rjkz написав:........... Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут. Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет. Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно. Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии. Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак. Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.
"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше. Вероятность примерно 3*10^(-9). "Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии". Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия.
Так а сколько миллиардеров всего в мире? ВЫ как-то планку задрали высоковато. Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах? И посмотрим на Эфиопию и США? Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться. Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- . Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие.