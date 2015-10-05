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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 26 чер, 2025 13:52
Сибарит написав:
Я понимаю, что такое стрим.
Под совмещением понимаю чередование форматов на одном канале.
Речь о том, что стример специально куда-то едет, изначально не шла. Вы приводили пример дальнобоев, которые стримят за рулем.
И да, я не о тех, кто сделал съёмки профессией. Это фальшиво и неинтересно.
я думал это все понимают по дефолту
в случае с дальнобоем формат работы не позволяет менять маршрут "по совету зрителей", а в работу таксистов зрители иногда/часто вмешиваются, советуя где лучше маршрут или район где на тот момент выше кэфы. Или мойку/заправку. Просят поставить ту или иную музыку.
Тревел стримером может полностью управлять чат, куда идти направо или налево. Что именно показывать архитектуру или людей, узнавать какие то цены. Чат тревел стримеру советует куда пойти что посмотреть, где покушать, где переночевать. В этом смысл стрима, в вовлечении аудитории в сюжет. Можно всё тоже самое снять в виде блога, без учёта мнения аудитории.
В 1м случае Social skills маст хэв, а тревел блоги может снимать даже аутист. Собственно это хотел донести. Но конечно мир не чёрно-белый и какие-то варианты перемешать форматы есть, но никогда аутист не снимет тревел стрим.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 26 чер, 2025 14:06
rjkz Не берусь обсуждать с вами поведение темношкірих в США, вам виднее. Но для суждения было бы неплохо услышать мнения адекватных темношкірих. Так же, как при разводе стоит выслушивать мнение обеих сторон. В Союзе тоже могли рассказывать об отсутствии дискриминации евреев на основании того, что было непропорционально много учёных, врачей, инженеров, деятелей культуры. Но это было вопреки реально существовавшей дискриминации.
Ситуации с поступлением в вуз, аналогичные описанной вами (правда, не настолько вопиющие), тоже бывали. Когда городские ребята с более высокими баллами на вступительных экзаменах не проходили, а сельских принимали. Или представителей нацменьшинств. Или после армии. И не все из них потом усердно учились. Обычно это, правда, делалось не так явно - просто завышались оценки на вступительных экзаменах. Но подробностей уже не помню, хотя сам факт был.
Я, вообще-то, не сторонник преференций, считаю, что это неверное решение, надо обеспечивать равные возможности, но это сложнее. Хотя в реальной жизни преференции бывают необходимы. Пример из другой области - в любом государстве есть более и менее развитые территории. Республики Ср. Азии в Союзе, вост. Германия в ФРГ, Каталония развита лучше других регионов Испании, ... Для выравнивания уровней необходимы преференции - например, бОльшие бюджетные ассигнования на развитие этих территорий. Хотя это приводит к недовольству более развитых регионов.
Я не писал, что музыканты живут обеспеченной жизнью. Но ваш пример из украинской реальности, в которой так живут многие, а не только музыканты. В США/Европе, возможно, получше.
С миллиардерами я, наверное, несколько переборщил. Просто не знаю, о ком надо говорить - о людях, имеющих десятки? сотни миллионов? Но по ним я статистику вряд ли найду. Хотя, конечно, вероятность будет выше. Но даже если их в 100 раз больше, то вероятность будет 3*10^(-7). Тоже не впечатляет.
И всё же вряд ли "миллионер имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер" или даже владелец хотя бы сотни млн. Вы приводили пример женщины (УЗИ) - она миллионерша. Да, она, по-видимому, вполне обеспечена, но у неё обычный уровень комфорта - квартира, машина, что-то ещё. У владельца сотни млн. наверняка и возможности, и запросы другие.
Цели "стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом" сильно разнятся, согласен. Я сравнивал не цели, а вероятность добиться результата.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 14:09
Wirująświatła написав:
но никогда аутист не снимет тревел стрим.
А блог снимет?
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Сибарит
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Додано: Чет 26 чер, 2025 14:21
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
но никогда аутист не снимет тревел стрим.
А блог снимет?
хороший вопрос! сравните этого мальчика с мальчиком из предыдущего видео. viewtopic.php?p=5868231#p5868231
Надо было сразу 2 видео разместить чтобы все увидели разницу...
обратите внимание оба мальчика не очень умные. Но IQ с Social skills не связан никак. у первого это круто развито, у другого очень слабо (варианты "совсем не развиты" тоже бывают, но их я гуглить не захотел, т.к. они неинформативны, всегда можно сказать может он просто не хочет общаться, а его типа заставляют)
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Wirująświatła
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Додано: Чет 26 чер, 2025 14:33
Сибарит написав: ЛАД написав:
Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных
ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".
Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Разумеется, усилий требуется больше. Для того, чтобы пробиваться, требуется выучить чужой язык до состояния почти родного. Это колоссальные усилия. Ещё больше усилий многим требуется, чтобы понять принципы взаимоотношений между людьми в новом обществе. Это все вполне естественно для иммиграции. Назвать это дискриминацией у меня язык не поворачивается.
..........
В чем Вы видите дискриминацию?
Я, вроде, не писал о дискриминации иммигрантов в США.
Если так прозвучало, то, возможно, я просто не точно выразился.
Вероятно, вы об этом:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5867998#p5867998
Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".
Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы.
В том посте смешаны иммигранты и дискриминируемые (пусть и неформально или даже не намеренно, а в силу обстоятельств) группы. Но иммигранты здесь просто к тому, чтобы продемонстрировать, что им удаётся добиться успеха благодаря значительно бОльшим усилиям. Так вы об этом тоже пишете.
Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. При отсутствии формальных
запретов отдельным представителям удаётся пробиться. Ценой значительно бОльших усилий. Но на это не у всех хватает сил и/или желаний даже при больших способностях. Желания и стремления ребёнка тоже формируются средой, в которой он растёт. В результате способный ребёнок может стать способным преступником или даже "талантливым" террористом.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 15:26
ЛАД написав:
Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.
Осталось найти эти самые дискриминируемые группы 😁
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Сибарит
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