rjkz написав:........... Миллиардером может стать либо ребенок миллиардера либо один из нескольких миллионов людей. И у больщинства возможности для этого плюс-минус одинаковые и этой цели они не достигнут. Другое дело, что среда где-то будет благоприятной, а где-то нет. Если в условной Эфиопии это полностью невозможно, тто в США более вероятно. Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии. Я это сравниваю с рыболовлей, хотя сам не рыбак. Можно ловить рыбу на берегу пруда удочкой, а можно ловить рыбу с лодки в океане сетью. Или с сейнера. Делается вроде все одно и то-же, а результат разный.
"в США более вероятно" - в США 800 миллиардеров (https://www.akcent.uk/articles/ot-brazilii-do-rossii-v-kakih-stranah-bolshe-vsego-dollarovyh-milliarderov). При населении 340 млрд. Новых миллиардеров значительно меньше. Вероятность примерно 3*10^(-9). "Если родители вывезут маленького эфиопа в США, то вероятность того, что у него будет меньше препятствий и больше возможностей радикально выше, нежели в Эфиопии". Это не более (скорее, намного менее) вероятно, чем стать выдающимся спортсменом или музыкантом, о чём вы писали в предыдущем посте. И что вы расценивали как нерациональные занятия.
Так а сколько миллиардеров всего в мире? ВЫ как-то планку задрали высоковато. Может поговорим о миллионерах и мультимиллионерах? И посмотрим на Эфиопию и США? Ну и на мой взгляд цель стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом несколько разняться. Не ставший миллирадером, а "только" миллионером имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер +\- . Неудачник музыкант или спортсмен может бренчать на гитаре под мостом или лежать парализованный с травмой. А зарабатывают, повторюсь, достойно для жизни очень немногие.
ЛАД написав:Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов". Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Разумеется, усилий требуется больше. Для того, чтобы пробиваться, требуется выучить чужой язык до состояния почти родного. Это колоссальные усилия. Ещё больше усилий многим требуется, чтобы понять принципы взаимоотношений между людьми в новом обществе. Это все вполне естественно для иммиграции. Назвать это дискриминацией у меня язык не поворачивается.
Для демонстрации "дискриминации" в США приведу один, на мой взгляд, очень показательный пример: в очень многих штатах теоретический экзамен на ВУ можно сдавать на языках самых крупных диаспор. Испанский, русский и французский доступны почти везде. Государства заботятся о том, чтобы иммигранты не испытывали неудобств из-за отсутствия машины. До недавнего времени так можно было сдавать экзамены даже на профессиональные права, но это отменили из-за глупого прецедента.
удобно наверное подгонять реальность под свои хотелки? Детские обиды быстро проходят и забываются. Я не общаюсь с людьми которые отрицают что я человек, мужчина, отец, психолог. Потому что это объективные факты, не требующие доказательств. Кто сомневается - милости просим на выход из моей жизни. Какие обиды...? меня не устраивает ваша точка зрения, почему я должен её глотать (в случае с форумом - читать). Я понимаю вам нужен вечный спор, чтобы с вами общались, потому что у вас дефицит общения, а кроме спора (с отрицанием реальности) никаких тем вы предложить не можете. Для тех у кого дефицита нет такой формат неинтересен, проще найти кого то без подобных бзыков.
В принципе вашей фразы что "психология не наука" уже было достаточно прекратить с вами любые обсуждения, но ради движения постов на ветке я терпел.. пока вы не выродили следующий перл, что я не психолог. И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс.
В следующий раз перед асоциальным поступком думайте, не перестанут ли вами общаться. Чтобы не обвинять оппонента в детских обидах.
про блогеров и стримеров. раньше не сильно проводил между ними границу пока кое что не обнаружил. Блогеру нужны просмотры, поэтому контент ориентирован на них. Я несколько раз о чем то спросил блогера на ют в коментах, но мне ни разу не ответили. Для блогера аудитория нужна только в виде циферок. Формат вопрос-ответ это не про блогера.
Стримеру наоборот, весь смысл стрима - общение. Даже водители такси или дальнобои сидят с наушником (куда робот зачитывает чат) и стример исправно реагирует, вопросы не игнорит. У такого формата есть название IRL (итс а реал лайф если на нашем языке).
