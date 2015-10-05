ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.
С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.
Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США). Может, вы и правы. Не знаю. И это не было бы дискриминацией. Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США.
в этом видео одна компания подростков увидела другую и подошла познакомиться. Ребята ранее не были знакомы.
на что обратить внимание, 1. для начала общения никакая IQ информация не нужна. EQ распознало что другая компания не агрессивная и не против пообщаться. Этого достаточно. Никакого "с какого вы района?" "под кем ходите?" прочей куеты. 2. никакого буллинга или даже намёка. Хочешь общаться - общайся, не хочешь - сиди себе тихо. буллить тебя не будут. 3. Один парень похвалился одеждой, все спокойно на это отреагировали. Никто не спорил что кроссовки подделка, а джинсы секонд. EQ хвастовство пропускает мимо ушей. Ну хочется чуваку пусть похвалится. Споры у нас тоже не приветствовались, кроме каких то ситуаций "на слабо", но по желанию. 4. токсичных ситуаций ребята на видео друг другу не создавали, всё по человечески. Никто никого не боялся, подойти познакомиться - нормально. А задавать много вопросов (тем более личных)- муветон. Нормально спросить какую музыку слушаешь и обменяться тг. 5. на 2й минуте пацан сказал, что тоже стримит IRL - волшебная аббревиатура отделяет "элиту" от "тупых геймеров". Человек с низким EQ IRL стримить не сможет. Нужен постоянный контакт со всеми. и это ценится! к стримеру особое отношение, можно сказать это неформальный лидер. 6. у ведущего супервысокий EQ (не знаю встречал ли я вообще выше?) . Он постоянно переключает внимание с одних ребят на других, потом на чат и так по кругу. Это напоминает работу спортивного комментатора . Барьеров в общении у данного юноши просто нет. Чату он периодически задаёт какие то вопросы "как вы думаете?" "угадайте" и вместе этот драйв с вайбом создаёт "эффект присутствия" для чата, уникальное явление риалити шоу в котором можно частично принять участие.
я видел и другой формат, всё происходит онлайн по голосовой связи, каждый занимается своим делом, есть стример-админ которому подаешь сигнал (в тг это "рука") и он даёт тебе слово, в этот момент остальные "молчат", их микрофоны выключены. Иногда в такие чаты набирается 20 и более человек. Пытался подловить обсуждение чего то, но пока не подловил, мне в них скучно и тупая трата времени, а молодёжь там сидит даже есть один подростковый канал с несколькими миллионами подписчиков. Остальные сидят в играх. IRL стримеров среди подростков крайне мало. Не готовы они так открыто показывать свою жизнь. И показывать нечего, вы слышали о чём они общаются. За пределами этого видео в основном показывали что-то с телефонов. Можно сказать видео уникальное.
я не идеализирую ребят с видео (кроме ведущего), обычная норма, у нас было всё точно так же, только без телефонов. В той же Одессе видим компанию сверстников - идём к ним, ничего не боимся. Кроме имени никаких вопросов друг другу не задаём - тебя принимают таким какой ты есть. Не надо показывать паспорт, диплом и заполнять анкету. Только имя. Подростки очень социальны (кроме удобных) это потом их социальность куда то девается.
В Кембридже запущен беспрецедентный в научной истории и весьма неоднозначный проект, в рамках которого ученые надеются с нуля, атом за атомом, собрать структурные компоненты ДНК человека из составляющих их исходных химических элементов.
До самого последнего времени любые исследования в этой области были категорически запрещены из-за опасений, что редактирование человеческого генома может в итоге привести к созданию так называемых дизайнерских детей (с заранее запрограммированными характеристиками) или каким-либо нежелательным — непредсказуемым и необратимым — изменениям в будущем.
Однако теперь британский Wellcome Trust — крупнейшая медицинская благотворительная организация мира — выделила на проект первые 10 млн фунтов (около $13,7 млн), объяснив это тем, что потенциальные выгоды от этой работы существенно превышают сопутствующие риски, так как позволят значительно ускорить поиск лекарств от целого ряда неизлечимых на сегодняшний день генетических заболеваний. .......... И хотя сам проект преследует исключительно благие медицинские цели, ничто не может помешать недобросовестным ученым использовать полученную технологию не по назначению.
Как объясняет профессор Билл Эрншоу — ведущий генетик Эдинбургского университета, разработавший метод создания искусственных человеческих хромосом, с ее помощью можно попытаться создать, например, биологическое оружие, или усовершенствованных людей с необходимыми — заранее заданными — качествами, или даже человекоподобных существ с человеческой ДНК.
«Джинн уже выпущен из бутылки, — заявил Эрншоу в интервью Би-би-си. — Мы, конечно, могли бы ввести сейчас ряд ограничений — но если организация, имеющая доступ к соответствующему оборудованию, решит начать что-либо подобное синтезировать, я не думаю, что у нас есть способ это остановить».
Він ціле життя усміхався широко до всіх на круги Позичав їм останні гроші, а сам не просив в займи А вони садили "дерева зла" на бідній його голові І з часом горбилася спина під вагою дрімучих садів
Ти у цьому світі - випадковий чувак Ти втікай, добряк, заховайся, добряк! Заржавілим людям не поможеш ніяк Зрозумій, добряк: пізно, вже - ніяк!
В його домі не було дверей, i заходили всі, хто хотів Пригощав він усім чим мав, відмовляти він не вмів А вони підливали "дерева зла" з корінням в його голові І ще більше горбилася спина, шукаючи відповіді
Ти у цьому світі - випадковий чувак Ти втікай, добряк, заховайся, добряк! Заржавілим людям не поможеш ніяк Зрозумій, добряк: пізно, вже - ніяк!
Він дивився очима дитини, як гасне навколо цей світ Він хотів шоби це зупинилось, та крім нього ніхто не хотів
Ти у цьому світі - випадковий чувак Ти втікай, добряк, заховайся, добряк! Заржавілим людям не поможеш ніяк Зрозумій, добряк: пізно, вже - ніяк!