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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:03
ЛАД написав:
Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
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Сибарит
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:45
Сибарит написав: ЛАД написав:
Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США).
Может, вы и правы.
Не знаю.
И это не было бы дискриминацией.
Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02
Faceless написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.
Осталось найти эти самые дискриминируемые группы
Білі гетеросексуали, нє?
так же пише: "формально не дискрімінують"
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flyman
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Додано: Чет 26 чер, 2025 21:39
еще про социализацию (моя любимая тема)
в этом видео одна компания подростков увидела другую и подошла познакомиться. Ребята ранее не были знакомы.
на что обратить внимание,
1. для начала общения никакая IQ информация не нужна. EQ распознало что другая компания не агрессивная и не против пообщаться. Этого достаточно. Никакого "с какого вы района?" "под кем ходите?" прочей куеты.
2. никакого буллинга или даже намёка. Хочешь общаться - общайся, не хочешь - сиди себе тихо. буллить тебя не будут.
3. Один парень похвалился одеждой, все спокойно на это отреагировали. Никто не спорил что кроссовки подделка, а джинсы секонд. EQ хвастовство пропускает мимо ушей. Ну хочется чуваку пусть похвалится. Споры у нас тоже не приветствовались, кроме каких то ситуаций "на слабо", но по желанию.
4. токсичных ситуаций ребята на видео друг другу не создавали, всё по человечески. Никто никого не боялся, подойти познакомиться - нормально. А задавать много вопросов (тем более личных)- муветон. Нормально спросить какую музыку слушаешь и обменяться тг.
5. на 2й минуте пацан сказал, что тоже стримит IRL - волшебная аббревиатура отделяет "элиту" от "тупых геймеров". Человек с низким EQ IRL стримить не сможет. Нужен постоянный контакт со всеми.
6. у ведущего супервысокий EQ (не знаю встречал ли я вообще выше) . Он постоянно переключает внимание с одних ребят на других, потом на чат и так по кругу. Это напоминает работу спортивного комментатора.
я не идеализирую этих ребят, обычная норма, у нас было всё точно так же. В той же Одессе видим компанию сверстников - идём к ним, ничего не боимся. Кроме имени никаких вопросов друг другу не задаём - тебя принимают таким каким ты есть. Никакая доп.информация не нужна. Только имя.
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Wirująświatła
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