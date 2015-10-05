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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 609610611612>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 03:08

Попалось такое:
петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы.
https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o
Ребята "социализировались". Успешно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 08:02

  ЛАД написав:Попалось такое:
петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы.
https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o
Ребята "социализировались". Успешно.

«мои подопечные» (Віталік)

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Hotab написав:Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі... ;)

Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації
Еротичні масажі від Долярчика?

І клієнти як і про таксиста з 8 класами думають «хоч би мовчав!.. хоч би тихо робив свою справу..А не вирішував проблеми вселенського масштабу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:38

  alibob написав:ЛАД
""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.

«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'

От вам і "Професія" Азімова...

сама трендова ВОС100
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:05

flyman
сама трендова ВОС100


Коли нове дєло, замість потєряного, заводять, то таку ВОС пишуть?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.

Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?
В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.
У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.

Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.

в США надлишок дипломованих не тільки гуманітаріїв, а скоро ШІ навіть в МсДональдсі замінить, біда-біда.
Хоча вже присилають вакансії "оптимізаторів", з вимогами "швидко розбиратися в горах чужого овнокоду та максимально його покращити ASAP"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:17

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Решения у меня нет. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.
Возможно, назрела потребность в появлении "сверхвысшего образования".

Вже були спроби в медиків запустити, в результаті виникає парадоксальна ситуація коли йдуть на контракт, а не бюджет, щоб уникнути розподілу. А якщо й контрактників будуть розподіляти, то просто поїдуть за кордон.
ИМХО для вирішення ситуації потрібно, щоб на бюджетних посадах заробіток був вище ніж на ринку і за них була конкуренція як в Китаї, бо інакше як не крути, "щастя" із літер А,П,У,Д не складеш.

  Сибарит написав:Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества.

Я ще хочу сказати, що "відмінники" в переважній більшості це особливий контингент, яким потрібен ефективний менеджер, щоб вижимати із них результат. І з нас виходять дуже погані керівники.
ИМХО найкращі і працівники і керівники це ті, хто балансував на межі стипендії і отримував їх за додаткові бали, які заробляли в усяких активностях...

це ж вокери-волонтери-активісти-комсомольці, повний найкращ резерву кінця епохи зубожиння
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:20

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.

А такие заявки точно будут в достаточном количестве?
Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.
А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?

Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.
У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.
Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.
Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.
Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.
Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:28

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Banderlog (по-моему, не здесь, а на военной ветке) уже писал, что на уровне корпораций планирование существует.

Масштабы все же очень разные.
Но и на уровне корпораций издержки на систему управления чудовищны. И очень многое получается нерационально. Там бюрократия похлеще государственной.
Ну и восстанавливаться самостоятельно после серьезных кризисов корпорации обычно не умеют.
При всём этом как-то достаточно успешно живут. И имеют прибыль.
Да ещё тратятся на всякие потусторонние вещи типа субсидий вузам, благотворительности и пр. Да ещё и налоги платят. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:39

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:от заїли тебе ті продукти.
Чого ж сам не хочеш ними торгувати якщо там накрутка така серйозна?
Не в тому річ))
А точніше - не під тим кутом дивишся ;)
Глянь на ті ціни збоку пенсіонера, чи вчителя географії))
Успіх ти не застав часів коли місячна зарплата була 30 доларів. Коли вчителі отримували зарплату водярою і це було за щастя бо могли дати віниками чи табуретками.
Ти до цих пір жив в ситі роки.
От уяви собі що з такою зарплатою, 30доларів хтось рішив інвестувати. Чи відкладати в панчоху на пенсію.
Є час збирати каміння а є час розкидати. В нас більше 3х років війна і повір мені економічно населення ще в дуже непоганому стані. Якщо це затянеться далі буде гірше, прийде час пенсіонерам проїдати фамільні драгоценності,
в кого вони є.

ЛАД писав, що всім капець бо демографія того конкретно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:41

  Успіх написав:Hotab
Тобі це категорично не можна дивитись!

Жуй Норвежську рибу за дві щоки! :mrgreen:

там що рибу нижче пупця мацають?
flyman
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