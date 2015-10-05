Что такое фобия?

Фобия — это иррациональный, непреодолимый страх, не связанный с реальной угрозой. Человек осознает нелогичность своих реакций, но не может их контролировать, избегая ситуаций, которые провоцируют тревогу. Физически это проявляется через одышку, учащенное сердцебиение, головокружение, потливость или панические атаки.



Почему возникают фобии?

корни фобий лежат в эмоциональном дефиците детства. Ребенок, лишенный поддержки взрослого, не способен справиться с противоречивыми чувствами и подавляет их. Невыраженные эмоции трансформируются в тревогу, которая со временем «прикрепляется» к объектам или ситуациям, символизирующим внутренний конфликт.



Чем фобия отличается от страха?

Страх возникает как реакция на реальную опасность и исчезает вместе с ней. Фобия же сохраняется даже в безопасной обстановке: достаточно мысли о предмете страха, чтобы спровоцировать панику. Если страх можно преодолеть усилием воли, то фобия заставляет полностью избегать триггеров — например, отказываться от лифтов, прогулок на природе или публичных мероприятий. Это существенно ограничивает свободу и качество жизни.



Виды фобий

Существуют сотни видов фобий. Самые распространенные:



Социофобии— страх осуждения, публичных выступлений, близких отношений.

Агорафобия— боязнь открытых пространств, толпы, поездок.

Зоофобии— страх животных (насекомых, змей, птиц).

Клаустрофобия— паника в замкнутых помещениях.

Почему фобии не исчезают сами?

Подавление страха или борьба с симптомами часто приводит к замене одной фобии другой, усилению тревоги или развитию депрессии, апатии, навязчивых состояний. Психика, подобно дереву, «отращивает» новые ветви проблем, если не устранить их корень.