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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:48

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Шо наступне ? Прилюдно нассяти собі в штани ?


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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:54

EQ контент измеряется ощущениями, если вас уличная социализация не прёт идите себе бухайте или что вы там привыкли делать. Всё что происходит на IRL стримах имеет целью вызвать у зрителя ощущения, а зритель своими комментами вызывает ощущение и мотивирует стримеров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 лип, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:03

  Wirująświatła написав:EQ контент измеряется ощущениями, если вас уличная социализация не прёт идите себе бухайте или что вы там привыкли делать. Всё что происходит на стримах имеет целью вызвать у зрителя ощущения, а зритель своими комментами вызывает ощущение и мотивирует стримеров.

Ну так чому завдання не влаштуватись на роботу продавцем морозива? Чи вигульщиком собак? Ваші поїздки в польшу eq не розвивають?
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