IRL стример не может быть асоциальным, иначе к нему на стрим 2й раз не придут, поэтому у них люто прокачиваются сошиал скилз, иногда до сверхвысоких уровней. ниже я выложу видосик где 12летний стример идёт по улице и общается с прохожими. Реакция у людей хорошая, ни разу никакой агрессии, некоторые морозились, но в основном всё было ок.
Это к тому что если 12л пацан подойдёт в компанию постарше не обязательно его начнут буллить или ещё как то неадекватно реагировать. Даже если он что то выпрашивает. Скорее наоборот. Людей с высокими коммуникативными навыками не буллят. Буллят обычно тех кто без таких навыков. Их реакция острее, а потому смешнее.
Ситуация резко обратная, если стример геймер (есть такая фишка играть и транслировать игру). Общаться с ними можно только об игре, остальных просят не мешать. К вопросу как компьютерные игры влияют. Влияние на мозг имхо космической силы. Пересечения между IRL и игроманами отсутствует. Игроманы никогда не стримят формат IRL у них коммуникативные навыки движутся к нулю и людей "вне игры" они переносят плохо.
Отдельная категория стримеров сидящих перед экраном - ждунов, когда же их фейс кого-то заинтересует и им напишут. 80% стримерш девушки 18-30. Такой себе формат знакомства. Потом наверное идут в мессенджеры без цензуры и там отрываются. Или хз что у них потом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 чер, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:про блогеров и стримеров. раньше не сильно проводил между ними границу пока кое что не обнаружил. Блогеру нужны просмотры, поэтому контент ориентирован на них. Я несколько раз о чем то спросил блогера на ют в коментах, но мне ни разу не ответили. Для блогера аудитория нужна только в виде циферок.
Стримеру наоборот, весь смысл стрима - общение. Даже водители такси или дальнобои сидят с наушником (куда робот зачитывает чат) и стример исправно реагирует, вопросы не игнорит. У такого формата есть название IRL (итс а реал лайф если на нашем языке).
А что нужно человеку, который на одном канале совмещает оба формата? Я таких знаю парочку. Есть такие, кто отвечает в комментариях. Думаю, Вы были правы, когда не пытались проводить четкую границу.
И кстати, Я не очень понимаю, чем отличается сидение перед камерой за столом и за рулём, кроме степени безопасности мероприятия?
Сибарит написав:И кстати, Я не очень понимаю, чем отличается сидение перед камерой за столом и за рулём, кроме степени безопасности мероприятия?
аудиторией. странный вопрос) У водилы допустим фуры я могу что то спросить про фуру, какие то нюансы по работе. Любимые города. Таксиста попросить рассказать о локациях в которых я не был или был давно У фейса перед камерой хз что спрашивать, про макияж разве что. Шутка. Наверное и у них что то спрашивают, я не вникал мне такое неинтересно.
Сибарит написав:А что нужно человеку, который на одном канале совмещает оба формата?
что значит совмещает. Крутится много вариантов "совмещения".
Стримеру без разницы сколько у него подписчиков, хоть миллион. Но если на стрим не придёт никто им грош цена - стрим уже провалился. Стрим длится относительно недолго, критически важно, чтобы все желающие пришли именно в это время, а не завтра или через год. Блогеру неважно через 5 минут вы посмотрите видосик или через месяц. Как можно совместить эти 2 формата, если они принципиально разные.
никто не запрещает самокатчику ездить за рулём авто, только это не совмещение, садясь за руль самокатчик на это время становится автомобилистом.
Блогера, сохраняющего стримы в движении сходу не нашел.
вы точно понимаете что такое IRL? одно дело вы сели на кухне с телефоном, кто-то пришел кто то не пришел, другое дело потратились, куда то поехали, в Австралию, нашли аборигенов, сели общаться, поджарили с ними сосиску, но на ваш стрим никто не пришёл. Это сильно разные форматы. Когда аудитория участвует или участвует в сценарии.
Какое участие аудитории в кухонных стримах? строго говоря это групповой видеозвонок, который недолгодумая обозвали стримом. У нас тогда управитель осбб тоже стример, потому что по важным вопросам он такое же делает.
Даже в видеоиграх аудитория участвует, подсказывая игроку куда идти и что делать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 чер, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Я понимаю, что такое стрим. Под совмещением понимаю чередование форматов на одном канале. Речь о том, что стример специально куда-то едет, изначально не шла. Вы приводили пример дальнобоев, которые стримят за рулем.
И да, я не о тех, кто сделал съёмки профессией. Это фальшиво и неинтересно.