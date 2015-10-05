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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:26
«Не даешь взятки - социофоб»
«Имеешь высокий икью - сможешь занести даже президенту США»
А тут интереснее и интереснее становится 😅
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Hotab
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Додано: Вів 01 лип, 2025 19:38
Wirująświatła написав:
школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.
Це точно!))
Чого тільки вартувало підняти тему про ціни на продукти 😅 - так спочатку майже всі взяли це "в штики"/сперечались, а вже потім - "ну так, справді, ціни дуже високі цього року..."
То накуя спочатку заперечувати?😅
Hotab написав:
А тут интереснее и интереснее становится
Ну це ж не твоя пуста голова))
В ній ми б померли від скуки і твоїх тупих жартів!😁
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:06
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:33
Wirująświatła написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"
Тогда, благодаря развитому EQ и высокой степени социализации, легко найдут общий язык с сокамерниками.
Тоже польза.
вы быстрее попадёте в тюрягу, чем они. Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
це якщо не попаде на соціофоба. Який не візьме взятку і не пожаліє.)
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Banderlog
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35
Успіх написав: Wirująświatła написав:
школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.
Це точно!))
Чого тільки вартувало підняти тему про ціни на продукти 😅 - так спочатку майже всі взяли це "в штики"/сперечались, а вже потім - "ну так, справді, ціни дуже високі цього року..."
То накуя спочатку заперечувати?😅
Hotab написав:
А тут интереснее и интереснее становится
Ну це ж не твоя пуста голова))
В ній ми б померли від скуки і твоїх тупих жартів!😁
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:42
Banderlog написав:
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:36
Успіх написав: Banderlog написав:
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
Яблука не в сезон не можуть бути доступні кожному. Зараз на Балканах вони більше 2 євро, пенсій шалених там теж нема, якщо що
Помідори у тебе у Львові вже просіли нижче 80?? Сезон?
Їж, наїдайся )) Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
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Hotab
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:46
Hotab написав:
Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі...
Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації🤣🤣🤣
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:58
Еротичні масажі від Долярчика?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 22:00
Успіх написав: Banderlog написав:
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
Успіх ти не застав часів коли місячна зарплата була 30 доларів. Коли вчителі отримували зарплату водярою і це було за щастя бо могли дати віниками чи табуретками.
Ти до цих пір жив в ситі роки.
От уяви собі що з такою зарплатою, 30доларів хтось рішив інвестувати. Чи відкладати в панчоху на пенсію.
Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,
в кого вони є.
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Banderlog
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