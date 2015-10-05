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на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 592593594595 Додано: Сер 25 чер, 2025 12:15 flyman написав: то якісь брахміни то якісь брахміни попроси адресок. попроси адресок. Wirująświatła

Повідомлень: 30441 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 13:30 Ну нарешті!!!

Але!

Але в мене Єпитання >>>

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! Нарешті мій будинок вже здали!!!Але!Але в мене Єпитання >>> Успіх

Повідомлень: 8284 З нами з: 18.03.21 Подякував: 271 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль 4 8 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 13:54 rjkz написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Не согласны, что для того чтобы пробиться, даже в сегодняшних демократических США какому-нибудь негру, чтобы пробиться, надо приложить значительно больше усилий, чем белому, тем более, белому из обеспеченной семьи? Что для эмигранта это тоже заметно сложнее, чем коренному жителю (по крайней мере, в Европе, в США, возможно, не так)? Не согласны, что для того чтобы пробиться, даже в сегодняшних демократических США какому-нибудь негру, чтобы пробиться, надо приложить значительно больше усилий, чем белому, тем более, белому из обеспеченной семьи? Что для эмигранта это тоже заметно сложнее, чем коренному жителю (по крайней мере, в Европе, в США, возможно, не так)?

Я, конечно, на другой стороне шарика, но по моим представлениям о сегодняшних США, пробиться, при прочих равных, легче негру.

Самым дискриминируемым в США является здоровый белый мужчина традиционной ориентации.

У иммигрантов возникают определенные трудности, связанные с необходимостью адаптации, но достаточно многие добиваются большего, чем большинство аборигенов, ибо мотивированы. Про какие-то искусственные препятствия, кроме запрета занимать должность президента, Я не слышал. Я, конечно, на другой стороне шарика, но по моим представлениям о сегодняшних США, пробиться, при прочих равных, легче негру.Самым дискриминируемым в США является здоровый белый мужчина традиционной ориентации.У иммигрантов возникают определенные трудности, связанные с необходимостью адаптации, но достаточно многие добиваются большего, чем большинство аборигенов, ибо мотивированы. Про какие-то искусственные препятствия, кроме запрета занимать должность президента, Я не слышал.



+1

Так и есть.

Собственно, это в основном относится к демоштатам.

Патологическое стремление выискивать и "защищать" дискриминируемые группы населения привело к тому, что единственная недискриминируемая, а, КАК СЛЕДСТВИЕ по ИХ псевдологике, дискриминирующая группа - таки БЕЛЫЙ ЗДОРОВЫЙ СРЕДНИХ лет МУЖЧИНА традиционной ориентации. То есть, для некоторых вообще не вопрос в том, что человек может быть толерантен к другим социальным группам являясь якобы не дискриминируемым.

Любой/любая представитель иной социальной группы чуть что орет о дискриминации и звонит на горячие линии социальных служб, которые с радостью кидаются защищать угнетенных. +1Так и есть.Собственно, это в основном относится к демоштатам.Патологическое стремление выискивать и "защищать" дискриминируемые группы населения привело к тому, что единственная недискриминируемая, а, КАК СЛЕДСТВИЕ по ИХ псевдологике, дискриминирующая группа - таки БЕЛЫЙ ЗДОРОВЫЙ СРЕДНИХ лет МУЖЧИНА традиционной ориентации. То есть, для некоторых вообще не вопрос в том, что человек может быть толерантен к другим социальным группам являясь якобы не дискриминируемым.Любой/любая представитель иной социальной группы чуть что орет о дискриминации и звонит на горячие линии социальных служб, которые с радостью кидаются защищать угнетенных. Сибарит, я, вроде, и написал, что формально равенство возможностей уже обеспечено и " искусственных препятствий" нет.

Не берусь судить о ситуации в США, но, тем не менее, по факту по-прежнему бОльшую (непропорционально) часть бедных составляют негры, а богатых белые. Точно так же, если говорить о доле известных людей.

И что такое: "при прочих равных"?



В Союзе для обеспечения равенства тоже использовали предоставление каких-то преимуществ - были льготы (иногда неофициальные/неформальные) для некоторых категорий

при поступлении. Например, для детей из сельской местности, для нацменьшинств. Были квоты для женщин в выборных органах. Это в какой-то мере помогало, но не спасало положение и не обеспечивало равенство возможностей.

