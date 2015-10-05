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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:26

Дна нет))

«Не даешь взятки - социофоб»
«Имеешь высокий икью - сможешь занести даже президенту США»
А тут интереснее и интереснее становится 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:38

За крок...©

  Wirująświatła написав:школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.
Це точно!))
Чого тільки вартувало підняти тему про ціни на продукти 😅 - так спочатку майже всі взяли це "в штики"/сперечались, а вже потім - "ну так, справді, ціни дуже високі цього року..."
То накуя спочатку заперечувати?😅
  Hotab написав:А тут интереснее и интереснее становится
Ну це ж не твоя пуста голова))
В ній ми б померли від скуки і твоїх тупих жартів!😁
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:06

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:33

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Опасность ещё и в том, что раз-другой вернули, а в третий раз может быть: "А почему бы и не оставить себе?"

Тогда, благодаря развитому EQ и высокой степени социализации, легко найдут общий язык с сокамерниками.
Тоже польза.

вы быстрее попадёте в тюрягу, чем они. Люди с высокой степенью социализации найдут способ туда не попадать. Выпросят прощение и помилование или откупятся.
це якщо не попаде на соціофоба. Який не візьме взятку і не пожаліє.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:школота с видео умнее некоторых на этой ветке. По крайней мере они с очевидными фактами не спорят и высосанных из пальца выводов не делают.
Це точно!))
Чого тільки вартувало підняти тему про ціни на продукти 😅 - так спочатку майже всі взяли це "в штики"/сперечались, а вже потім - "ну так, справді, ціни дуже високі цього року..."
То накуя спочатку заперечувати?😅
  Hotab написав:А тут интереснее и интереснее становится
Ну це ж не твоя пуста голова))
В ній ми б померли від скуки і твоїх тупих жартів!😁
от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:42

  Banderlog написав:от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся ;)
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:36

  Успіх написав:
  Banderlog написав:от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся ;)
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))

Яблука не в сезон не можуть бути доступні кожному. Зараз на Балканах вони більше 2 євро, пенсій шалених там теж нема, якщо що

Помідори у тебе у Львові вже просіли нижче 80?? Сезон?
Їж, наїдайся )) Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:46

Чоловік на годину©))

  Hotab написав:Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі... ;)

Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації🤣🤣🤣
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:58

Re: Психологія та саморозвиток

Успіх написав:
  Hotab написав:Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі... ;)

Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації
Еротичні масажі від Долярчика?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:00

  Успіх написав:
  Banderlog написав:от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся ;)
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
Успіх ти не застав часів коли місячна зарплата була 30 доларів. Коли вчителі отримували зарплату водярою і це було за щастя бо могли дати віниками чи табуретками.
Ти до цих пір жив в ситі роки.
От уяви собі що з такою зарплатою, 30доларів хтось рішив інвестувати. Чи відкладати в панчоху на пенсію.
Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,
в кого вони є.
Banderlog
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