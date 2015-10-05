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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:54
Hotab написав:
Тебе на новому ресурсі не цінують? Ти ще тут?
Здесь есть успих и другие форумчане которых я хочу читать. Как бы сильно меня где то ТАМ не ценили, друзей не бросаю. Кстати ещё одно доказательство, что друзей у тебя нет И НИКОГДА НЕ БЫЛО. Если ты хотя бы в теории мог подумать, что от обиды на тебя или лада я уйду и перестану общаться с успихом. У тех кто умеет дружить такая нейронная связь в принципе не может появиться.
Так шо не получится у тебя прыгать от радости что очередной форумчанин ушёл с форума, как ты радовался что ушёл вкладчик123. Как не получилось подружиться с бандерлогом через его подкуп выпрошенной медалькой. Это всё работает абсолютно иначе. Вникнуть в то как это работает тебе мешает ментальная установка что все вокруг глупцы, кроме тебя.
Hotab написав:
Або твій айкью дозволив тобі зрозуміти, що ніж - це більша небезпека , ніж просто рука чи палка.
пост про макак и все выводы в нём были шуткой
спасибо что повёлся.
Hotab написав:
Твоє недолуге грання з ікью виглядає комічно,
как и твои коменты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 27 чер, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:06
Hotab написав:
Доброта не добре і не погано
Хотаб, от скажи - ти завжди був таким токсичним(ще від підліткового віку), чи став таким після якоїсь події/неприємності у твоєму житті?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:15
Успіх написав: Hotab написав:
Доброта не добре і не погано
Хотаб, от скажи - ти завжди був таким токсичним(ще від підліткового віку), чи став таким після якоїсь події/неприємності у твоєму житті?
кстати тоже интересно.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:58
Успіх написав: Hotab написав:
Доброта не добре і не погано
Хотаб, от скажи - ти завжди був таким токсичним(ще від підліткового віку), чи став таким після якоїсь події/неприємності у твоєму житті?
Интересно, в чём вы в данном случае увидели токсичность?
В том, что "це про тебе"? Но по сути-то его пост верен.
Во всяком случае отражает одну из сторон вопроса о доброте.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:03
Принаймні ніхто не засумнівався в доброті Долярчика
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:04
Успіх написав: Hotab написав:
Доброта не добре і не погано
Хотаб, от скажи - ти завжди був таким токсичним(ще від підліткового віку), чи став таким після якоїсь події/неприємності у твоєму житті?
з чого ти взяв що Хотаб токсичний? Можливо він направляє Віталія? Може нам тут не замість підліткового психолога краще підійде власник китайського ресторану?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:05
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Тебе на новому ресурсі не цінують? Ти ще тут?
Здесь есть успих и другие форумчане которых я хочу читать. Как бы сильно меня где то ТАМ не ценили, друзей не бросаю.
До тех пор, пока Успіх
не отзовётся критически на какой-нибудь пост или не напишет: "Почему не в армии?" по отношению к вам.
Hotab написав:
Або твій айкью дозволив тобі зрозуміти, що ніж - це більша небезпека , ніж просто рука чи палка.
пост про макак и все выводы в нём были шуткой
спасибо что повёлся.
......
Хороший метод - допустил прокол, написать, что это была шутка или было сделано в благих целях "оживления форума". Но после окончания этого "оживления" регулярно с высокомерным пренебрежением отзываться об "удобных" детях. И выставлять как образец компанию сявоты.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 27 чер, 2025 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:09
а если хотаб будет "направлять" твою дочку по интернету ты ж тоже будешь на его стороне, или это другое?) яибу шо у тебя в мозгах. при огромном желании не могу назвать тебя умным. если хотабу чешется можно взять ребенка из интерната понаправлять, но на ребенка не чешется, как-то так. Такую мелочь ты не заметил)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 27 чер, 2025 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:12
Wirująświatła написав:
а если хотаб будет направлять твою дочку по интернету ты ж тоже будешь на его стороне, или это другое?) я ибу шо у тебя в мозгах. при огромном желании не могу назвать тебя умным.
"иби" дальше.
Первый человек, который начал постоянно и безнаказанно материться на форуме.
Что такое "направлять твою дочку по интернету", простите, не понимаю.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:24
Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.
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