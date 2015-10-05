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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 08:54
ЛАД написав:
Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".
Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.
ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.
Сибарит написав:
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.
Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.
ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:04
Сибарит написав: ЛАД написав:
Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.
Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?
В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.
У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.
Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.
В вищій освіті в студента вже має бути практичний інтерес. На своїм прикладі, хоть в мене була на голову вища середня освіта, багато хто з однокурсників з забитих шкіл як спеціалісти мене обскакали. Но жалю за тим як не дивно нема)
Щодо практичності то технікум тоді давав базу кращу за універ. Напевно вищу освіту треба міняти в сторону- технікум пораньше, потом практика років 3 і потом вже зо 4 курси вищої освіти. І задачі в школі треба ставити практичні. Мав я в руках підручники сталінських часів, вони якось понятніші. Для прикладу ландау фізику пояснював краще сучасних авторів.
Іще одне. Мені не подобається система оцінювання заснована на "бездоганності."
Допустим розказав 1 віршик на 5. Маєш 5 за місяць. Має бути " накопичувальна " система. Допустим розказав 8 віршиків на 4 маєш 40 балів. Вивчив поему + 15 балів. В кінці залік по найкращому. Вклався в 90 процентів балів од найкращого маєш 5. Вклався в 80 -4, в 70-3.
Щоб учні хотіли отримати оцінку а не ждали, що їх пронесе.
Бо шкільна система в нас виховує безініціативність, бажання отсидітись за спиною. Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат.
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Banderlog
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:42
Banderlog написав:
Напевно вищу освіту треба міняти в сторону- технікум пораньше, потом практика років 3 і потом вже зо 4 курси вищої освіти.
.............
Бо шкільна система в нас виховує безініціативність, бажання отсидітись за спиною. Щодо "відмінників" то серед них чомусь маса нєврастєнніків особливо серед дівчат.
Так ведь уже давно. Только называется это теперь по-бусурмански бакалаврат и магистратура. Учиться не обязательно подряд.
..................
Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом (с) 😁
Прячутся за спины те, кто не учит. Кто знает, обычно не против получить оценку.
В младших классах я сильно огорчался, что меня редко вызывают и ставят мало пятёрок. Даже на хитрость пошел: стал делать вид, что смотрю в окно, а сам внимательно слушал. Пару раз сработало, а потом на меня перестали обращать внимание 😁
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:57
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Додано: Вів 01 лип, 2025 13:26
Якась пропаганда злочинності
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Faceless
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Додано: Вів 01 лип, 2025 13:38
Faceless написав:
Якась пропаганда злочинності
комментируете не посмотрев?
айфон через 5 минут вернули, выпрашивание денег не преступление. мир не чёрно-белый для таких глубоких выводов. Кстати эти малые ещё и отличники, один показывал на телефоне свой диплом.
при этом не зашуганные, общительные, не конфликтные, уверенные в себе и с чувством юмора. С такими людьми легко общаться и находить общие темы. Много на ветке таких?
выпрашивать деньги это сложный и прикольный челендж. Люди реагируют по разному, но в основном положительно. В будущем, в сложной ситуации, когда нужна будет чья то помощь этот опыт поможет её получить. И если у них незнакомые что-то попросят надеюсь, они вспомнят как сами просили и не откажут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 13:56
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Якась пропаганда злочинності
айфон через 5 минут вернули, выпрашивание денег не преступление. мир не чёрно-белый для таких глубоких выводов.
Стаття 304 КК - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми
Стаття 150-1 КК - втягнення дітей у жебрацтво.
Випрошування грошей, якщо воно навʼязливе, може йти як дрібне хуліганство - адміністративне правопорушення.
Повернення вкраденого не нівелює сам факт крадіжки. Крадіжка вважається закінченим злочином з моменту заволодіння майном, тобто коли особа отримала можливість ним розпорядитися. Тобто сам факт злочину залишається, навіть якщо вкрадене повернули, але повернення може впливати на те, як саме крадія може бути притягнуто до відповідальності. Варто зазначити, що вкрадений айфон вже не підпадатиме під категорію дрібної крадіжки, що є адміністративним правопорушенням, а вже є кримінальним злочином.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 13:58
Faceless пишем заявы и будем шить криминал. втягнення дітей у жебрацтво - они эти деньги оставляли себе, так шо скорее меня втянули, поскольку я не имел с той ситуации ничего, по случайности оказался к ней причастным.
а если серьёзно ни в один кодекс невозможно вместить все возможные мотивы и ситуации. С юр.точки зрения кража айфона была, а по факту не было. В этом опасность черно-белых трактовок.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:02
Wirująświatła написав:Faceless пишем заявы и будем шить криминал.
:)
Ми ж не постраждалі:)
Я до того, що це не такі вже й невинні забавки. Якщо хтось подивиться і подумає, що вкрасти умовний телефон і повернути- це просто весело, то може втрапити в халепу.
Щодо випрошування - саме по собі не злочин, але щось ніколи не викликало бажання так розважатися.
Щодо "общітєльних і неконфліктних" - якось факт крадіжки взагалі не спонукає до подальшого спілкування, хіба що мета навчитися щипати кишені
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:07
Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless пишем заявы и будем шить криминал.
:)
Ми ж не постраждалі:)
Я до того, що це не такі вже й невинні забавки. Якщо хтось подивиться і подумає, що вкрасти умовний телефон і повернути- це просто весело, то може втрапити в халепу.
Щодо випрошування - саме по собі не злочин, але щось ніколи е викликало бажання так розважатися.
мир жесток, читать книжечку про розовых пони этим ребятам вряд ли бы зашло, а то что мы предложили вызвало эмоциональный отклик и открыло окно других возможностей. Выпрашивание это самый примитивный уровень после воровства, но даже выпрашивать можно весело и креативно. Люди зацеп снимают и набирают тысячи просмотров за минуту, я своим "подопечным" никогда такое не предложу.
Faceless написав:
кось факт крадіжки взагалі не спонукає до подальшого спілкування,
украсть айфон малой скреативил сам, чат до этого с ними не общался, с момента как айфон вернули и далее более 3 часов он же и вёл стрим, выполняя наши задания. 1й встречный с которым мы познакомились у магазина. Скорость с которой он втёрся в доверие поражает, а нужные для этих действий нейронные связи сформировались ещё быстрее.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 14:14, всього редагувалось 4 разів.
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