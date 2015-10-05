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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 08:54
ЛАД написав:
Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".
Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.
ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.
Сибарит написав:
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.
Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.
ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:04
Сибарит написав: ЛАД написав:
Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.
Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?
В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.
У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.
Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.
В вищій освіті в студента вже має бути практичний інтерес. На своїм прикладі, хоть в мене була на голову вища середня освіта, багато хто з однокурсників з забитих шкіл як спеціалісти мене обскакали. Но жалю за тим як не дивно нема)
Щодо практичності то технікум тоді давав базу кращу за універ. Напевно вищу освіту треба міняти в сторону- технікум пораньше, потом практика років 3 і потом вже зо 4 курси вищої освіти. І задачі в школі треба ставити практичні. Мав я в руках підручники сталінських часів, вони якось понятніші. Для прикладу ландау фізику пояснював краще сучасних авторів.
Іще одне. Мені не подобається система оцінювання заснована на "бездоганності."
Допустим розказав 1 віршик на 5. Маєш 5 за місяць. Має бути " накопичувальна " система. Допустим розказав 8 віршиків на 4 маєш 40 балів. Вивчив поему + 15 балів. В кінці залік по найкращому. Вклався в 90 процентів балів од найкращого маєш 5. Вклався в 80 -4, в 70-3.
Щоб учні хотіли отримати оцінку а не ждали, що їх пронесе.
Бо шкільна система в нас виховує безініціативність, бажання отсидітись за спиною. Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат.
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