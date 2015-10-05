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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 01 лип, 2025 22:39
Успіх написав: Hotab написав:
Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі...
Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації🤣🤣🤣
Мені подобається як ти намагаєшся вистрибнути з трусів , щоб довести, що ти не рибу охороняєш.
Навіщо? Навіть якщо паяєш пвх-труби.. я собі якось попаяв всю розводку в 3к на 90 метрів, 2-3 дні.. : вода холодна/гаряча, батареї .. Проклав каналью, все це сховав в стіни (з можливістю терморозширення)
Я нанюхався так цього плавленого пластику, що потім бОшка ще 3 дні боліла. Це точно спосіб заробітку??
Тому .. це раз.. в принципі все одно , ти на складі з рибою, чи пробиваєш каналью… Все це ручна праця , горбом і здоровʼям. Вміти зробити це собі самому - це прекрасно (я до прикладу вмію, але не факт що з нинішніми доходами стану робити) . Заробляти цим - ну таке… Але якщо освіти 8 класів - то в добрий путь. Ібаш!))
І да, мене підмітач аеродрому влаштовує. Що не так з охоронцем складу з рибою? 🥲
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Додано: Вів 01 лип, 2025 22:43
Hotab написав:
складу з рибою?
Ну, риба так риба...
Хто не хоче все дивитись(хоча там багато цікавого) - гляньте хоч 5хв!
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Додано: Вів 01 лип, 2025 22:47
Успіх
гляньте хоч
Не опускайся до рівня Віталіка.
Скоро почнеш казати «якщо ви не цікавитесь (не дивитись) те що я, то ви всі асоціальні.
Залиш нам право цікавитись тим що нам цікаво (тавтологія), та ігнорити контент від тих, кого вважаєм «нерозумними» 😅
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Додано: Сер 02 лип, 2025 00:05
Hotab
Тобі це категорично не можна дивитись!
Жуй Норвежську рибу за дві щоки!
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Додано: Сер 02 лип, 2025 00:51
Hotab написав:
...........
Яблука не в сезон не можуть бути доступні кожному. Зараз на Балканах вони більше 2 євро, пенсій шалених там теж нема, якщо
Могут или нет, не знаю, но ни в прошлом, ни в позапрошлом году таких цен не было. И вообще на ягоды.
Помідори у тебе у Львові вже просіли нижче 80?? Сезон?
В Харькове пока грунтовых не вижу.
Но "ниже 80" это дёшево?
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:02
Успіх
Если знать все подробности производства, то есть будет просто нечего. Только то, что вырастил сам.
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:09
Banderlog написав:
.........
Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,
в кого вони є.
Это правда.
Отчасти благодаря массовому выезду за границу. Если бы эти миллионы были здесь, было бы значительно хуже.
Фамильные драгоценности, к сожалению, есть не у всех. И тяжеловато многим приходится уже.
Но если затянется, Успих ещё сможет увидеть, как было в 90-е.
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:13
Wirująświatła написав:
Посмотрел первые 3 минуты. На большее меня не хватило.
Интересно, какие дебилы смотрят такие "стримы"?
И какое у них IQ?
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 01:27
Сибарит написав: ЛАД написав:
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".
Аспирантура?
Что-то типа.
Но аспирантура нацелена больше на подготовку научных и преподавательских кадров.
При этом, вероятно, стоило бы сократить сроки обучения бакалавров, допустим с 4 до хотя бы 3 лет.
И изменить перечни специальностей/должностей, требующих образования бакалавра и магистра.
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ЛАД
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