И обратный пример - в Союзе были формально негласные (но всем известные) ограничения для евреев. Тем не менее их доля среди учёных (уж не говоря о врачах) была несоразмерно велика. Думаю, именно благодаря тому, что с детства вбивалось: "Ты должен быть намного лучше других". Опять процитирую Сибарита: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет".



Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".

Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.

Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы. , я, вроде, и написал, чторавенство возможностей уже обеспечено и "препятствий" нет.Не берусь судить о ситуации в США, но, тем не менее, по факту по-прежнему бОльшую (непропорционально) часть бедных составляют негры, а богатых белые. Точно так же, если говорить о доле известных людей.И что такое: "при прочих равных"?В Союзе для обеспечения равенства тоже использовали предоставление каких-то преимуществ - были льготы (иногда неофициальные/неформальные) для некоторых категорийпри поступлении. Например, для детей из сельской местности, для нацменьшинств. Были квоты для женщин в выборных органах. Это в какой-то мере помогало, но не спасало положение и не обеспечивало равенство возможностей.И обратный пример - в Союзе были формально негласные (но всем известные) ограничения для евреев. Тем не менее их доля среди учёных (уж не говоря о врачах) была несоразмерно велика. Думаю, именно благодаря тому, что с детства вбивалось: "Ты должен быть намного лучше других". Опять процитирую: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет".Для иммигрантов на Западе нет каких-тоограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 чер, 2025 15:39, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34903 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 14:01 Wirująświatła написав: Дорогие друзья!



Эту книгу написали два автора – человек, рожденный с диагнозом СДВГ, и врач, который это заболевание лечит. Мы решили ее написать, потому что:



– Как говорит мой коллега, во всем мире это расстройство диагностируют у 5–10 % детей.

....... Интересно, если сложить все проценты расстройств по мнению психиатров (а если ещё добавить и других врачей) то не получится ли сумма значительно больше 100% и найдутся ли вообще нормальные и здоровые люди?

Или подтвердится высказывание: "Нет здоровых людей, есть недообследованные"? Интересно, если сложить все проценты расстройств по мнению психиатров (а если ещё добавить и других врачей) то не получится ли сумма значительно больше 100% и найдутся ли вообще нормальные и здоровые люди?Или подтвердится высказывание: "Нет здоровых людей, есть недообследованные"? ЛАД 2 Повідомлень: 34903 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 14:27 Wirująświatła написав: Дорогие друзья!



Эту книгу написали два автора – человек, рожденный с диагнозом СДВГ, и врач, который это заболевание лечит. Мы решили ее написать, потому что:



– Как говорит мой коллега, во всем мире это расстройство диагностируют у 5–10 % детей.



– Во многих странах СДВГ до сих пор не выявляют и не лечат – там просто нет необходимых специалистов.



– Дети с таким диагнозом очень страдают.



Однажды в середине XIX века немецкий врач Генрих Гофман не смог найти для сына подходящего подарка на Рождество и как настоящий творческий человек, купил тетрадку, сочинил для сына юмористические стихотворения и даже собственноручно их проиллюстрировал. Все стихи посвящались непослушным детям.









Чувство юмора Гофмана было, мягко говоря, своеобразным. Так, озорница Полина играла со спичками и спалила дом; бедняжка Конрад грыз ногти – и ему обрезали пальцы; привереда Каспер не хотел есть суп и умер с голоду; Роберт не послушался родителей и пошел гулять в плохую погоду под зонтиком – ветер подхватил зонтик и унес непослушного мальчишку.



«Филипп, обещаешь сегодня Спокойно сидеть за столом?» – Отец строго спрашивал сына, А мама молчала при том. Но мальчик совсем их не слушал, Крутился туда и сюда, Проказничал он и качался – Всё для него ерунда. «Филипп, нам совсем не нравится, Как ты себя ведешь». Смотрите же, дети, смотрите! «Филипп, ты сейчас упадешь!» Он так раскачался сильно, Что стул опрокинулся – грох! За скатерть схватился он с криком, Но разве же был в том прок? Посуда, еда и напитки Скатились на пол; сын кричит, Отец озадачен: что делать? А мать замерла и молчит… Под скатертью сына не видно, И нет ничего на столе. Тарелки разбиты, семья без обеда, Родители в гневе: «Вот сын-непоседа!»



Книга Гофмана вышла под названием «Косматый Петер» (один из героев не хотел стричься, зарос, и все над ним смеялись), на русский язык ее перевели как «Степка-Растрепка», а на английский язык Гофмана переводил сам Марк Твен.



