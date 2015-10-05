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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:02
В чому цінність цього відео і набуя ти його приніс? (На буя ти його дивишся , то я навіть не питаю).
Набуя вона сама викладає це, то окрема тема, всіх зрозуміти не треба і старатись .
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Hotab
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:29
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.
навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
з гординею розібралися, тепер ще милосердя
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flyman
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:55
Wirująświatła написав:
Должно быть элементарное уважение к границам другого человека. Вторгаться в личную жизнь без приглашения нельзя.
не надо навязувати свої моральні норми.
Вторгаться можно.
і надо.
Щодо всєлєнная верне)
пусте це все ці бумеранги і закони карми.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:45
ты уже вторгнулся в границы @blayzim или как хотаб на форуме альфасамец, а по жизни му-му?
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Wirująświatła
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Додано: Чет 03 лип, 2025 19:32
Wirująświatła написав:
ты уже вторгнулся в границы @blayzim или как хотаб на форуме альфасамец, а по жизни му-му?
по жизні, я в чуть неповних 37 років рішив не скакати в гречку, вопрєкі логіці і законів бумерангу. Поки твоєї стримерші не бачив. Мож гляну завтра після обіду.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 22:43
Сибарит написав: ЛАД написав:
Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
Вы удивитесь, но не одобрю. 😁
Я против вмешательства государства в дела бизнеса, но не против существования государства как такового и исполнения им своих функций. Поддержка образования - одна из них.
Может быть, мы тоже придем к тому, что бизнес начнет заботиться о подготовке кадров, но пока такой стадии развития мы не достигли.
Мне вот интересно, возьмем 3 ситуации.
1. Студент учится (на бюджете или контракте - не столь важно, в любом случае он инвестирует свое время и энергию), идет после учебы работать по специальности. В какой-то момент работодатель говорит ему - "ауфвидерзеен". Чувак начинает искать работу. Может найдет, может нет - не суть, стороны остались при своих.
2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?
3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?
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rjkz
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Додано: Чет 03 лип, 2025 23:07
rjkz написав:
2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?
3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?
Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.
На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.
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Сибарит
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Додано: Чет 03 лип, 2025 23:08
Что такое фобия?
Фобия — это иррациональный, непреодолимый страх, не связанный с реальной угрозой. Человек осознает нелогичность своих реакций, но не может их контролировать, избегая ситуаций, которые провоцируют тревогу. Физически это проявляется через одышку, учащенное сердцебиение, головокружение, потливость или панические атаки.
Почему возникают фобии?
корни фобий лежат в эмоциональном дефиците детства. Ребенок, лишенный поддержки взрослого, не способен справиться с противоречивыми чувствами и подавляет их. Невыраженные эмоции трансформируются в тревогу, которая со временем «прикрепляется» к объектам или ситуациям, символизирующим внутренний конфликт.
Чем фобия отличается от страха?
Страх возникает как реакция на реальную опасность и исчезает вместе с ней. Фобия же сохраняется даже в безопасной обстановке: достаточно мысли о предмете страха, чтобы спровоцировать панику. Если страх можно преодолеть усилием воли, то фобия заставляет полностью избегать триггеров — например, отказываться от лифтов, прогулок на природе или публичных мероприятий. Это существенно ограничивает свободу и качество жизни.
Виды фобий
Существуют сотни видов фобий. Самые распространенные:
Социофобии— страх осуждения, публичных выступлений, близких отношений.
Агорафобия— боязнь открытых пространств, толпы, поездок.
Зоофобии— страх животных (насекомых, змей, птиц).
Клаустрофобия— паника в замкнутых помещениях.
Почему фобии не исчезают сами?
Подавление страха или борьба с симптомами часто приводит к замене одной фобии другой, усилению тревоги или развитию депрессии, апатии, навязчивых состояний. Психика, подобно дереву, «отращивает» новые ветви проблем, если не устранить их корень.
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Wirująświatła
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