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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:47
У Філіппінки півметровий
Барабашовське «с запахом филиппинской селедки»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 02 лип, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лип, 2025 12:51
Re: Психологія та саморозвиток
Імхо, має бути і держбюджет, і програми від корпорацій, і контракт
Держбюджет:
- на підготовку спеціалістів, що потрібні в державних і комунальних підприємствах, з обовʼязком відпрацьовувати певний час або оплатити навчання (з індексацією) в разі відмови. Але ще треба врегулювати ситуації, якщо раптом немає вакансій
- для талановитих студентів, типу державних грантів і омобливих держ стипендій
- програми від компаній, що по суті контракт, тільки оплачується роботодавцем. Все приблизно так само - умова пропрацювати або повернути гроші за навчання і стипендії з індексацією
- звичайний собі контракт для всіх інших. З можливістю переходу в іншу категорію за певних умов.
Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".
І сприяти відкриттю (можливо в структурі університетів) закладів нижчої акредитації, для профтехосвіти, коледжів. Але знадобиться робота на тим, щоб ця освіта не сприймалася роботодавцями, як щось другосортне, як зараз. Бо ринок перенасичений студіозами з корочками аби була, і відповідно і роботодавці пхають вимогу ВО де треба і не треба.
Додано: Сер 02 лип, 2025 12:58
Вы удивитесь, но не одобрю. 😁
Я против вмешательства государства в дела бизнеса, но не против существования государства как такового и исполнения им своих функций. Поддержка образования - одна из них.
Может быть, мы тоже придем к тому, что бизнес начнет заботиться о подготовке кадров, но пока такой стадии развития мы не достигли.
Додано: Сер 02 лип, 2025 13:13
Яке?
Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.
Вы удивитесь, но, действительно, слегка удивлюсь.
После нашего разговора о "равенстве возможностей" и о равенстве, вообще.
"Поддержка образования - одна из них" - поддержка общественно необходимого образования. На сегодня это, по-моему, пока что среднее образование. Высшее в сегодняшней Украине - необходимо в достаточно (весьма?) ограниченных масштабах.
Кто хочет заниматься наукой, уезжают на Запад. Инженеры в очень небольших количествах - зачем они нужны при постепенной деиндустриализации? Разве что учителя и врачи. Ну м, конечно, юристы-экономисты и психологи.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 лип, 2025 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 лип, 2025 13:23
Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.
Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.
Частка "бюджетних" місця має бути скорочена на спеціальностях, на які в держави немає потреби, до невеликого рівня "підтримки талановитих студентів". Десь може бути й розширена - там, де потреба в спеціалістах для бюджетних підприємств є.
Звісно, бюджет не має бути зовсім ліквідовано, бо в певному сенсі ці вкладення в освіту студентів це інвестиції в платників податків. Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.
Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів
Додано: Сер 02 лип, 2025 13:42
Что такое "досить дороге"?
Сколько это? Как сегодняшний контракт?
Податки это относительно незначительная часть того, что приносит работник.
Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет. Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов. Правда, следовало бы им платить хотя бы относительно прилично. Не знаю, сколько сегодня зарплата у начинающего инженера/учёного.
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