Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.
Це ви помилилися адресою. Про саморозвиток тут ніколи і нічого не було. На мой взгляд - неудачное изменение названия ветки. Предыдущее больше соответствовало. А для саморозвитку надо больше читать. И не форум.
Wirująświatła написав:а если хотаб будет "направлять" твою дочку по интернету ты ж тоже будешь на его стороне, или это другое?) яибу шо у тебя в мозгах. при огромном желании не могу назвать тебя умным. если хотабу чешется можно взять ребенка из интерната понаправлять, но на ребенка не чешется, как-то так. Такую мелочь ты не заметил)
при всім бажанні не можу Вас удочєрити. І даж чесно кажучи погано собі уявляю свою дочку з вашими мозгами. Щодо дитини з інтернату то не дав би дозволу вам, ви занадто егоцентричні. по моєму в інтернаті дитина буде щасливіша. Пропоную пану психологу глянути мультика. https://south-park-hdrezka.org/99-ukrai ... /6-episode
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 27 чер, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
rjkz, вас можно поздравить с большими шансами впервые получить мэра-мусульманина "южноазиатского происхождения и первым мэром, родившимся за пределами США, после Авраама Бима, который родился в Англии и занимал пост мэра с 1974 по 1977 год"?
Сибарит, к вопросу об отсутствии дискриминации (пусть даже неформальной).
Еще до того, как Зохран Мамдани одержал победу на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, он стал объектом расистских нападок со стороны крайне правых. Эти нападки только усилились после его выдающегося выступления во вторник, когда республиканские выборные должностные лица и правые медиа-деятели обвинили его в продвижении исламского права, поддержке терроризма и создании угрозы безопасности жителей Нью-Йорка, особенно евреев.
В этом нет ничего скрытного: Стивен Миллер , архитектор иммиграционной политики администрации Трампа, назвал очевидную победу г-на Мамдани «самым явным предупреждением о том, что происходит с обществом, когда оно не контролирует миграцию». Представитель Энди Оглз, республиканец из Теннесси, обвинил г-на Мамдани в поддержке террористов и попросил генерального прокурора Пэм Бонди лишить его гражданства и депортировать. ....... Во время предвыборной кампании г-н Мамдани иногда делился в социальных сетях записями оскорблений в свой адрес, включая наполненное ругательствами голосовое сообщение, которое он получил от звонившего, требовавшего, чтобы он «помыл мои европейские ноги, мальчик». ...... «То, что мы видим сейчас, полностью соответствует эпизодам, которые мы наблюдали за последние два десятилетия», — сказал г-н Сэйлор. «Существует крайне нормализованная ненависть к меньшинству, в данном случае к мусульманам».
Ранее в этом месяце г-н Мамдани прослезился во время предвыборной кампании , вспоминая «бесчеловечные высказывания», которым он подвергался, включая полученное им сообщение, в котором говорилось: «Единственный хороший мусульманин — мертвый мусульманин».