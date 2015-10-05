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#<1 ... 599600601602 Додано: Суб 28 чер, 2025 18:19 Water написав: rjkz написав: И также белые районы по центру Бруклина от Брайтона к северу с боков уже сдавливают черные. Мы в этом году еще не выбирались на пляж, но на тех, куда мы ходили, по словам знакомых которые уже выбрались,все пляжи завалены черными телами.

Так что все меняется не в лучшую сторону. И честно говря, многие надеялись, что более центристский Куомо хоть как-то унял это безумие. И также белые районы по центру Бруклина от Брайтона к северу с боков уже сдавливают черные. Мы в этом году еще не выбирались на пляж, но на тех, куда мы ходили, по словам знакомых которые уже выбрались,все пляжи завалены черными телами.Так что все меняется не в лучшую сторону. И честно говря, многие надеялись, что более центристский Куомо хоть как-то унял это безумие.

Я діко ізвіняюсь, а чим вам чорнодупі на пляжу не вгодили? Я діко ізвіняюсь, а чим вам чорнодупі на пляжу не вгодили?



Вы, наверное, не внимательно прочитали.

На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.

Чтобы было лучше понятно, пляж Брайтон Бич идет полосой вдоль океана, потом идет пешеходный настил для пеших прогулок, boardwalk, потом начинаются вплотную жилые здания на прилегающих улицах и эвеню. Перпендикулярно линии пляжа отходит Кони Айленд эвеню и через пару блоков (квартралов) пересекается с Брайтон Бич эвеню (которая идет параллельно линии пляжа).

Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.

По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).

Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.

Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.

Не, ничем не мешают. Просто ведут себя как быдло.

А нормальные люди дома сидят и не рискуют детей на пляж вывести. Вы, наверное, не внимательно прочитали.На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.Чтобы было лучше понятно, пляж Брайтон Бич идет полосой вдоль океана, потом идет пешеходный настил для пеших прогулок, boardwalk, потом начинаются вплотную жилые здания на прилегающих улицах и эвеню. Перпендикулярно линии пляжа отходит Кони Айленд эвеню и через пару блоков (квартралов) пересекается с Брайтон Бич эвеню (которая идет параллельно линии пляжа).Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.Не, ничем не мешают. Просто ведут себя как быдло.А нормальные люди дома сидят и не рискуют детей на пляж вывести. rjkz

Повідомлень: 17571 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8631 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 чер, 2025 19:20 rjkz написав: На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.

Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.

По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).

Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода. На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.

Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?

Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.

Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.

Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою. Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою. Water Повідомлень: 3148 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 чер, 2025 19:46 Water написав: rjkz написав: На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.

Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.

По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).

Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода. На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей.Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню.По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин).Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.

Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?

Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.

Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.

Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою. Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику.Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою.



Полиция была, много, даже вертолеты. правда почему-то задержали только 14 человек. ОНи оказывали сопротивление полиции.

Я не знаю что и как запрещено в плане курения. Но курение каннабиса не запрещено. Может даже так быть, что табакокурение запрещено, а дурь - нет.

Вот мы бывали на Манхеттен Бич и на Брайтон Бич.

Дальше в сторону Сигейта и раньше была такая-же обстановка, поэтому мы туда не совались. Теперь в Бруклине не осталось других пляжей, пригодных для купания.

Есть еще в Южном Квинсе (Ракуэй и Фар-Ракуэй), но туда добираться на машине минут 40 или на ОТ 2 часа. Кроме того, там отбойные течения, меня как-то едва не унесло в океан.

Других, пригодных для купания пляжей в НЙ я не знаю. Вроде и нет.

С властью ничего не решить.

Тем более с той, которая приходит.

Когда происходят такие изменения, то одно группа населения вытесняет другую.

О чем я и писал в постах выше. Полиция была, много, даже вертолеты. правда почему-то задержали только 14 человек. ОНи оказывали сопротивление полиции.Я не знаю что и как запрещено в плане курения. Но курение каннабиса не запрещено. Может даже так быть, что табакокурение запрещено, а дурь - нет.Вот мы бывали на Манхеттен Бич и на Брайтон Бич.Дальше в сторону Сигейта и раньше была такая-же обстановка, поэтому мы туда не совались. Теперь в Бруклине не осталось других пляжей, пригодных для купания.Есть еще в Южном Квинсе (Ракуэй и Фар-Ракуэй), но туда добираться на машине минут 40 или на ОТ 2 часа. Кроме того, там отбойные течения, меня как-то едва не унесло в океан.Других, пригодных для купания пляжей в НЙ я не знаю. Вроде и нет.С властью ничего не решить.Тем более с той, которая приходит.Когда происходят такие изменения, то одно группа населения вытесняет другую.О чем я и писал в постах выше. rjkz

Повідомлень: 17571 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8631 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 чер, 2025 21:00

Но при этом пишут, что он победил в районах с белым населением, особено там, где больше выпускников колледжей и средним и большим доходом ( https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/25/nyregion/nyc-mayor-election-results-map-mamdani-cuomo.html ).

И Во вторник вечером Мамдани победил не только в таких районах города, как Парк-Слоуп в Бруклине, которые известны как оплоты прогресса. Он также победил в Гарлеме и районе Статен-Айленд в Порт-Ричмонде; в рабочих районах Квинса, таких как Озон-Парк; он победил даже в некоторых районах города, где мало прогрессивных традиций, о которых можно было бы говорить, например, Дайкер-Хайтс в глубине южного Бруклина, в районе Норвуд в Бронксе и далеко в Джамайка-Хиллз, недалеко от границы с Лонг-Айлендом.

....Когда его менеджер по предвыборной кампании принес ему новость о победе Мамдани, Лэндер поделился ею с присутствующими в зале, которые разразились аплодисментами. https://www.nytimes.com/2025/06/25/opinion/zohran-mamdani-andrew-cuomo-primary-victory.html

Не знаю, как распределены избиратели по этим районам, но аплодисменты сторонников Лэндера удивили.

Была ещё какая-то статья с анализом, кто его поддержал, но не могу найти. То, что Мамдани - социалист, поддерживает хамас, прочитал. И мусульманин.Но при этом пишут, что он победил в районах с белым населением, особено там, где больше выпускников колледжей и средним и большим доходом ().Не знаю, как распределены избиратели по этим районам, но аплодисменты сторонников Лэндера удивили.Была ещё какая-то статья с анализом, кто его поддержал, но не могу найти. ЛАД 2 Повідомлень: 34968 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 чер, 2025 21:22 Re: Психологія та саморозвиток Де Віталя? Десь по електричкам бродяжнічає?

Чи в Одесу на пляж поїхав? У кого там ларьки з їжею - ховайте. Решту непотроганих питань сподіваюсь переріс Hotab Повідомлень: 15544 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 чер, 2025 21:46 Hotab написав: Де Віталя? Десь по електричкам бродяжнічає?

Чи в Одесу на пляж поїхав? У кого там ларьки з їжею - ховайте. Решту непотроганих питань сподіваюсь переріс Де Віталя? Десь по електричкам бродяжнічає?Чи в Одесу на пляж поїхав? У кого там ларьки з їжею - ховайте. Решту непотроганих питань сподіваюсь переріс мож він подався тропою жєнського угодніка? І так почав здобувати хліб насущний... а шо мущина видний, на самокаті, вміє женщінам пудрить мозги?... мож він подався тропою жєнського угодніка? І так почав здобувати хліб насущний... а шо мущина видний, на самокаті, вміє женщінам пудрить мозги?... Banderlog

Повідомлень: 3019 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 599600601602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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