Для чего мы приводим здесь этот пример? Дело в том, что поведение детей, описанное Гофманом в этих «стишках-страшилках», очень смахивает на симптомы СДВГ. И немецкий врач был далеко не первым, кто обратил внимание на эти признаки.





Немецкий врач Мельхиор Адам Вейкард в XVIII веке предположил, что расстройства эмоций и поведения возникают из-за физиологических причин, а не из-за колдовства и расположения звезд на небе, как тогда принято было считать. Одна из глав в его учебнике называлась «Дефицит внимания». Он описал взрослых и детей, страдающих от недостатка внимания, которые легко отвлекаются на что угодно, включая собственные фантазии. Для таких людей характерны отсутствие настойчивости, гиперактивность и импульсивность. Они нередко бывают неосторожны, небрежны и непредсказуемы. Может, это и было первым описанием СДВГ?



Вейкард предположил, что виной такому поведению – либо отсутствие дисциплины и плохое воспитание, либо нарушение регуляции «мозговых волокон». Он отметил, что невнимательность чаще наблюдается у детей, чем у взрослых, и был прав. А вот насчет того, что женщины более невнимательны, чем мужчины, ошибался.



Предметом пристального изучения врачей данное заболевание стало с начала ХХ века. В 1902 году в журнале The Lancet появилась расшифровка лекции английского врача Джорджа Стилла, который связывал гиперактивность с наследственностью и родовыми травмами, а не с плохим воспитанием. Стилл полагал, что у гиперактивных детей отмечается снижение «волевого торможения» из-за недостаточного «морального контроля». Кроме того, он первым отметил преобладание данного заболевания среди мальчиков (в соотношении примерно 3:1) и частую сочетаемость гиперактивности с антисоциальным и криминальным поведением, склонностью к депрессии и алкоголизму.



В первой половине ХХ века после эпидемии энцефалита Экономо2 начали замечать, что многие дети ведут себя необычно. Это заболевание поражает головной мозг, и ученые стали искать связь между поведением ребенка и состоянием его мозга. С того времени гиперактивность у детей начали прочно связывать с повреждением мозга.



В середине XX века широкое распространение получил термин «гипердинамический синдром». В 1947 году Арнольд А. Штраус выдвинул концепцию минимального повреждения мозга, согласно которой гиперактивность у детей напоминает последствия черепно-мозговой травмы у взрослых. В дальнейшем в англо-американской литературе появился термин «минимальная мозговая дисфункция» (ММД). К числу пациентов с ММД относят детей со средним уровнем интеллекта, с нарушениями в обучении и/или в поведении, которые сочетаются с патологией центральной нервной системы.



В 1968 году в классификации Американской психиатрической ассоциации DSM3 -II появился термин «гиперкинетическая реакция детского возраста». В 1980 году в классификации DSM–III появились термины «синдром дефицита внимания» и его разновидность – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». В более поздней редакции той же классификации появился нынешний термин «синдром нарушения внимания с гиперактивностью», а также была зафиксирована возможность существования синдрома дефицита без гиперактивности (о нем мы отдельно поговорим в главе «СДВГ у детей. Как проявляется»). В десятом пересмотре Международной классификации болезней (МКБ-10) данное заболевание рассматривается в рубрике F90 (гиперкинетические расстройства) как «нарушение активности и внимания», а в последнем пересмотре МКБ-11 – в рубрике 6A05.





ЧТО В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ДУМАЛИ ВРАЧИ О СДВГ 460–370 годы до н. э.



Гиппократ, древнегреческий врач и философ, выделял пациентов с «ускоренной реакцией и меньшей цепкостью, потому что душа быстро переходит к следующему впечатлению», и приписывал это состояние «преобладанию огня над водой».



XVIII век



Мельхиор Адам Вейкард, немецкий врач, полагал, что расстройства эмоций и поведения возникают из-за физиологических причин; описывал детей и взрослых, страдающих от недостатка внимания. Он же предположил, что виной такому поведению является либо отсутствие дисциплины и плохое воспитание, либо нарушение регуляции «мозговых волокон». Заметил, что невнимательность чаще наблюдается у детей, чем у взрослых.



