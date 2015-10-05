Додано: Чет 03 лип, 2025 10:49

Faceless написав: А є таке пекло соціялізації, як гуртожиток А є таке пекло соціялізації, як гуртожиток

Faceless написав: , що на відкритому просторі ризиків немає- у мене для вас погані новини:) , що на відкритому просторі ризиків немає- у мене для вас погані новини:)

Сибарит написав: Главное в профессии психолога - вовремя смыться Главное в профессии психолога - вовремя смыться

Faceless написав: Так вони вас взагалі не бачать чи що? Так вони вас взагалі не бачать чи що?

это не замкнутое пространствовы думаете 13ти летний пацан который ездил по польшам не встречал гопстоп или пьяных с ножом? на открытом пространстве я от них уходил (по пустырям и заброшкам не лазил) а вот в условном туалете с большой вероятностью могли прирезать или гопнуть. туалет была проблема. в плане безопасности. один стоит на входе никого не пускает, остальные гопают. Мы шли толпой в польское кафе и там ходили на толчок.а вы предпочитаете подружится с гопником? )нет конечно. я же выложил скрин чата. в видео про 50 рублей. они видят только чат и то что снимает их камера. посмотрите первые 3 секунды