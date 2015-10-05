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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 616617618619 Додано: П'ят 04 лип, 2025 01:23

Тогда и я позволю себе.

Он повторяет с пацанами то, что делал в своей детской "банде" с "мелкими". Или что делали с ним. Тогда отправляли "мелких" выпрашивать или воровать пирожки, сейчас он отправляет выпрашивать 50 руб. И считает это идеальным способом "социализации". Умиляет его восхищение этими пустышками, разговаривающими на "чистом русском языке", в котором иногда попадаются даже цензурные слова. Очень интересно было бы проверить их IQ. Это Виталика, как выдающегося психолога современности, естественно, не интересует.

Жаль 2 "стрима" в самом начале (

А глядя на такую компанию, начинаю соглашаться с Сибаритом - слишком много свободного времени вредно, особенно для детей. Единственная мысль при просмотре - этих детишек припахать бы, чтобы у них и вздохнуть времени не было. Может, и выйдет толк.



Но вообще слишком много времени посвятили этому.

Смысл? Когда все это поняли примерно одинаково. Кроме ангела.



И, кстати: такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения Не хрен делать одному в чужом городе в 14-16 лет. Разве что приехал куда-то поступать. Но тогда легко можно познакомиться там, куда приехал. Виталик вопреки своим протестам против того, что давали характеристики ему по постам на форуме, раздал кучу диагнозов другим.Тогда и я позволю себе.Он повторяет с пацанами то, что делал в своей детской "банде" с "мелкими". Или что делали с ним. Тогда отправляли "мелких" выпрашивать или воровать пирожки, сейчас он отправляет выпрашивать 50 руб. И считает это идеальным способом "социализации". Умиляет его восхищение этими пустышками, разговаривающими на "чистом русском языке", в котором иногда попадаются даже цензурные слова. Очень интересно было бы проверить их IQ. Это Виталика, как выдающегося психолога современности, естественно, не интересует.Жаль 2 "стрима" в самом начале ( viewtopic.php?p=5869559#p5869559 ) сейчас "Видео недоступно". Там, по-моему, на самом первом видео была сценка, когда эти пацаны сидят и разговаривают на лавочке. Блондин в голубой футболке, по-моему, очень похож на Виталика в молодости. Те же высказывания о тех, кто хорошо учится да и остальное. И вы не обратили внимание, что он и там представляется как Виталий ангел? Тоже кликуха с детства?А глядя на такую компанию, начинаю соглашаться с- слишком много свободного времени вредно, особенно для детей. Единственная мысль при просмотре - этих детишек припахать бы, чтобы у них и вздохнуть времени не было. Может, и выйдет толк.Но вообще слишком много времени посвятили этому.Смысл? Когда все это поняли примерно одинаково. Кроме ангела.И, кстати:Не хрен делать одному в чужом городе в 14-16 лет. Разве что приехал куда-то поступать. Но тогда легко можно познакомиться там, куда приехал. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 лип, 2025 01:51, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 01:43 Сибарит написав: Banderlog написав: В нас коли ми дорослішали гонору було...

Не менше ніж в Кіси Воробянінова В нас коли ми дорослішали гонору було...Не менше ніж в Кіси Воробянінова

Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии? Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии?

Без агрессии - согласен.

Без соперничества - вряд ли. Скорее всего, это заложено в природе человека. И, по-моему, есть у всех животных. Достаточно вспомнить борьбу за самку.

Соперничество есть во всей жизни человека - и в спорте, и в работе, и в обычной жизни. Тут важно добиться, чтобы оно происходило честными методами, без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся. Без агрессии - согласен.Без соперничества - вряд ли. Скорее всего, это заложено в природе человека. И, по-моему, есть у всех животных. Достаточно вспомнить борьбу за самку.Соперничество есть во всей жизни человека - и в спорте, и в работе, и в обычной жизни. Тут важно добиться, чтобы оно происходило честными методами, без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 01:53 ЛАД написав: без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся. без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся.

Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁 Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8541 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21585 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 01:58 Banderlog написав: .......

