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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 601602603604 Додано: Вів 01 лип, 2025 08:54 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования". Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".

Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.

ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.



Сибарит написав: Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.

Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.

ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях... Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5498 З нами з: 29.07.22 Подякував: 874 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лип, 2025 10:04 Сибарит написав: ЛАД написав: Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.



Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?

В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.

У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.



Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.

В вищій освіті в студента вже має бути практичний інтерес. На своїм прикладі, хоть в мене була на голову вища середня освіта, багато хто з однокурсників з забитих шкіл як спеціалісти мене обскакали. Но жалю за тим як не дивно нема)

Щодо практичності то технікум тоді давав базу кращу за універ. Напевно вищу освіту треба міняти в сторону- технікум пораньше, потом практика років 3 і потом вже зо 4 курси вищої освіти. І задачі в школі треба ставити практичні. Мав я в руках підручники сталінських часів, вони якось понятніші. Для прикладу ландау фізику пояснював краще сучасних авторів.



Іще одне. Мені не подобається система оцінювання заснована на "бездоганності."



Допустим розказав 1 віршик на 5. Маєш 5 за місяць. Має бути " накопичувальна " система. Допустим розказав 8 віршиків на 4 маєш 40 балів. Вивчив поему + 15 балів. В кінці залік по найкращому. Вклався в 90 процентів балів од найкращого маєш 5. Вклався в 80 -4, в 70-3.

Щоб учні хотіли отримати оцінку а не ждали, що їх пронесе.

Бо шкільна система в нас виховує безініціативність, бажання отсидітись за спиною. Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат. В вищій освіті в студента вже має бути практичний інтерес. На своїм прикладі, хоть в мене була на голову вища середня освіта, багато хто з однокурсників з забитих шкіл як спеціалісти мене обскакали. Но жалю за тим як не дивно нема)Щодо практичності то технікум тоді давав базу кращу за універ. Напевно вищу освіту треба міняти в сторону- технікум пораньше, потом практика років 3 і потом вже зо 4 курси вищої освіти. І задачі в школі треба ставити практичні. Мав я в руках підручники сталінських часів, вони якось понятніші. Для прикладу ландау фізику пояснював краще сучасних авторів.Іще одне. Мені не подобається система оцінювання заснована на "бездоганності."Допустим розказав 1 віршик на 5. Маєш 5 за місяць. Має бути " накопичувальна " система. Допустим розказав 8 віршиків на 4 маєш 40 балів. Вивчив поему + 15 балів. В кінці залік по найкращому. Вклався в 90 процентів балів од найкращого маєш 5. Вклався в 80 -4, в 70-3.Щоб учні хотіли отримати оцінку а не ждали, що їх пронесе.Бо шкільна система в нас виховує безініціативність, бажання отсидітись за спиною. Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат. Banderlog

Повідомлень: 3060 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 601602603604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4648

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34