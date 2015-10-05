И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:14
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:17
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:50
А вот это как раз не обязательно.
Могут вполне обойтись вантузом и тросом. В зависимости от присвоенной квалификации.
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?
Додано: Пон 30 чер, 2025 18:57
Спрогнозировать, наверно, можно (точность прогноза прогнозировать не возьмусь). А вот что делать с этим прогнозом, совершенно не понятно. Есть люди, готовые платить за образование, и есть частные заведения, готовые это образование предоставить. Вмешиваться в этот процесс не принято, ибо будет коррупция.
Зато ошибка в прогнозе не приведет к дефициту.
Додано: Пон 30 чер, 2025 19:04
та ладно труда... Це перепроізводство дипломів.
Додано: Пон 30 чер, 2025 19:08
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 01 лип, 2025 00:11
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 01 лип, 2025 02:47
Ошибка в прогнозе, действительно, возможна.
Но это был бы хотя бы ориентир для родителей и школьников.
Образование за деньги сегодня предлагают не только частные заведения, но и вполне государственные.
Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования". С жёсткой системой приёма и обучения. хотя не уверен, что в наших условиях это сработает.
Да и rjkz пишет, что выпускники Лиги Плюща не обладают особыми преимуществами перед другими вузами.
В то, что "способные пробьются", простите не очень верю. Пробьются, скорее, не способные, а пробивные. Согласен, что на некоторых работах это важно, но далеко не везде. У нас сегодня, по-моему, трудоустройство выпускников больше зависит от связей родителей, чем от способностей человека.
Будивельник постоянно доказывает, что коррупция не оказывает большого влияния. Но он учитывает только доходы коррупционеров, незначительные по сравнению с ВВП. Но не думает о том, что коррупция разлагает всю систему. Начиная от трудоустройства (а, может, и раньше) и заканчивая искажением основы капитализма - свободной конкуренции.
У нас прогнила вся система и я не знаю, что можно сделать сегодня.
Я, в общем, понимаю тех, кто сегодня мечтает о сильной руке и вспоминает Сталина. Когда читаешь такое, как процитировал tester3373 в viewtopic.php?p=5869458#p5869458... Не знаю, что делать в такой ситуации. Понимаю, что обвиняемый это не осуждённый. Но не понимаю, как человека, обвиняемого "в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках", можно ставить руковолителем военкомата, а сегодня "начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ". Беда в том, что тоскующие по "сильной руке не понимают, что сильная рука, скорее всего, приведёт к повторению массовых и часто необоснованных репрессий. И при таких масштабах вряд ли искоренит коррупцию.
Не вижу выхода. Разве что внешнее управление. Но этого, к сожалению, не будет. И мы на это не пойдём, и никто не захочет за это взяться.
Пост грустный, но уж извините. Я так вижу, и мне не попадались убедительные аргументы, опровергающие такой взгляд.
Додано: Вів 01 лип, 2025 03:12
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