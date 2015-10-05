Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 609610611612> Додано: Сер 02 лип, 2025 03:08 петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы. https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o

Ребята "социализировались". Успешно. Попалось такое:Ребята "социализировались". Успешно. ЛАД 2 Повідомлень: 35034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 08:02 ЛАД написав: Попалось такое: петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы. https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o

Ребята "социализировались". Успешно. Попалось такое:Ребята "социализировались". Успешно.

«мои подопечные» (Віталік)



Faceless написав: Успіх написав: Hotab написав: Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»)) Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»)) І це тільки на масажі...



Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації І це тільки на масажі...Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації Еротичні масажі від Долярчика? Еротичні масажі від Долярчика?

І клієнти як і про таксиста з 8 класами думають «хоч би мовчав!.. хоч би тихо робив свою справу..А не вирішував проблеми вселенського масштабу». «мои подопечные» (Віталік)І клієнти як і про таксиста з 8 класами думають «хоч би мовчав!.. хоч би тихо робив свою справу..А не вирішував проблеми вселенського масштабу». Hotab Повідомлень: 15576 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 11:38 alibob написав: ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... ЛАД""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'От вам і "Професія" Азімова...

сама трендова ВОС100 сама трендова ВОС100 flyman

Повідомлень: 39959 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:05 flyman

сама трендова ВОС100





Коли нове дєло, замість потєряного, заводять, то таку ВОС пишуть? Коли нове дєло, замість потєряного, заводять, то таку ВОС пишуть? Hotab Повідомлень: 15576 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:09 Сибарит написав: ЛАД написав: Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.



Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?

В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.

У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.



Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.

в США надлишок дипломованих не тільки гуманітаріїв, а скоро ШІ навіть в МсДональдсі замінить, біда-біда.

Хоча вже присилають вакансії "оптимізаторів", з вимогами "швидко розбиратися в горах чужого овнокоду та максимально його покращити ASAP" в США надлишок дипломованих не тільки гуманітаріїв, а скоро ШІ навіть в МсДональдсі замінить, біда-біда.Хоча вже присилають вакансії "оптимізаторів", з вимогами "швидко розбиратися в горах чужого овнокоду та максимально його покращити ASAP" flyman

Повідомлень: 39959 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:17 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования". Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".

Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.

ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.



Сибарит написав: Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.

Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.

ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях... Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...

це ж вокери-волонтери-активісти-комсомольці, повний найкращ резерву кінця епохи зубожиння це ж вокери-волонтери-активісти-комсомольці, повний найкращ резерву кінця епохи зубожиння flyman

Повідомлень: 39959 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:20 Сибарит написав: ЛАД написав: Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий. Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.

А такие заявки точно будут в достаточном количестве?

Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.

А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно? А такие заявки точно будут в достаточном количестве?Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?

Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.

У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.

Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.

Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.

Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.

Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ... ЛАД 2 Повідомлень: 35034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:28 Сибарит написав: ЛАД написав: Banderlog (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует. (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует.

Масштабы все же очень разные.

Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.

Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют. Масштабы все же очень разные.Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют. При всём этом как-то достаточно успешно живут. И имеют прибыль.

Да ещё тратятся на всякие потусторонние вещи типа субсидий вузам, благотворительности и пр. Да ещё и налоги платят. При всём этом как-то достаточно успешно живут. И имеют прибыль.Да ещё тратятся на всякие потусторонние вещи типа субсидий вузам, благотворительности и пр. Да ещё и налоги платят. ЛАД 2 Повідомлень: 35034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:39 Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав: от заїли тебе ті продукти.

Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна? от заїли тебе ті продукти.Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна? Не в тому річ))

А точніше - не під тим кутом дивишся

Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії)) Не в тому річ))А точніше - не під тим кутом дивишсяГлянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії)) Успіх ти не застав часів коли місячна зарплата була 30 доларів. Коли вчителі отримували зарплату водярою і це було за щастя бо могли дати віниками чи табуретками.

Ти до цих пір жив в ситі роки.

От уяви собі що з такою зарплатою, 30доларів хтось рішив інвестувати. Чи відкладати в панчоху на пенсію.

Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,

в кого вони є. Успіх ти не застав часів коли місячна зарплата була 30 доларів. Коли вчителі отримували зарплату водярою і це було за щастя бо могли дати віниками чи табуретками.Ти до цих пір жив в ситі роки.От уяви собі що з такою зарплатою, 30доларів хтось рішив інвестувати. Чи відкладати в панчоху на пенсію.Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,в кого вони є.

ЛАД писав, що всім капець бо демографія того конкретно ЛАД писав, що всім капець бо демографія того конкретно flyman

Повідомлень: 39959 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 12:41 Успіх написав: Hotab

Тобі це категорично не можна дивитись!



Жуй Норвежську рибу за дві щоки! Тобі це категорично не можна дивитись!Жуй Норвежську рибу за дві щоки!

там що рибу нижче пупця мацають? там що рибу нижче пупця мацають? flyman

Повідомлень: 39959 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 609610611612> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4669

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34