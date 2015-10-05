rjkz написав:И также белые районы по центру Бруклина от Брайтона к северу с боков уже сдавливают черные. Мы в этом году еще не выбирались на пляж, но на тех, куда мы ходили, по словам знакомых которые уже выбрались,все пляжи завалены черными телами. Так что все меняется не в лучшую сторону. И честно говря, многие надеялись, что более центристский Куомо хоть как-то унял это безумие.
Я діко ізвіняюсь, а чим вам чорнодупі на пляжу не вгодили?
Вы, наверное, не внимательно прочитали. На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей. Чтобы было лучше понятно, пляж Брайтон Бич идет полосой вдоль океана, потом идет пешеходный настил для пеших прогулок, boardwalk, потом начинаются вплотную жилые здания на прилегающих улицах и эвеню. Перпендикулярно линии пляжа отходит Кони Айленд эвеню и через пару блоков (квартралов) пересекается с Брайтон Бич эвеню (которая идет параллельно линии пляжа). Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню. По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин). Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода. Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь. Не, ничем не мешают. Просто ведут себя как быдло. А нормальные люди дома сидят и не рискуют детей на пляж вывести.
rjkz написав:На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей. Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню. По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин). Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.
Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?
Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.
Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику. Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою.
rjkz написав:На этой неделе устроили на пляже Брайтон Бич массовую драку. Как минимум в драке участвовало от нескольких сотен людей. Беспорядки выплеснулись с пляжа на прилегающие улицы вплоть до Брайтон Бич эвеню. По дороге они громили витрины и машины, избивали людей (белых, в том числе пожилых женщин). Мне обычно не нравятся драки, избиения людей и иные действия подобного рода.
Тобто, мабуть багато кому це не подобається, але поліцію ніхто не викликав?
Когда они просто на пляже лежат, играют в волейбол, жарят барбекью, то единственное что мне не нравится - это то, что они очень громко включают музыку и курят дурь. Когда их много, много колонок с громкой музыкой и много курящих дурь.
Так це все не заборонено, тому мабуть така у людей культура. Вроді у Брайтоні хотіли заборонить паління в гормадських місцях, але це відхилили, як й нема заборони на гучну музику. Тому дійсно, треба пошукать інше місце для пляжного відпочинку, або якось вирішувать з владою.
Полиция была, много, даже вертолеты. правда почему-то задержали только 14 человек. ОНи оказывали сопротивление полиции. Я не знаю что и как запрещено в плане курения. Но курение каннабиса не запрещено. Может даже так быть, что табакокурение запрещено, а дурь - нет. Вот мы бывали на Манхеттен Бич и на Брайтон Бич. Дальше в сторону Сигейта и раньше была такая-же обстановка, поэтому мы туда не совались. Теперь в Бруклине не осталось других пляжей, пригодных для купания. Есть еще в Южном Квинсе (Ракуэй и Фар-Ракуэй), но туда добираться на машине минут 40 или на ОТ 2 часа. Кроме того, там отбойные течения, меня как-то едва не унесло в океан. Других, пригодных для купания пляжей в НЙ я не знаю. Вроде и нет. С властью ничего не решить. Тем более с той, которая приходит. Когда происходят такие изменения, то одно группа населения вытесняет другую. О чем я и писал в постах выше.
Во вторник вечером Мамдани победил не только в таких районах города, как Парк-Слоуп в Бруклине, которые известны как оплоты прогресса. Он также победил в Гарлеме и районе Статен-Айленд в Порт-Ричмонде; в рабочих районах Квинса, таких как Озон-Парк; он победил даже в некоторых районах города, где мало прогрессивных традиций, о которых можно было бы говорить, например, Дайкер-Хайтс в глубине южного Бруклина, в районе Норвуд в Бронксе и далеко в Джамайка-Хиллз, недалеко от границы с Лонг-Айлендом. ....Когда его менеджер по предвыборной кампании принес ему новость о победе Мамдани, Лэндер поделился ею с присутствующими в зале, которые разразились аплодисментами.