишках-страшилках», очень смахивает на симптомы СДВГ. И немецкий врач был далеко не первым, кто обратил внимание на эти признаки.
Немецкий врач Мельхиор Адам Вейкард в XVIII веке предположил, что расстройства эмоций и поведения возникают из-за физиологических причин, а не из-за колдовства и расположения звезд на небе, как тогда принято было считать. Одна из глав в его учебнике называлась «Дефицит внимания». Он описал взрослых и детей, страдающих от недостатка внимания, которые легко отвлекаются на что угодно, включая собственные фантазии. Для таких людей характерны отсутствие настойчивости, гиперактивность и импульсивность. Они нередко бывают неосторожны, небрежны и непредсказуемы. Может, это и было первым описанием СДВГ?
Вейкард предположил, что виной такому поведению – либо отсутствие дисциплины и плохое воспитание, либо нарушение регуляции «мозговых волокон». Он отметил, что невнимательность чаще наблюдается у детей, чем у взрослых, и был прав. А вот насчет того, что женщины более невнимательны, чем мужчины, ошибался.
Предметом пристального изучения врачей данное заболевание стало с начала ХХ века. В 1902 году в журнале The Lancet появилась расшифровка лекции английского врача Джорджа Стилла, который связывал гиперактивность с наследственностью и родовыми травмами, а не с плохим воспитанием. Стилл полагал, что у гиперактивных детей отмечается снижение «волевого торможения» из-за недостаточного «морального контроля». Кроме того, он первым отметил преобладание данного заболевания среди мальчиков (в соотношении примерно 3:1) и частую сочетаемость гиперактивности с антисоциальным и криминальным поведением, склонностью к депрессии и алкоголизму.
В первой половине ХХ века после эпидемии энцефалита Экономо2 начали замечать, что многие дети ведут себя необычно. Это заболевание поражает головной мозг, и ученые стали искать связь между поведением ребенка и состоянием его мозга. С того времени гиперактивность у детей начали прочно связывать с повреждением мозга.
В середине XX века широкое распространение получил термин «гипердинамический синдром». В 1947 году Арнольд А. Штраус выдвинул концепцию минимального повреждения мозга, согласно которой гиперактивность у детей напоминает последствия черепно-мозговой травмы у взрослых. В дальнейшем в англо-американской литературе появился термин «минимальная мозговая дисфункция» (ММД). К числу пациентов с ММД относят детей со средним уровнем интеллекта, с нарушениями в обучении и/или в поведении, которые сочетаются с патологией центральной нервной системы.
В 1968 году в классификации Американской психиатрической ассоциации DSM3 -II появился термин «гиперкинетическая реакция детского возраста». В 1980 году в классификации DSM–III появились термины «синдром дефицита внимания» и его разновидность – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». В более поздней редакции той же классификации появился нынешний термин «синдром нарушения внимания с гиперактивностью», а также была зафиксирована возможность существования синдрома дефицита без гиперактивности (о нем мы отдельно поговорим в главе «СДВГ у детей. Как проявляется»). В десятом пересмотре Международной классификации болезней (МКБ-10) данное заболевание рассматривается в рубрике F90 (гиперкинетические расстройства) как «нарушение активности и внимания», а в последнем пересмотре МКБ-11 – в рубрике 6A05.
ЧТО В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ДУМАЛИ ВРАЧИ О СДВГ 460–370 годы до н. э.
Гиппократ, древнегреческий врач и философ, выделял пациентов с «ускоренной реакцией и меньшей цепкостью, потому что душа быстро переходит к следующему впечатлению», и приписывал это состояние «преобладанию огня над водой».
XVIII век
Мельхиор Адам Вейкард, немецкий врач, полагал, что расстройства эмоций и поведения возникают из-за физиологических причин; описывал детей и взрослых, страдающих от недостатка внимания. Он же предположил, что виной такому поведению является либо отсутствие дисциплины и плохое воспитание, либо нарушение регуляции «мозговых волокон». Заметил, что невнимательность чаще наблюдается у детей, чем у взрослых.
Начало ХХ века
Джордж Стилл, английский врач, связывал гиперактивность с наследственностью и родовыми травмами, а не с плохим воспитанием. Полагал, что у гиперактивных детей отмечается снижение «волевого торможения» из-за недостаточного «морального контроля». Первым отметил преобладание данного заболевания среди мальчиков и частую сочетаемость гиперактивности с антисоциальным и криминальным поведением, со склонностью к депрессии и алкоголизму.
1947 год
Арнольд А. Штраус, детский врач из Огайо, выдвинул концепцию минимального повреждения мозга, согласно которой гиперактивность у детей напоминает последствия черепно-мозговой травмы у взрослых.
1968 год
Американская психиатрическая ассоциация DSM–II впервые зафиксировала термин «гиперкинетическая реакция детского возраста», который в 1980 году сменился терминами «синдром дефицита внимания» и его разновидностью – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».
Согласно моим исследованиям, у 20 % гиперактивных детей есть ближайшие родственники с СДВГ. Интересно, что у 15 % из них СДВГ диагностирован у членов семьи по мужской линии, в то время как по женской – только у 2 %, а по обеим – у 3 %. Если мы попросим родителей детей с СДВГ рассказать о своем детстве, то выяснится, что у 29 % мам и почти у 50 % отцов отмечались такие же симптомы и трудности в обучении (2). В ходе таких бесед родители приписывают признаки СДВГ не только себе, но и ближайшим родственникам, – однако здесь, конечно, есть риск субъективной оценки.
Ученые-генетики пытались определить, какие гены несут ответственность за возникновение СДВГ, и оказалось, что это гены, влияющие на дофаминовый обмен (DAT1, D 4).
