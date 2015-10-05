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#<1 ... 593594595596 Додано: Сер 25 чер, 2025 19:04 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут.

Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет.

Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно.

Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии.

Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак.

Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный. ...........Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут.Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет.Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно.Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии.Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак.Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.

"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров ( https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov ). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше.

Вероятность примерно 3*10^(-9).

"Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии".

Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия. "в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (). При населении 340 млрд.миллиардеров значительно меньше.Вероятность примерно 3*10^(-9)."Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии".Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия.



Так а сколько миллиардеров всего в мире?

ВЫ как-то планку задрали высоковато.

Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах?

И посмотрим на Эфиопию и США?

Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться.

Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- .

Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие. Так а сколько миллиардеров всего в мире?ВЫ как-то планку задрали высоковато.Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах?И посмотрим на Эфиопию и США?Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться.Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- .Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие. rjkz

Повідомлень: 17561 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8627 раз. Подякували: 5432 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 22:52 с 9й минуты

Wirująświatła

Повідомлень: 30443 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 593594595596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4617

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34