Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 595596597598 Додано: Чет 26 чер, 2025 18:03 ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.



Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация. С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8496 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 18:45 Сибарит написав: ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.



Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация. С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация. Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США).

Может, вы и правы.

Не знаю.

И это не было бы дискриминацией.

Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США. Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США).Может, вы и правы.Не знаю.И это не было бы дискриминацией.Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США. ЛАД 2 Повідомлень: 34917 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02 Faceless написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.

Осталось найти эти самые дискриминируемые группы Осталось найти эти самые дискриминируемые группы Білі гетеросексуали, нє? Білі гетеросексуали, нє?

так же пише: "формально не дискрімінують" так же пише: "формально не дискрімінують" flyman

Повідомлень: 39887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2839 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 21:39 еще про социализацию (моя любимая тема)



в этом видео одна компания подростков увидела другую и подошла познакомиться. Ребята ранее не были знакомы.



на что обратить внимание,

1. для начала общения никакая IQ информация не нужна. EQ распознало что другая компания не агрессивная и не против пообщаться. Этого достаточно. Никакого "с какого вы района?" "под кем ходите?" прочей куеты.

2. никакого буллинга или даже намёка. Хочешь общаться - общайся, не хочешь - сиди себе тихо. буллить тебя не будут.

3. Один парень похвалился одеждой, все спокойно на это отреагировали. Никто не спорил что кроссовки подделка, а джинсы секонд. EQ хвастовство пропускает мимо ушей. Ну хочется чуваку пусть похвалится. Споры у нас тоже не приветствовались, кроме каких то ситуаций "на слабо", но по желанию.

4. токсичных ситуаций ребята на видео друг другу не создавали, всё по человечески. Никто никого не боялся, подойти познакомиться - нормально. А задавать много вопросов (тем более личных)- муветон. Нормально спросить какую музыку слушаешь и обменяться тг.

5. на 2й минуте пацан сказал, что тоже стримит IRL - волшебная аббревиатура отделяет "элиту" от "тупых геймеров". Человек с низким EQ IRL стримить не сможет. Нужен постоянный контакт со всеми.

6. у ведущего супервысокий EQ (не знаю встречал ли я вообще выше) . Он постоянно переключает внимание с одних ребят на других, потом на чат и так по кругу. Это напоминает работу спортивного комментатора.





я не идеализирую этих ребят, обычная норма, у нас было всё точно так же. В той же Одессе видим компанию сверстников - идём к ним, ничего не боимся. Кроме имени никаких вопросов друг другу не задаём - тебя принимают таким каким ты есть. Никакая доп.информация не нужна. Только имя. Wirująświatła

Повідомлень: 30450 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 595596597598 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4628

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34