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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 603604605606>
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:10

Re: Психологія та саморозвиток

Ну а якщо серйозніше (я таки глянув відео). Та хіба не всі такі були підлітками. В Харкові на Хобітці та й інших місцях всяких молодіжних тусовок десь так само проходили знайомства, от хіба що з "викраденням" телефонів не прикалувалися
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:19

  Faceless написав:Ну а якщо серйозніше (я таки глянув відео). Та хіба не всі такі були підлітками. В Харкові на Хобітці та й інших місцях всяких молодіжних тусовок десь так само проходили знайомства, от хіба що з "викраденням" телефонів не прикалувалися

да ничего уникального в таких знакомствах нет, так и должно быть и в мои 13 было точно так же. Знакомства ради развлечения. Я смотрю на другое какие у малых барьеры в общении и как быстро они падают. А если не падают помогаю морально, поддерживаю. Но это конечно не тема данной ветки. У всех ли проходило так детство хз, но по конфликтности некоторых форумчан делаю вывод, что из клетки этих тигров выпускали нечасто.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:32

Re: Психологія та саморозвиток

Хоспаді , він повернувся з ще більшим маразмом: крадіжка це не крадіжка, випрошувати це креативно і весело)))
О богі))
Коли припиниться ця романтизація підліткової злочинності і жебрацтва))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:59

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless пишем заявы и будем шить криминал.
:)
Ми ж не постраждалі:)
Я до того, що це не такі вже й невинні забавки. Якщо хтось подивиться і подумає, що вкрасти умовний телефон і повернути- це просто весело, то може втрапити в халепу.
Щодо випрошування - саме по собі не злочин, але щось ніколи е викликало бажання так розважатися.

мир жесток, читать книжечку про розовых пони этим ребятам вряд ли бы зашло, а то что мы предложили вызвало эмоциональный отклик и открыло окно других возможностей. Выпрашивание это самый примитивный уровень после воровства, но даже выпрашивать можно весело и креативно. Люди зацеп снимают и набирают тысячи просмотров за минуту, я своим "подопечным" никогда такое не предложу.
  Faceless написав:кось факт крадіжки взагалі не спонукає до подальшого спілкування,
украсть айфон малой скреативил сам, чат до этого с ними не общался, с момента как айфон вернули и далее более 3 часов он же и вёл стрим, выполняя наши задания. 1й встречный с которым мы познакомились у магазина. Скорость с которой он втёрся в доверие поражает, а нужные для этих действий нейронные связи сформировались ещё быстрее.
а якщо б йому після такого креативу зламали ніс? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:13

какая разница сломают ему нис в этой или другой ситуации? пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:18

На новому місці люблять, чи ні?? Тягне назад, де боляче? ))

Wirująświatła

пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится


2 крайності:
- сидіти грати в компутєр , не виходити з дому , боятись людей
- красти і жебракувати.

Пон.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:31

  Wirująświatła написав:выпрашивать деньги это сложный и прикольный челендж.

Предлагаю ещё более сложный челлендж: снять пятиминутный ролик так, чтобы лица в кадр помещались полностью 😁
Следующим будет плавное движение камеры.

Так, глядишь, и чему-нибудь полезному научатся 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:36

Пункт 3 і 4 може співпадати ))

Сибарит

Следующим будет плавное движение камеры.



Незʼясоване питання, куди саме дивиться камера, коли трогають нижче пуза:
1.на обличчя трогаючого
2.того кого трогають
3.на те що трогають
4. на руки Віталія.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 01 лип, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:38

  Wirująświatła написав:какая разница сломают ему нис в этой или другой ситуации? пусть дома сидит играет в компутер. если людей боится
мені здається що ця ситуація більш підходяща ніж інші. :lol:
То як скаже пан Психолог, такий розвиток подій сприятиме розвитку соціалізації? Чи тільки жебрацтво?
Мені б в їх возрасті було стидно жебракувати та і зараз тож панський гонор б не дозволяв. Шо наступне ? Прилюдно нассяти собі в штани ?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:40

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:выпрашивать деньги это сложный и прикольный челендж.

Предлагаю ещё более сложный челлендж: снять пятиминутный ролик так, чтобы лица в кадр помещались полностью 😁
Следующим будет плавное движение камеры.

Так, глядишь, и чему-нибудь полезному научатся 😁

вы прошли собеседование и я вас записываю в команду.
Wirująświatła
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