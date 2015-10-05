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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:04

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...........
Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут.
Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет.
Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно.
Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии.
Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак.
Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.

"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше.
Вероятность примерно 3*10^(-9).
"Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии". :)
Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия.


Так а сколько миллиардеров всего в мире?
ВЫ как-то планку задрали высоковато.
Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах?
И посмотрим на Эфиопию и США?
Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться.
Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- .
Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:52

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