Начало ХХ века



Джордж Стилл, английский врач, связывал гиперактивность с наследственностью и родовыми травмами, а не с плохим воспитанием. Полагал, что у гиперактивных детей отмечается снижение «волевого торможения» из-за недостаточного «морального контроля». Первым отметил преобладание данного заболевания среди мальчиков и частую сочетаемость гиперактивности с антисоциальным и криминальным поведением, со склонностью к депрессии и алкоголизму.



1947 год



Арнольд А. Штраус, детский врач из Огайо, выдвинул концепцию минимального повреждения мозга, согласно которой гиперактивность у детей напоминает последствия черепно-мозговой травмы у взрослых.



1968 год



Американская психиатрическая ассоциация DSM–II впервые зафиксировала термин «гиперкинетическая реакция детского возраста», который в 1980 году сменился терминами «синдром дефицита внимания» и его разновидностью – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».





Согласно моим исследованиям, у 20 % гиперактивных детей есть ближайшие родственники с СДВГ. Интересно, что у 15 % из них СДВГ диагностирован у членов семьи по мужской линии, в то время как по женской – только у 2 %, а по обеим – у 3 %. Если мы попросим родителей детей с СДВГ рассказать о своем детстве, то выяснится, что у 29 % мам и почти у 50 % отцов отмечались такие же симптомы и трудности в обучении (2). В ходе таких бесед родители приписывают признаки СДВГ не только себе, но и ближайшим родственникам, – однако здесь, конечно, есть риск субъективной оценки.



Ученые-генетики пытались определить, какие гены несут ответственность за возникновение СДВГ, и оказалось, что это гены, влияющие на дофаминовый обмен (DAT1, D 4).



Дофамин – это своего рода «посыльный» наших нервных клеток. Молекулы дофамина передают «сообщения» от одной клетки к другой, предупреждая, что скоро нас ждет что-то очень приятное.





Кстати, когда вы влюблены, уровень дофамина тоже растет, и эйфория от общения с любимым человеком связана именно с выбросом в кровь этого вещества.



Но в контексте нашей темы главное – то, что дофамин серьезно влияет на внимание, память, мышление и способность к обучению. Таким образом, возникновение и развитие СДВГ может быть связано именно





Социальный психолог Рой Баумейстер описал эксперимент, в ходе которого обезьян кормили один раз в день, позволяли во время кормежки брать сколько угодно еды, но они так и не научились сохранять пищу впрок. Наедаясь досыта, подопытные переставали обращать внимания на остатки трапезы или просто играли с едой. По утрам обезьяны голодали, но им даже в голову не приходило отложить часть сытного обеда, чтобы вечером или утром съесть припасы.



В отличие от обезьян, человек может планировать – именно благодаря префронтальной коре.



Нейропсихолог Рассел А. Баркли приводит следующую метафору: «Ребенок с СДВГ – это как прекрасная машина, но без руля и тормозов».





Управляющие функции делятся на четыре типа:



1) когнитивные функции – отвечают за контроль, планирование, целенаправленность действий;



2) поведенческая саморегуляция – связана с эмоциональным подкреплением;



3) активация – обеспечивает инициативу;



4) метакогнитивные процессы – это знания человека о своих познавательных способностях и их контроле.



Важная составляющая управляющих функций – контроль импульсов. Автор этого понятия профессор психологии Мэри Ротбарт описывала его как «способность тормозить доминирующую реакцию и/или активировать субдоминирующую, планировать и находить ошибки».





Расскажу вам одну историю о взаимосвязи между СДВГ и волей. За годы работы в школе (о том, как я дошел до жизни такой, вы узнаете из следующих глав) мне не раз попадались дети с СДВГ, но это я, конечно, уже сейчас понимаю, когда знаю этот диагноз и его проявления. Приведу вам наиболее яркий пример. Дело было в начальной школе, и звали ученика, допустим, Гриша. Было Грише лет восемь, и сидел он у меня за первой партой, потому что имел свойство засыпать минут через двадцать после начала урока, причем любого. То есть утром он приходил в школу бодрый, улыбался, играл с одноклассниками, но стоило начаться занятиям, как Гриша практически сразу засыпал.



Мне тогда, конечно, в голову не приходило, что весь секрет – в наличии или отсутствии волевых усилий в той или иной деятельности.



Это сейчас я прекрасно понимаю, что урок требовал от Гриши волевых усилий, а для ребенка с СДВГ это очень тяжелая задача. А вот историю и географию он, судя по всему, любил, и разглядывание карт доставляло ему удовольствие, поэтому за этим занятием он мог провести несколько часов. Так сказать, из любви к искусству. А вот в любой ситуации преодоления он тут же «соскакивал».



За Гришу, кстати, можете не волноваться: он сделал блестящую карьеру и вполне успешен





В 2012 году ученые из Рочерстерского университета провели усложненный «зефирный эксперимент». Они предварительно разделили детей на две группы. Испытуемым в первой группе сделали приятные подарки, а затем попросили немного подождать, пообещав подарить еще несколько подарков, но обещания своего не выполнили.





А вот во второй группе дети действительно получили обещанное дополнительное вознаграждение. Как и следовало ожидать, предварительная часть повлияла на результаты последующего зефирного эксперимента.





Дети из первой группы гораздо чаще выбирали съесть зефир сразу, а дети из второй, как правило, дожидались второй порции сладостей. И это вполне понятно: у испытуемых из первой группы уже был негативный опыт, они знали, что доверять ученым не стоит, тогда как детей из второй группы исследователи не подводили.





Как вы уже, наверное, догадались, дети с СДВГ не могут отложить удовольствие и съедают зефирку в первую же минуту. Из-за низкой способности к самоконтролю они предпочитают меньшее, но немедленное вознаграждение большему, но отсроченному (11). О том, к чему все это приводит, мы расскажем дальше.





https://loveread.info/books/medicina/26 ... story-text

по ссылке книга полностью бесплатно и без регистраций, уникальность ее в том, что автор простыми словами рассказывает про СДВГ, при этом не упрощая и не делая примитивных выводов. (оказывается так тоже можно)



Философ и психолог Уильям Джеймс описывал внимание так: «Избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими».





Британский психолог Дональд Бродбент после исследования работы авиадиспетчеров выяснил: чтобы справиться с потоком поступающей информации, люди избирательно направляют внимание только на некоторые признаки и «отстраняются» от остальных.



Один из моих учителей, физиолог Юрий Дмитриевич Кропотов, описывает внимание как «увеличение громкости». На физиологическом уровне оно усиливает важную информацию и подавляет несущественную. Таким образом информация обрабатывается тщательнее.



На латыни «внимание» – attendentes. Латинское tendo означает «тянуть», «натягивать». У этого слова есть и другое значение – «стремиться», «добиваться». Таким образом, за вниманием стоит напряжение, усилие, связанное с достижением некоторой цели. Как вы поймете дальше, с усилиями у детей с СДВГ есть определенные сложности.



Из чего состоит внимание?





Американский нейропсихолог Майкл Познер разделял внимание на три компонента.



1. Бдительность: непрерывное внимание.



2. Ориентировка: направление внимания на важные объекты.



3. Исполнительный контроль: распределение внимания между несколькими объектами.



Два первых компонента работают преимущественно автоматически, а третий используется произвольно.





В 1994 году профессор психологии Мэри Ротбарт и ее коллеги предположили, что дети с большей способностью к контролю внимания лучше контролируют эмоции и поведение. Позже это удалось подтвердить экспериментами по ссылке книга полностью бесплатно и без регистраций, уникальность ее в том, что автор простыми словами рассказывает про СДВГ, при этом не упрощая и не делая примитивных выводов. (оказывается так тоже можно)



От цікаво, в тих китайських матерей-тигриць бувають діти з РДУГ(СДВГ)?

Чи в таких умовах цей розлад не має можливості і виникнути? А навіть і виникнувши, не зможе "і голову підняти" (тобто розвинутися)? От цікаво, в тих китайських матерей-тигриць бувають діти з РДУГ(СДВГ)?Чи в таких умовах цей розлад не має можливості і виникнути? А навіть і виникнувши, не зможе "і голову підняти" (тобто розвинутися)? alibob Повідомлень: 665 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 14:37 alibob написав: От цікаво, в тих китайських матерей-тигриць бувають діти з РДУГ(СДВГ)?

Чи в таких умовах цей розлад не має можливості і виникнути? А навіть і виникнувши, не зможе "і голову підняти" (тобто розвинутися)? От цікаво, в тих китайських матерей-тигриць бувають діти з РДУГ(СДВГ)?Чи в таких умовах цей розлад не має можливості і виникнути? А навіть і виникнувши, не зможе "і голову підняти" (тобто розвинутися)? давно хочу поискать китайскую статистику но не по сдвг, а по РАС. На СДВГ могут влиять кросс культурные традиции-различия, в таком ключе сравнение бессмысленно, строго говоря. То что я видел про китайские школы на ют там с СДВГ половина детей давно хочу поискать китайскую статистику но не по сдвг, а по РАС. На СДВГ могут влиять кросс культурные традиции-различия, в таком ключе сравнение бессмысленно, строго говоря. То что я видел про китайские школы на ют там с СДВГ половина детей Wirująświatła

Повідомлень: 30441 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 15:12 rjkz написав: .........

