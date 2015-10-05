Главное в профессии психолога - вовремя смыться 😁
Простите. Не удержался 😁
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:34
Главное в профессии психолога - вовремя смыться 😁
Простите. Не удержался 😁
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:35
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:47
Синій кит
Додано: Чет 03 лип, 2025 10:49
это не замкнутое пространство
вы думаете 13ти летний пацан который ездил по польшам не встречал гопстоп или пьяных с ножом? на открытом пространстве я от них уходил (по пустырям и заброшкам не лазил) а вот в условном туалете с большой вероятностью могли прирезать или гопнуть. туалет была проблема. в плане безопасности. один стоит на входе никого не пускает, остальные гопают. Мы шли толпой в польское кафе и там ходили на толчок.
а вы предпочитаете подружится с гопником? )
нет конечно. я же выложил скрин чата. в видео про 50 рублей. они видят только чат и то что снимает их камера. посмотрите первые 3 секунды
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:02
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:39
в принципі ти правий.
Я не люблю бути безпомічним. Це напевно один з базових страхів моєї свідомості. Ну як є люди що бояться павуків, змій, висоти, толпи, бути зїденим чи згвалтованим.
В мене воно- бути слабким і без грошей,
І да, я боюсь бути слабим ніщім дідом.
не люблю хворіти. Дуже не люблю.
Тому стараюсь бути здоровим.) Нащот топитись то якось не доводилось, а спасати доводилось і неодноразово.
Сама ситуація бути без грошей, без діла, без знайомих абсурдна)
страх бути не готовим один з основних мотивів.
Помню, тут Сібаріт питав колись, що брати в армію.. ..
Сам я скупив все що міг, не було вогнепальної зброї, і плит до бронежилета)
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:11
кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают. Все люди братья, у нас один предок и один Бог. А когда ты не принимаешь помощь тем самым ты лишаешь человека возможности сделать добро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:16
Faceless
Життя в інтернеті. Нуль ризиків. Вимкнув комп і ти врятований
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:23
навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
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