|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:24
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.
навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
Сніг зимою щас дефіцит
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36407
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8228 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:52
Faceless написав:
Сніг зимою щас дефіцит
іще намерзнемось, якщо довго проживем.)
Хз на мій хлопський розум тут справа навіть не в жебранні ця компанія явно тиняється без діла.
А з цієї неформальності чортішо може вийти.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:56
Faceless написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.
навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
Сніг зимою щас дефіцит
ответ для бандерлога
интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.
то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.
вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые для общения люди.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:10
Wirująświatła
интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.
Интерес в том, что ввиду отсутствия собственной личной офлайн жизни, ты проживаешь ее онлайн с кем-то не вставая из-за компа.
Одни плюсы: подростки думают « какой умный ровесник!» (в 50 лет ума явно больше чем в 13 должно быть). Не то что тут, хейтят беспощадно, потому что к 50-летнему «бизнесмену» требования таки повыше чем к подростку., Если накосячил у подростков в чате - подростки морду не набьют. Выключил комп и «вышел из купе». .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15587
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:39
Wirująświatła написав:
ответ для бандерлога
интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.
то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.
вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые
я не говорив що
люди мені не потрібні, ти перекрутив. Я написав, що для мене бути дорослим чоловіком це бути самодостатнім та могти підтримати близьких.
Ці хлопці вже мали б приносити якусь копійку в сімейний бюджет.
Як на мене здорові відносини це коли вони взаємовигідні, і дружба теж наврят чи народжується з жебрацтва.
Для дружби потрібна взаємоповага. Доречі, в підлітковому віці в мене була прикмета що хороша бійка часто добрий початок для дружби
но якось переріс)
щодо жмотства то не тільки не бачу смислу платити за стрім . Но і взагалі дивитись стрім.
Ні я в курсі що таке є.
Пацани мені розказували.
Що допустим є якась 14 літня стрімерша.
Яка мерзько матюкається.
І грає в якусь комютерну ігрушку.
А за це їй кидають донати.
Но мені не цікаво таке.
Поясніть, як допустим страх висоти чи замкнутого простору повязаний з емоційним дефіцитом?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:54
Hotab написав:Wirująświatła
интерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.
Интерес в том, что ввиду отсутствия собственной личной офлайн жизни, ты проживаешь ее онлайн с кем-то не вставая .
все таки щось Віталій і їм дає раз вони общаються.
Колись таких дітей називали пустими. Зараз дійшло що це влучна назва. Не добрі чи погані а порожні і пану психологу іменно такі і подобаються незаповнені.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:28
пустые это бандерлог и хотаб, с которыми 10 минут не о чем поговорить. с теми пацанами мы нормально общаемся 2-3-4 часа, никаких ментальных барьеров , им достаточно знать что я Виталя, в момент знакомства идёт быстрый поиск общих интересов (1 минута времени) и далее общение течёт как горная река.
Общие интересы с хотабом/бандерлогом я тоже в теории могу найти, но ваши асоциальные ментальные установки (а именно зажимы и комплексы) не дают возможности пробиться даже маленькому ручейку.
Для вас единственный способ общения - кого то обсерать и провокация конфликтов. Если бы я начал так себя вести на стримах, со мной бы через 30 секунд прекратили общение. Эти ребята не пустые, оскорбляя их ты оскорбил Бога. Надеюсь твою доченьку тоже так обзовут. Вселенная тебе всё вернёт. Хотабу ничего не желаю, его жизнь и так наказала.
Чем и как этим людям зарабатывать на жизнь не моё дело и тем более не бандерлога. хорошо что ты дрочишь с 11 лет, это не означает что теперь все должны так делать. Должно быть элементарное уважение к границам другого человека. Вторгаться в личную жизнь без приглашения нельзя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 03 лип, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:33
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36407
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8228 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:38
Banderlog
все таки щось Віталій і їм дає раз вони общаються
В 50 років не бути розумнішим (і цікавим ) за 13-річних - це треба вміти. Особливо коли ти не висуваєш як родітєль до них жодних вимог.
Хотабу ничего не желаю, его жизнь и так наказала.
Психолог внушає поцієнту, що він нещасний 😅
Общие интересы с хотабом/бандерлогом я тоже в теории могу найти,
За Бандерлога не буду розписуватися, можу сказати за себе.
Нічого ти (і це саме ти) не знайдеш, якщо відсутня повага (навіть мінімальна) до тебе. Причини ти прекрасно знаєш. Щось змінювати в собі в цьому контексті ясна справа ти не будеш. Я тобі так само не цінний. Тому це дурниці, що ти зміг би ручейок проштовхнути. Не пробивай чергове дно, причини глибше ніж «міг би».
Для вас единственный способ общения - кого то обсерать и провокация конфликтов.
Не все що ми (добре, лише я) робимо з тобою особисто, робиться з усіма))
Може проблема саме в тобі?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 03 лип, 2025 15:53, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15587
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:49
с девочкой хотите познакомиться социофобы? только куйню не пишите она приличная, ничего вам показывать не будет. крупный qr код в конце видео
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4680
|
|