Почему Вы воспринимаете как спор? Может дискуссия? Обсуждение?

Спор как бы предполагает неприятие точки зрения оппонента, дискуссия и обсуждение более созидательны. Они трансформируют точки зрения оппонентов в нечто иное, приемлемое всем сторонам. .........Почему Вы воспринимаете как спор? Может дискуссия? Обсуждение?Спор как бы предполагает неприятие точки зрения оппонента, дискуссия и обсуждение более созидательны. Они трансформируют точки зрения оппонентов в нечто иное, приемлемое всем сторонам. Это вопрос терминологии. Мне не важно, как это назвать.

Возможно я сейчас несколько неадекватно реагирую, просто достали дебилизм и хамство на военной ветке. Я достаточно много времени трачу на написание постов, а в ответ вместо рациональных аргументов лозунги, дешёвая пропаганда и оскорбления. Или детские обиды, как у Виталика.



Но тем не менее перегибы.

Что-то не вписывается в мои понимания. О перегибах я сразу написал. Книгу читать не буду (для меня не актуально), но мне кажется, что она эти перегибы допускает намеренно.



я не понимаю некоторых бессмысленных занятий, которыми люди занимаются без внутренней мотивации и заставляют заниматься ими своих детей.

Для меня лично это были занятия музыкой. Я не понимал этого когда моя мама навязчиво пыталась всунуть меня в музыкальную школу на протяжении лет.

Музыцирование - это либо то, что приносит удовольствие либо то, чем надо заниматься для достижения в этом вершин успеха, который станет основой финансового благополучия. В ином случае, я не вижу в ээтом смысла. Мне представляется, что это идёт ещё с очень старых времён, когда вся аристократия умела музицировать. Это воспринималось как атрибут культуры. И такое восприятие сохранилось до сих пор.

В какой-то мере это так и есть. Причём, именно по классике - музыкальная школа, а не кружки при домах культуры. Музшкола действительно даёт понимание музыки, а кружки в основном умение играть на каком-либо инструменте. Во всяком случае, насколько могу судить по знакомым. У меня с музобразованием, к сожалению, не сложилось.



Если говорить о занятиях спортом, то тут нет ничего хорошего в достижении суперрезультатов. Как правило, это сказывается на здоровье. Может и начнутся приветы спортивного юношества вылазить после 40, а может и раньше. У меня есть такие приветы. И знаю других людей с такими "приветами".

Но в целом, занятия спортом в лайт версии очень благоприятно сказываются как на здоровье так и на организованности. Но опять-же, не считаю, что это должно быть из под палки.

..........

Опять-же, смысла становиться профессиональным спортсменом не вижу - очень короткий профессиональный срок жизни. Потом жизнь надо начинать сначала.

Как в музыке так и в спорте лишь доли процентов из тех мальчиков и девочек, которые приходят в детстве в секции, становятся кем-то. И у еще меньшей части это занятие позволяет обеспечить жизненнные поотребности.

Повторюсь, как спорт так и музыка, большей частью - это хобби, а хобби должно приносить удовольствие. В противном случае - это самоизтязание и бессмысленная трата сил и времени. Не совсем так. Есть масса спортсменов и музыкантов, которые не стали рекордсменами/лауреатами. Тем не менее, они работают тренерами, школьными учителями ещё кем-то, играют в оркестрах, в ресторанах, преподают и т.д. и на жизнь зарабатывают.

Проблема в том, что, вероятно, сложно определить способен ли ребёнок к рекордам или виртуозной игре и надо ли данному конкретному ребёнку тратить на это время, силы и здоровье.

Насчёт "из-под палки" тут очень тонкий вопрос баланса. С одной стороны, порой заставлять надо, с другой стороны, пережать тоже плохо.



Насчет "добиваться в Украине приемлемого уровня жизни" - да это непросто, но многие эмигрируют именно по этой причине.

Опять-же, давайте предположим, что ребенок хочет быть, условно, палеонтологом.

