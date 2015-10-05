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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:14
ЛАД написав:
Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают
И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:17
ЛАД написав:
В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.
И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:50
Сибарит написав: ЛАД написав:
Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают
И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
А вот это как раз не обязательно.
Могут вполне обойтись вантузом и тросом. В зависимости от присвоенной квалификации.
Сибарит написав: ЛАД написав:
В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.
И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:57
ЛАД написав:
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?
Спрогнозировать, наверно, можно (точность прогноза прогнозировать не возьмусь). А вот что делать с этим прогнозом, совершенно не понятно. Есть люди, готовые платить за образование, и есть частные заведения, готовые это образование предоставить. Вмешиваться в этот процесс не принято, ибо будет коррупция.
Зато ошибка в прогнозе не приведет к дефициту.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:04
Сибарит написав: ЛАД написав:
В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.
И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
та ладно труда... Це перепроізводство дипломів.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают
И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования
Та з цими тенденціями аби користування не вимагало спеціалізованої освіти
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