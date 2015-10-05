rjkz написав:........... Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут. Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет. Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно. Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии. Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак. Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.
"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше. Вероятность примерно 3*10^(-9). "Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии". Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия.
Так а сколько миллиардеров всего в мире? ВЫ как-то планку задрали высоковато. Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах? И посмотрим на Эфиопию и США? Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться. Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- . Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие.
ЛАД написав:Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов". Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Разумеется, усилий требуется больше. Для того, чтобы пробиваться, требуется выучить чужой язык до состояния почти родного. Это колоссальные усилия. Ещё больше усилий многим требуется, чтобы понять принципы взаимоотношений между людьми в новом обществе. Это все вполне естественно для иммиграции. Назвать это дискриминацией у меня язык не поворачивается.
Для демонстрации "дискриминации" в США приведу один, на мой взгляд, очень показательный пример: в очень многих штатах теоретический экзамен на ВУ можно сдавать на языках самых крупных диаспор. Испанский, русский и французский доступны почти везде. Государства заботятся о том, чтобы иммигранты не испытывали неудобств из-за отсутствия машины. До недавнего времени так можно было сдавать экзамены даже на профессиональные права, но это отменили из-за глупого прецедента.
удобно наверное подгонять реальность под свои хотелки? Детские обиды быстро проходят и забываются. Я не общаюсь с людьми которые отрицают что я человек, мужчина, отец, психолог. Потому что это объективные факты, не требующие доказательств. Кто сомневается - милости просим на выход из моей жизни. Какие обиды... меня не устраивает ваша точка зрения, почему я должен её глотать (в случае с форумом - читать). Не задумывались о таком?
В банде где формировалась моя социальность было не принято спорить с реальностью и обесценивать. Если человек хорошо играл на гитаре, пусть его 5 раз там ненавидели , но что он играет плохо не говорили. Потому что это шиза наделять или наоборот отнимать у человека качества, потому что он вам нравится/не нравится.
Только у глупых учителей есть любимчики. Умный учитель понимает что он здесь для другого и его личные эмоциональные бзыки могут мешать. Кстати по этой причине умным я вас не считаю. Умные люди так себя не ведут.
В принципе фразы что психология не наука было достаточно, но я зачем-то терпел.. пока вы не выродили следующий перл, что я не психолог. И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс.
В следующий раз перед асоциальным поступком думайте, не перестанут ли вами общаться. Чтобы не обвинять оппонента в детских обидах.