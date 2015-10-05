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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:04
ещё один комментирует без просмотра того, что он комментирует. объясните кто нибудь людям с бронепоезда, что на момент "имитации кражи айфона" пацан который это сделал с психологом не общался, и в чате ничего подобного не писали. Он сделал это по своей инициативе. Это же видно по видео.
Пацан сначала просит телефон (с которого идёт стрим, там же чат куда пишут задания) и сразу же с ним бежит. Как я мог дать ему это задание, если телефона со стримом у него не было? 1е задание которое я ему дал - выпросить 50 рублей. до этого чат с пацанами не общался. Чат общается с тем у кого в руках телефон со стримом. Без трансляций мыслей всем остальным.
школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:12
Сибарит написав: ЛАД написав:
Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"
Тогда, благодаря развитому EQ и высокой степени социализации, легко найдут общий язык с сокамерниками.
Тоже польза.
Сокамерники могут понять неправильно. С уклоном в сексуальную сторону, которую Виталик не признаёт.
задание которое я ему дал - выпросить 50 рублей. до этого чат с пацанами не общался
Я очень рад, что задание такое не давали. Но одобряете. Или, по крайней мере, не осуждаете.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 01 лип, 2025 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:16
просьба ко всем. если не смотрите мои видео, не надо их и комментировать. "я не читал, но осуждаю".
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:18
Сибарит написав: ЛАД написав:
Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"
Тогда, благодаря развитому EQ и высокой степени социализации, легко найдут общий язык с сокамерниками.
Тоже польза.
вы быстрее попадёте в тюрягу, чем они. Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся. иначе если за каждое преступление сажали преступности уже бы не было. А преступником юноша укравший смартфон стать вполне может, с такой креативностью. Вероятно это его не 1я "кража" слишком точно всё рассчитал и уверенно исполнил.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:28
Wirująświatła написав:
1е задание которое я ему дал - выпросить 50 рублей.
Відео не дивився, тому питаю- приніс рублями?
Це нові таскальщики жратви паханщі до одеської общаги, бо старіх переловили?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:39
Wirująświatła написав:
.... Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
иначе если за каждое преступление сажали преступности уже бы не было. А преступником юноша укравший смартфон стать вполне может, с такой креативностью. Вероятно это его не 1я "кража" слишком точно всё рассчитал и уверенно исполнил.
Блестяще!
А я всё думал, для чего нужна "социализация" по Виталику?
А оно вон оно что.
"если за каждое преступление сажали преступности уже бы не было" - если бы каждое преступление было так легко раскрыть...
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:07
Wirująświatła написав:
Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
Так и запишем: социализация - причина коррупции 😁
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:10
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
Так и запишем: социализация - причина коррупции 😁
именно. социфоб не способен договариваться, давать или брать взятки. Как минимум испугается нарушать закон или что его сдадут. Вы ж не в лоб договариваетесь / платите, а находите способ через кого это сделать, как то определяете кинут/не кинут. Хотаб как-то писал что не может дать коробку конфет незнакомой женщине. Уверен на 100% взяток он никогда не давал.
EQ как нож. можно салат нарезать а можно и человека убить. Проблема не в ноже, а кто и для чего его использует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 лип, 2025 19:23, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:12
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
Так и запишем: социализация - причина коррупции 😁
именно. социфоб не способен договариваться, давать или брать взятки. Вы ж не в лоб договариваетесь / платит, а находите способ через кого это сделать, как то определяете кинут/не кинуть. EQ как нож. можно салат нарезать а можно и человека учить. Проблема не в ноже, а в то кто и жля чего его использует.
Тогда я социофоб. Я не даю взятки уже очень давно.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:15
Сибарит написав:
Тогда я социофоб. Я не даю взятки уже очень давно.
хз может у вас настолько крутая социализация что вы любой вопрос можете решить без взяток, достучаться хоть к президенту сша.
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