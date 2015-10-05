Виталик вопреки своим протестам против того, что давали характеристики ему по постам на форуме, раздал кучу диагнозов другим. Тогда и я позволю себе. Он повторяет с пацанами то, что делал в своей детской "банде" с "мелкими". Или что делали с ним. Тогда отправляли "мелких" выпрашивать или воровать пирожки, сейчас он отправляет выпрашивать 50 руб. И считает это идеальным способом "социализации". Умиляет его восхищение этими пустышками, разговаривающими на "чистом русском языке", в котором иногда попадаются даже цензурные слова. Очень интересно было бы проверить их IQ. Это Виталика, как выдающегося психолога современности, естественно, не интересует. Жаль 2 "стрима" в самом начале (viewtopic.php?p=5869559#p5869559) сейчас "Видео недоступно". Там, по-моему, на самом первом видео была сценка, когда эти пацаны сидят и разговаривают на лавочке. Блондин в голубой футболке, по-моему, очень похож на Виталика в молодости. Те же высказывания о тех, кто хорошо учится да и остальное. И вы не обратили внимание, что он и там представляется как Виталий ангел? Тоже кликуха с детства? А глядя на такую компанию, начинаю соглашаться с Сибаритом - слишком много свободного времени вредно, особенно для детей. Единственная мысль при просмотре - этих детишек припахать бы, чтобы у них и вздохнуть времени не было. Может, и выйдет толк.
Но вообще слишком много времени посвятили этому. Смысл? Когда все это поняли примерно одинаково. Кроме ангела.
И, кстати:
такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения
Не хрен делать одному в чужом городе в 14-16 лет. Разве что приехал куда-то поступать. Но тогда легко можно познакомиться там, куда приехал.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 лип, 2025 01:51, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: В нас коли ми дорослішали гонору було... Не менше ніж в Кіси Воробянінова
Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии?
Без агрессии - согласен. Без соперничества - вряд ли. Скорее всего, это заложено в природе человека. И, по-моему, есть у всех животных. Достаточно вспомнить борьбу за самку. Соперничество есть во всей жизни человека - и в спорте, и в работе, и в обычной жизни. Тут важно добиться, чтобы оно происходило честными методами, без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся.
Banderlog написав:....... все таки щось Віталій і їм дає раз вони общаються. Колись таких дітей називали пустими. Зараз дійшло що це влучна назва. Не добрі чи погані а порожні і пану психологу іменно такі і подобаються незаповнені.
Дає. Идеи выпрашивать 50 руб. Сами они и до этого додуматься не могут. Сидят и не знают, чем заняться.
rjkz написав:2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение? 3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?
Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции. На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.
Возможно, условия могут/должны быть жёстче. В варианте 2 - хорошо, если специальность более-менее дефицитная и работу найти легко. Иначе, как вы писали: "Приходите, когда будет 3 года стажа". А где его получить? В варианте 3 убытки несёт работодатель. Не буду говорить о том, что деньги, потраченные на обучение студента, могли бы принести прибыль. Это уже должно несколько увеличивать сумму компенсации. Но это сравнительно немного (если только стоимость обучения не слишком велика). Но важнее то, что работодатель рассчитывал получить хорошего работника, который ему, по-видимому, нужен, если он захотел несколько лет оплачивать его учёбу и ждать. Вместо того, чтобы нанять уже готового специалиста. А что ему делать теперь? Заключать контракт с новым студентом и опять ждать несколько лет, рискуя опять нарваться на тот же результат?
Faceless написав:.......... Цікаво, умову "з гіршими знаннями" ви додали чисто для драматизму? Бо от як воно насправді: якщо у вас непересічні знання, ви зможете і на бюджет поступити. З посередніми знаннями - зможете поступити на контракт, разом і з тими студентами, хто з багатших сімей, і з бідніших, аби потягнули навчання. Якщо і знання посередні і грошей немає - вочевидь ВО не для вас. Тому взагалі не бачу, на що скаржитися.
Не для драматизма. Вы как-то сильно чётко разделяете. Есть только 2 ступени - "непересічні знання" и "посередні знання". Вы же прекрасно понимаете, что в жизни есть более-менее непрерывное распределение от "непересічних" до "посередніх знань." Мы с вами, вроде согласились, что количество бюджетных мест стоило бы заметно уменьшить - государству не нужно столько специалистов с ВО. Возьмём идеальный вариант - на это ограниченное число бюджетных мест приняли людей с исключительными знаниями (и способностями?). На контракт подались остальные - от "весьма посредственных" до просто достаточно хорошо знающих и достаточно способных. (а, возможно, и очень способных - зависит от количества бюджетных мест, т.е. уровня отсечения). В этом отношении хороший пример - 1965 год, когда был двойной выпуск из школ. Помню, мы смотрели задачи на вступительных по математике - уровень был чуть ли не международных олимпиад. 1966 уже было чуть легче, 1967 (мой год) - ещё немного легче, а уже в 1969 мы смотрели вступительные задачи и смеялись. На мехмате задачи решались устно за 20 мин. При этом из 120 абитуриентов было 80 двоек. Надеюсь, понятно, что я хотел сказать. Так что речь не о драматизме.
Оця волинка про багатих батьків зі зв'язками вже якось набридла. Заможні батьки "пристроїти" хіба у власний бізнес зможуть. Я за всю скажімо так кар' єру насправді жодного разу не стикався з отакими кого влаштували б по блату, можливо тому, що там працювати треба, і некомпетентність видно одразу. В держструктурах не працював, може всі ці приблатньонні там
Вы не встречались, а я встречался. Но даже если в свой бизнес (или "свой" вуз/предприятие - даже гос) - тоже неплохо. Наработает стаж и потом уже опытный специалист.
Что такое фобия? Фобия — это иррациональный, непреодолимый стра Почему фобии не исчезают сами? Подавление страха или борьба с симптомами часто приводит к замене одной фобии другой, усилению тревоги или развитию депрессии, апатии, навязчивых состояний. Психика, подобно дереву, «отращивает» новые ветви проблем, если не устранить их корень.
Ребенок, лишенный поддержки взрослого, не способен справиться с противоречивыми чувствами и подавляет их. Невыраженные эмоции трансформируются в тревогу, которая со временем «прикрепляется» к объектам или ситуациям, символизирующим внутренний конфликт. Таке собі пояснення, все валити на дитинство. Вам треба посидіти під артобстрілом) для прикладу я був в підвалі куди влетіло 2 каба. І потом розгрібав завали. Після цього лиш обявляли каби. Я якщо не зайнятий то моментом оказувався коло виходу з підвалу) головою понятно що в укритті безпечніше но боязнь що засипе десь в хребті))) Десь через півроку пройшло, чисто через повторні авіаудари і що не присипало. Де тут емоційний дитячий дефіцит? Там ще якось соціофобії можно пояснити но страх допустим води, легко набути топлячись. Або страх сісти за руль після серйозної аварії. Потом щось в списку нема релігійного страху Божого. психологія принципово ігнорує релігійні переживання?