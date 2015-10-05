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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:28

Re: Психологія та саморозвиток

Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.
А це він і є
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:45

  Faceless написав:А це він і є

Якщо так, то це пряма дорога до психолога)
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:45

  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.

Это просто мы ещё на самых ранних стадиях саморазвития 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:56

  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.
Це ви помилилися адресою.
Про саморозвиток тут ніколи і нічого не було.
На мой взгляд - неудачное изменение названия ветки. Предыдущее больше соответствовало.
А для саморозвитку надо больше читать. И не форум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:05

  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.

В інстасамок. В них стрибання по буям саме про це.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:10

  Wirująświatła написав:а если хотаб будет "направлять" твою дочку по интернету ты ж тоже будешь на его стороне, или это другое?) яибу шо у тебя в мозгах. при огромном желании не могу назвать тебя умным. если хотабу чешется можно взять ребенка из интерната понаправлять, но на ребенка не чешется, как-то так. Такую мелочь ты не заметил)
при всім бажанні не можу Вас удочєрити. І даж чесно кажучи погано собі уявляю свою дочку з вашими мозгами. :lol:
Щодо дитини з інтернату то не дав би дозволу вам, ви занадто егоцентричні. по моєму в інтернаті дитина буде щасливіша.
Пропоную пану психологу глянути мультика. https://south-park-hdrezka.org/99-ukrai ... /6-episode
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 27 чер, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:12

  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.
нема. Хочете про щось прочитати? напишіть самі. Потом будете читати себе раннього)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:24

Налєтай/торопісь!©)))

  flyman написав:
  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.

В інстасамок. В них стрибання по буям саме про це.

Гайда на військову гілку - я там розмістив фото "інстасамки"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:25

rjkz, вас можно поздравить с большими шансами впервые получить мэра-мусульманина "южноазиатского происхождения и первым мэром, родившимся за пределами США, после Авраама Бима, который родился в Англии и занимал пост мэра с 1974 по 1977 год"?

Сибарит, к вопросу об отсутствии дискриминации (пусть даже неформальной).
Еще до того, как Зохран Мамдани одержал победу на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, он стал объектом расистских нападок со стороны крайне правых. Эти нападки только усилились после его выдающегося выступления во вторник, когда республиканские выборные должностные лица и правые медиа-деятели обвинили его в продвижении исламского права, поддержке терроризма и создании угрозы безопасности жителей Нью-Йорка, особенно евреев.

В этом нет ничего скрытного: Стивен Миллер , архитектор иммиграционной политики администрации Трампа, назвал очевидную победу г-на Мамдани «самым явным предупреждением о том, что происходит с обществом, когда оно не контролирует миграцию». Представитель Энди Оглз, республиканец из Теннесси, обвинил г-на Мамдани в поддержке террористов и попросил генерального прокурора Пэм Бонди лишить его гражданства и депортировать.
.......
Во время предвыборной кампании г-н Мамдани иногда делился в социальных сетях записями оскорблений в свой адрес, включая наполненное ругательствами голосовое сообщение, которое он получил от звонившего, требовавшего, чтобы он «помыл мои европейские ноги, мальчик».
......
«То, что мы видим сейчас, полностью соответствует эпизодам, которые мы наблюдали за последние два десятилетия», — сказал г-н Сэйлор. «Существует крайне нормализованная ненависть к меньшинству, в данном случае к мусульманам».

Ранее в этом месяце г-н Мамдани прослезился во время предвыборной кампании , вспоминая «бесчеловечные высказывания», которым он подвергался, включая полученное им сообщение, в котором говорилось: «Единственный хороший мусульманин — мертвый мусульманин».
https://www.nytimes.com/2025/06/26/nyregion/mamdani-muslim-attacks.html
Вряд ли всё это помешает ему избраться, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30

  Striker написав:
  Faceless написав:А це він і є

Якщо так, то це пряма дорога до психолога)

До психіатра.
ЛАД
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