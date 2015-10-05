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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:30
Ну нарешті!!!
Нарешті мій будинок вже здали!!!
Але!
Але в мене Єпитання >>>
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:54
Сибарит, я, вроде, и написал, что формально равенство возможностей уже обеспечено и "искусственных препятствий" нет.
Не берусь судить о ситуации в США, но, тем не менее, по факту по-прежнему бОльшую (непропорционально) часть бедных составляют негры, а богатых белые. Точно так же, если говорить о доле известных людей.
В Союзе для обеспечения равенства тоже использовали предоставление каких-то преимуществ - были льготы (иногда неофициальные/неформальные) для некоторых категорий
при поступлении. Например, для детей из сельской местности, для нацменьшинств. Были квоты для женщин в выборных органах. Это в какой-то мере помогало, но не спасало положение и не обеспечивало равенство возможностей.
И обратный пример - в Союзе были формально негласные (но всем известные) ограничения для евреев. Тем не менее их доля среди учёных (уж не говоря о врачах) была несоразмерно велика. Думаю, именно благодаря тому, что с детства вбивалось: "Ты должен быть намного лучше других". Опять процитирую Сибарита: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет".
Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".
Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы.
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:01
Интересно, если сложить все проценты расстройств по мнению психиатров (а если ещё добавить и других врачей) то не получится ли сумма значительно больше 100% и найдутся ли вообще нормальные и здоровые люди?
Или подтвердится высказывание: "Нет здоровых людей, есть недообследованные"?
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