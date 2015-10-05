Banderlog написав: alibob написав:
ЛАД
""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.
«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'
От вам і "Професія" Азімова...
а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури?
Думаю, мало кто будет возражать против более-менее гарантированной занятости для своих детей, тем более социально полезной.
При условии, что оплата труда условного ассенизатора позволит ему выплачивать ипотеку на двушку и т.п.
Лично участвовал в дискуссии, в которой выпускница иняза высказала согласие всю жизнь работать в поле при условии направления туда неким абстрактным "суперкомпьютером", который точно знает, что лучше для всех.