Сможет-ли в Украине ребенок обеспечить себе приемлемый уровень жизни? Сомневаюсь. Сможет-ли палеонтолог обеспечить себе приемлемый уровень жизни в США? Да, сможет. Следовательно, ребенку надо изменить исходные условия для того, чтобы он мог выбрать себе профессию, которая не будет его тяготить. Не сможет.

Но "изменить исходные условия" это дополнительная (и большая) нагрузка на родителей. Эмиграция никогда не была лёгким делом. Можно ли/нужно ли требовать от родителей жертвовать ради детей, большой вопрос. Есть и другой выход. Ребёнок может выучиться в Украине, а уже будучи взрослым, сам решит, прилагать усилия, чтобы заниматься любимой палеонтологией, и уезжать куда-то, или заниматься ей в Украине, получая низкую зарплату, или поменять профессию.



Насчет мультиков.

Это не было принуждение. Это была та часть "работы" по адаптации, которую они могли выполнить. Мы с женой делали свою часть. Они это приняли без негатива.

.......

И у них есть гаджеты - и телефоны и планшеты и компьютеры. И есть 2 ограничения - сначала сделать уроки и все выключается в 9 вечера. Я и думаю как еще сократить это, но... не хочу перегнуть палку. Возможно, "приняли без негатива", понимая, что они уже в стране, где их без знания языка нигде и никто не поймёт. Но всё же это некоторое "насилие" над ребёнком. Так же как и ваши ограничения по гаджетам (абсолютно оправданные).

Как всегда вопрос в балансе и чувстве меры. Это вопрос терминологии. Мне не важно, как это назвать.Возможно я сейчас несколько неадекватно реагирую, просто достали дебилизм и хамство на военной ветке. Я достаточно много времени трачу на написание постов, а в ответ вместо рациональных аргументов лозунги, дешёвая пропаганда и оскорбления. Или детские обиды, как у Виталика.О перегибах я сразу написал. Книгу читать не буду (для меня не актуально), но мне кажется, что она эти перегибы допускает намеренно.Мне представляется, что это идёт ещё с очень старых времён, когда вся аристократия умела музицировать. Это воспринималось как атрибут культуры. И такое восприятие сохранилось до сих пор.В какой-то мере это так и есть. Причём, именно по классике - музыкальная школа, а не кружки при домах культуры. Музшкола действительно даёт понимание музыки, а кружки в основном умение играть на каком-либо инструменте. Во всяком случае, насколько могу судить по знакомым. У меня с музобразованием, к сожалению, не сложилось.Не совсем так. Есть масса спортсменов и музыкантов, которые не стали рекордсменами/лауреатами. Тем не менее, они работают тренерами, школьными учителями ещё кем-то, играют в оркестрах, в ресторанах, преподают и т.д. и на жизнь зарабатывают.Проблема в том, что, вероятно, сложно определить способен ли ребёнок к рекордам или виртуозной игре и надо ли данному конкретному ребёнку тратить на это время, силы и здоровье.Насчёт "из-под палки" тут очень тонкий вопрос баланса. С одной стороны, порой заставлять надо, с другой стороны, пережать тоже плохо.Не сможет.Но "изменить исходные условия" это дополнительная (и большая) нагрузка на родителей. Эмиграция никогда не была лёгким делом. Можно ли/нужно ли требовать от родителей жертвовать ради детей, большой вопрос. Есть и другой выход. Ребёнок может выучиться в Украине, а уже будучи взрослым, сам решит, прилагать усилия, чтобы заниматься любимой палеонтологией, и уезжать куда-то, или заниматься ей в Украине, получая низкую зарплату, или поменять профессию.Возможно, "приняли без негатива", понимая, что они уже в стране, где их без знания языка нигде и никто не поймёт. Но всё же это некоторое "насилие" над ребёнком. Так же как и ваши ограничения по гаджетам (абсолютно оправданные).Как всегда вопрос в балансе и чувстве меры. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 чер, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34903 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 15:34 rjkz написав: ...........

Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут.

Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет.

Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно.

Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии.

Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак.

Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный. ...........Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут.Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет.Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно.Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии.Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак.Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.

"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров ( https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov ). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше.

Вероятность примерно 3*10^(-9).

"Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии".

Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия. "в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (). При населении 340 млрд.миллиардеров значительно меньше.Вероятность примерно 3*10^(-9)."Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии".Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия. ЛАД 2 Повідомлень: 34903 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 592593594595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4614

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34