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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:14

  ЛАД написав:Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают

И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:17

  ЛАД написав:В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.

И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:50

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают

И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования 😁
А вот это как раз не обязательно.
Могут вполне обойтись вантузом и тросом. В зависимости от присвоенной квалификации. :)
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.

И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:57

  ЛАД написав:Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?

Спрогнозировать, наверно, можно (точность прогноза прогнозировать не возьмусь). А вот что делать с этим прогнозом, совершенно не понятно. Есть люди, готовые платить за образование, и есть частные заведения, готовые это образование предоставить. Вмешиваться в этот процесс не принято, ибо будет коррупция.
Зато ошибка в прогнозе не приведет к дефициту.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 19:04

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили.

И это вполне естественно. Кризисы перепроизводства характерны для любых рынков, в т.ч и для рынка труда.
та ладно труда... Це перепроізводство дипломів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 19:08

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  ЛАД написав:Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают

И создадут столь сложную установку, что работа с ней потребует высшего образования
Та з цими тенденціями аби користування не вимагало спеціалізованої освіти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 00:11

Re: Психологія та саморозвиток

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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 02:47

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Возможность хоть какого-то если не планирования, то хотя бы прогнозирования не предусматривается? Считаете невозможно?

Спрогнозировать, наверно, можно (точность прогноза прогнозировать не возьмусь). А вот что делать с этим прогнозом, совершенно не понятно. Есть люди, готовые платить за образование, и есть частные заведения, готовые это образование предоставить. Вмешиваться в этот процесс не принято, ибо будет коррупция.
Зато ошибка в прогнозе не приведет к дефициту.

Ошибка в прогнозе, действительно, возможна.
Но это был бы хотя бы ориентир для родителей и школьников.
Образование за деньги сегодня предлагают не только частные заведения, но и вполне государственные.
Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования". С жёсткой системой приёма и обучения. хотя не уверен, что в наших условиях это сработает.
Да и rjkz пишет, что выпускники Лиги Плюща не обладают особыми преимуществами перед другими вузами.
В то, что "способные пробьются", простите не очень верю. Пробьются, скорее, не способные, а пробивные. Согласен, что на некоторых работах это важно, но далеко не везде. У нас сегодня, по-моему, трудоустройство выпускников больше зависит от связей родителей, чем от способностей человека.
Будивельник постоянно доказывает, что коррупция не оказывает большого влияния. Но он учитывает только доходы коррупционеров, незначительные по сравнению с ВВП. Но не думает о том, что коррупция разлагает всю систему. Начиная от трудоустройства (а, может, и раньше) и заканчивая искажением основы капитализма - свободной конкуренции.
У нас прогнила вся система и я не знаю, что можно сделать сегодня.
Я, в общем, понимаю тех, кто сегодня мечтает о сильной руке и вспоминает Сталина. Когда читаешь такое, как процитировал tester3373 в viewtopic.php?p=5869458#p5869458... Не знаю, что делать в такой ситуации. Понимаю, что обвиняемый это не осуждённый. Но не понимаю, как человека, обвиняемого "в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках", можно ставить руковолителем военкомата, а сегодня "начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ". Беда в том, что тоскующие по "сильной руке не понимают, что сильная рука, скорее всего, приведёт к повторению массовых и часто необоснованных репрессий. И при таких масштабах вряд ли искоренит коррупцию.
Не вижу выхода. Разве что внешнее управление. Но этого, к сожалению, не будет. И мы на это не пойдём, и никто не захочет за это взяться.
Пост грустный, но уж извините. Я так вижу, и мне не попадались убедительные аргументы, опровергающие такой взгляд.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 03:12

  ЛАД написав:Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".

Аспирантура?
Сибарит
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