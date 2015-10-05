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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:10
Ну а якщо серйозніше (я таки глянув відео). Та хіба не всі такі були підлітками. В Харкові на Хобітці та й інших місцях всяких молодіжних тусовок десь так само проходили знайомства, от хіба що з "викраденням" телефонів не прикалувалися
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Faceless
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:19
Faceless написав:
Ну а якщо серйозніше (я таки глянув відео). Та хіба не всі такі були підлітками. В Харкові на Хобітці та й інших місцях всяких молодіжних тусовок десь так само проходили знайомства, от хіба що з "викраденням" телефонів не прикалувалися
да ничего уникального в таких знакомствах нет, так и должно быть и в мои 13 было точно так же. Знакомства ради развлечения. Я смотрю на другое какие у малых барьеры в общении и как быстро они падают. А если не падают помогаю морально, поддерживаю. Но это конечно не тема данной ветки. У всех ли проходило так детство хз, но по конфликтности некоторых форумчан делаю вывод, что из клетки этих тигров выпускали нечасто.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:32
Хоспаді , він повернувся з ще більшим маразмом: крадіжка це не крадіжка, випрошувати це креативно і весело)))
О богі))
Коли припиниться ця романтизація підліткової злочинності і жебрацтва))
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Hotab
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Додано: Вів 01 лип, 2025 14:59
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless пишем заявы и будем шить криминал.
:)
Ми ж не постраждалі:)
Я до того, що це не такі вже й невинні забавки. Якщо хтось подивиться і подумає, що вкрасти умовний телефон і повернути- це просто весело, то може втрапити в халепу.
Щодо випрошування - саме по собі не злочин, але щось ніколи е викликало бажання так розважатися.
мир жесток, читать книжечку про розовых пони этим ребятам вряд ли бы зашло, а то что мы предложили вызвало эмоциональный отклик и открыло окно других возможностей. Выпрашивание это самый примитивный уровень после воровства, но даже выпрашивать можно весело и креативно. Люди зацеп снимают и набирают тысячи просмотров за минуту, я своим "подопечным" никогда такое не предложу.
Faceless написав:
кось факт крадіжки взагалі не спонукає до подальшого спілкування,
украсть айфон малой скреативил сам, чат до этого с ними не общался, с момента как айфон вернули и далее более 3 часов он же и вёл стрим, выполняя наши задания. 1й встречный с которым мы познакомились у магазина. Скорость с которой он втёрся в доверие поражает, а нужные для этих действий нейронные связи сформировались ещё быстрее.
а якщо б йому після такого креативу зламали ніс? )
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:13
какая разница сломают ему нис в этой или другой ситуации? пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:18
Wirująświatła
пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится
2 крайності:
- сидіти грати в компутєр , не виходити з дому , боятись людей
- красти і жебракувати.
Пон.
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Hotab
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:31
Wirująświatła написав:
выпрашивать деньги это сложный и прикольный челендж.
Предлагаю ещё более сложный челлендж: снять пятиминутный ролик так, чтобы лица в кадр помещались полностью 😁
Следующим будет плавное движение камеры.
Так, глядишь, и чему-нибудь полезному научатся 😁
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Сибарит
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:36
Сибарит
Следующим будет плавное движение камеры.
Незʼясоване питання, куди саме дивиться камера, коли трогають нижче пуза:
1.на обличчя трогаючого
2.того кого трогають
3.на те що трогають
4. на руки Віталія.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 01 лип, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:38
Wirująświatła написав:
какая разница сломают ему нис в этой или другой ситуации? пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится
мені здається що ця ситуація більш підходяща ніж інші.
То як скаже пан Психолог, такий розвиток подій сприятиме розвитку соціалізації? Чи тільки жебрацтво?
Мені б в їх возрасті було стидно жебракувати та і зараз тож панський гонор б не дозволяв. Шо наступне ? Прилюдно нассяти собі в штани ?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:40
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
выпрашивать деньги это сложный и прикольный челендж.
Предлагаю ещё более сложный челлендж: снять пятиминутный ролик так, чтобы лица в кадр помещались полностью 😁
Следующим будет плавное движение камеры.
Так, глядишь, и чему-нибудь полезному научатся 😁
вы прошли собеседование и я вас записываю в команду.
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Wirująświatła
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