Еще до того, как Зохран Мамдани одержал победу на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, он стал объектом расистских нападок со стороны крайне правых. Эти нападки только усилились после его выдающегося выступления во вторник, когда республиканские выборные должностные лица и правые медиа-деятели обвинили его в продвижении исламского права, поддержке терроризма и создании угрозы безопасности жителей Нью-Йорка, особенно евреев.



В этом нет ничего скрытного: Стивен Миллер , архитектор иммиграционной политики администрации Трампа, назвал очевидную победу г-на Мамдани «самым явным предупреждением о том, что происходит с обществом, когда оно не контролирует миграцию». Представитель Энди Оглз, республиканец из Теннесси, обвинил г-на Мамдани в поддержке террористов и попросил генерального прокурора Пэм Бонди лишить его гражданства и депортировать.

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Во время предвыборной кампании г-н Мамдани иногда делился в социальных сетях записями оскорблений в свой адрес, включая наполненное ругательствами голосовое сообщение, которое он получил от звонившего, требовавшего, чтобы он «помыл мои европейские ноги, мальчик».

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«То, что мы видим сейчас, полностью соответствует эпизодам, которые мы наблюдали за последние два десятилетия», — сказал г-н Сэйлор. «Существует крайне нормализованная ненависть к меньшинству, в данном случае к мусульманам».



Ранее в этом месяце г-н Мамдани прослезился во время предвыборной кампании , вспоминая «бесчеловечные высказывания», которым он подвергался, включая полученное им сообщение, в котором говорилось: «Единственный хороший мусульманин — мертвый мусульманин».