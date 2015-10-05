петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы.
петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы.
ЛАД написав:Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.
Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами? В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать. У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.
Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.
в США надлишок дипломованих не тільки гуманітаріїв, а скоро ШІ навіть в МсДональдсі замінить, біда-біда. Хоча вже присилають вакансії "оптимізаторів", з вимогами "швидко розбиратися в горах чужого овнокоду та максимально його покращити ASAP"
ЛАД написав:Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт. Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".
Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон. ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.
Сибарит написав:Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.
Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники. ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...
це ж вокери-волонтери-активісти-комсомольці, повний найкращ резерву кінця епохи зубожиння
ЛАД написав:Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.
А такие заявки точно будут в достаточном количестве? Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы. А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?
Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы. У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато. Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше. Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём. Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень. Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
Hotab написав:Хоспаді , він повернувся з ще більшим маразмом: крадіжка це не крадіжка, випрошувати це креативно і весело))) О богі)) Коли припиниться ця романтизація підліткової злочинності і жебрацтва))
ЛАД написав:Banderlog (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует.
Масштабы все же очень разные. Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной. Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют.
При всём этом как-то достаточно успешно живут. И имеют прибыль. Да ещё тратятся на всякие потусторонние вещи типа субсидий вузам, благотворительности и пр. Да ещё и налоги платят.