Дофамин – это своего рода «посыльный» наших нервных клеток. Молекулы дофамина передают «сообщения» от одной клетки к другой, предупреждая, что скоро нас ждет что-то очень приятное.
Кстати, когда вы влюблены, уровень дофамина тоже растет, и эйфория от общения с любимым человеком связана именно с выбросом в кровь этого вещества.
Но в контексте нашей темы главное – то, что дофамин серьезно влияет на внимание, память, мышление и способность к обучению. Таким образом, возникновение и развитие СДВГ может быть связано именно
Социальный психолог Рой Баумейстер описал эксперимент, в ходе которого обезьян кормили один раз в день, позволяли во время кормежки брать сколько угодно еды, но они так и не научились сохранять пищу впрок. Наедаясь досыта, подопытные переставали обращать внимания на остатки трапезы или просто играли с едой. По утрам обезьяны голодали, но им даже в голову не приходило отложить часть сытного обеда, чтобы вечером или утром съесть припасы.
В отличие от обезьян, человек может планировать – именно благодаря префронтальной коре.
Нейропсихолог Рассел А. Баркли приводит следующую метафору: «Ребенок с СДВГ – это как прекрасная машина, но без руля и тормозов».
Управляющие функции делятся на четыре типа:
1) когнитивные функции – отвечают за контроль, планирование, целенаправленность действий;
2) поведенческая саморегуляция – связана с эмоциональным подкреплением;
3) активация – обеспечивает инициативу;
4) метакогнитивные процессы – это знания человека о своих познавательных способностях и их контроле.
Важная составляющая управляющих функций – контроль импульсов. Автор этого понятия профессор психологии Мэри Ротбарт описывала его как «способность тормозить доминирующую реакцию и/или активировать субдоминирующую, планировать и находить ошибки».
Расскажу вам одну историю о взаимосвязи между СДВГ и волей. За годы работы в школе (о том, как я дошел до жизни такой, вы узнаете из следующих глав) мне не раз попадались дети с СДВГ, но это я, конечно, уже сейчас понимаю, когда знаю этот диагноз и его проявления. Приведу вам наиболее яркий пример. Дело было в начальной школе, и звали ученика, допустим, Гриша. Было Грише лет восемь, и сидел он у меня за первой партой, потому что имел свойство засыпать минут через двадцать после начала урока, причем любого. То есть утром он приходил в школу бодрый, улыбался, играл с одноклассниками, но стоило начаться занятиям, как Гриша практически сразу засыпал.
Мне тогда, конечно, в голову не приходило, что весь секрет – в наличии или отсутствии волевых усилий в той или иной деятельности.
Это сейчас я прекрасно понимаю, что урок требовал от Гриши волевых усилий, а для ребенка с СДВГ это очень тяжелая задача. А вот историю и географию он, судя по всему, любил, и разглядывание карт доставляло ему удовольствие, поэтому за этим занятием он мог провести несколько часов. Так сказать, из любви к искусству. А вот в любой ситуации преодоления он тут же «соскакивал».
За Гришу, кстати, можете не волноваться: он сделал блестящую карьеру и вполне успешен
В 2012 году ученые из Рочерстерского университета провели усложненный «зефирный эксперимент». Они предварительно разделили детей на две группы. Испытуемым в первой группе сделали приятные подарки, а затем попросили немного подождать, пообещав подарить еще несколько подарков, но обещания своего не выполнили.
А вот во второй группе дети действительно получили обещанное дополнительное вознаграждение. Как и следовало ожидать, предварительная часть повлияла на результаты последующего зефирного эксперимента.
Дети из первой группы гораздо чаще выбирали съесть зефир сразу, а дети из второй, как правило, дожидались второй порции сладостей. И это вполне понятно: у испытуемых из первой группы уже был негативный опыт, они знали, что доверять ученым не стоит, тогда как детей из второй группы исследователи не подводили.
Как вы уже, наверное, догадались, дети с СДВГ не могут отложить удовольствие и съедают зефирку в первую же минуту. Из-за низкой способности к самоконтролю они предпочитают меньшее, но немедленное вознаграждение большему, но отсроченному (11). О том, к чему все это приводит, мы расскажем дальше.
по ссылке книга полностью бесплатно и без регистраций, уникальность ее в том, что автор простыми словами рассказывает про СДВГ, при этом не упрощая и не делая примитивных выводов. (оказывается так тоже можно)
Философ и психолог Уильям Джеймс описывал внимание так: «Избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими».
Британский психолог Дональд Бродбент после исследования работы авиадиспетчеров выяснил: чтобы справиться с потоком поступающей информации, люди избирательно направляют внимание только на некоторые признаки и «отстраняются» от остальных.
Один из моих учителей, физиолог Юрий Дмитриевич Кропотов, описывает внимание как «увеличение громкости». На физиологическом уровне оно усиливает важную информацию и подавляет несущественную. Таким образом информация обрабатывается тщательнее.
На латыни «внимание» – attendentes. Латинское tendo означает «тянуть», «натягивать». У этого слова есть и другое значение – «стремиться», «добиваться». Таким образом, за вниманием стоит напряжение, усилие, связанное с достижением некоторой цели. Как вы поймете дальше, с усилиями у детей с СДВГ есть определенные сложности.
Из чего состоит внимание?
Американский нейропсихолог Майкл Познер разделял внимание на три компонента.
1. Бдительность: непрерывное внимание.
2. Ориентировка: направление внимания на важные объекты.
3. Исполнительный контроль: распределение внимания между несколькими объектами.
Два первых компонента работают преимущественно автоматически, а третий используется произвольно.
В 1994 году профессор психологии Мэри Ротбарт и ее коллеги предположили, что дети с большей способностью к контролю внимания лучше контролируют эмоции и поведение. Позже это удалось подтвердить экспериментами