Шо наступне ? Прилюдно нассяти собі в штани ?
Не будь удобним для батьків , усцись!
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 01 лип, 2025 15:48
Banderlog
Не будь удобним для батьків , усцись!
Додано: Вів 01 лип, 2025 15:54
EQ контент измеряется ощущениями, если вас уличная социализация не прёт идите себе бухайте или что вы там привыкли делать. Всё что происходит на IRL стримах имеет целью вызвать у зрителя ощущения, а зритель своими комментами вызывает ощущение и мотивирует стримеров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 лип, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:03
Ну так чому завдання не влаштуватись на роботу продавцем морозива? Чи вигульщиком собак? Ваші поїздки в польшу eq не розвивають?
|