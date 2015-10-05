Water написав:rjkz написав:И также белые районы по центру Бруклина от Брайтона к северу с боков уже сдавливают черные. Мы в этом году еще не выбирались на пляж, но на тех, куда мы ходили, по словам знакомых которые уже выбрались,все пляжи завалены черными телами.
Так что все меняется не в лучшую сторону. И честно говря, многие надеялись, что более центристский Куомо хоть как-то унял это безумие.
Я діко ізвіняюсь, а чим вам чорнодупі на пляжу не вгодили?
Вы, наверное, не внимательно прочитали.
На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.
Чтобы было лучше понятно, пляж Брайтон Бич идет полосой вдоль океана, потом идет пешеходный настил для пеших прогулок, boardwalk, потом начинаются вплотную жилые здания на прилегающих улицах и эвеню. Перпендикулярно линии пляжа отходит Кони Айленд эвеню и через пару блоков (квартралов) пересекается с Брайтон Бич эвеню (которая идет параллельно линии пляжа).
Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.
По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).
Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.
Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.
Не, ничем не мешают. Просто ведут себя как быдло.
А нормальные люди дома сидят и не рискуют детей на пляж вывести.