все таки щось Віталій і їм дає раз вони общаються.

Колись таких дітей називали пустими. Зараз дійшло що це влучна назва. Не добрі чи погані а порожні і пану психологу іменно такі і подобаються незаповнені. .......все таки щось Віталій і їм дає раз вони общаються.Колись таких дітей називали пустими. Зараз дійшло що це влучна назва. Не добрі чи погані а порожні і пану психологу іменно такі і подобаються незаповнені.

Дає.

Идеи выпрашивать 50 руб.

Сами они и до этого додуматься не могут. Сидят и не знают, чем заняться. Дає.Идеи выпрашивать 50 руб.Сами они и до этого додуматься не могут. Сидят и не знают, чем заняться. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 02:15 Сибарит написав: rjkz написав: 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?

3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель? 2. Студент учится, но ему учебу оплачивает будущий работодатель. Студент тоже инвестирует свое время и усилия. В какой-то момент работодателю перестает быть нужен или подходить этот человек. Он его уволит? Потребует деньги за обучение?3. Студент учится (уже писал), работодатель оплачивает его учебу. Потом бывший студент в силу тех или иных причин хочет/вынужден уволиться. как в таком случае поступает работодатель?

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.

На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)Это все должно быть прописано в контракте. По идее, терять должен инициатор расторжения договора. Т.е. в варианте 2 студент просто становится свободным, а в варианте 3 компенсирует затраты пропорционально недоработанному сроку. В случае взаимного желания расстаться убытки могут делиться в какой-то пропорции.На более жёстких условиях я бы контракт не подписал. Но у каждого свои причуды.

Возможно, условия могут/должны быть жёстче.

В варианте 2 - хорошо, если специальность более-менее дефицитная и работу найти легко. Иначе, как вы писали: "Приходите, когда будет 3 года стажа". А где его получить?

В варианте 3 убытки несёт работодатель. Не буду говорить о том, что деньги, потраченные на обучение студента, могли бы принести прибыль. Это уже должно несколько увеличивать сумму компенсации. Но это сравнительно немного (если только стоимость обучения не слишком велика). Но важнее то, что работодатель рассчитывал получить хорошего работника, который ему, по-видимому, нужен, если он захотел несколько лет оплачивать его учёбу и ждать. Вместо того, чтобы нанять уже готового специалиста. А что ему делать теперь? Заключать контракт с новым студентом и опять ждать несколько лет, рискуя опять нарваться на тот же результат? Возможно, условия могут/должны быть жёстче.В варианте 2 - хорошо, если специальность более-менее дефицитная и работу найти легко. Иначе, как вы писали: "Приходите, когда будет 3 года стажа". А где его получить?В варианте 3 убытки несёт работодатель. Не буду говорить о том, что деньги, потраченные на обучение студента, могли бы принести прибыль. Это уже должно несколько увеличивать сумму компенсации. Но это сравнительно немного (если только стоимость обучения не слишком велика). Но важнее то, что работодатель рассчитывал получить хорошего работника, который ему, по-видимому, нужен, если он захотел несколько лет оплачивать его учёбу и ждать. Вместо того, чтобы нанять уже готового специалиста. А что ему делать теперь? Заключать контракт с новым студентом и опять ждать несколько лет, рискуя опять нарваться на тот же результат? ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 02:24 Сибарит написав: ЛАД написав: без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся. без подлости, без желания поставить подножку сопернику. Это не всегда удаётся.

Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁 Да, я тоже не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым 😁

В биатлоне ещё можно - не знаешь результаты стрельбы соперника.

В этом отношении, по-моему, опаснее такой мирный вид спорта, как командные велогонки. В биатлоне ещё можно - не знаешь результаты стрельбы соперника.В этом отношении, по-моему, опаснее такой мирный вид спорта, как командные велогонки. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 03:01 Faceless написав: ..........

Цікаво, умову "з гіршими знаннями" ви додали чисто для драматизму?

Бо от як воно насправді: якщо у вас непересічні знання, ви зможете і на бюджет поступити.

З посередніми знаннями - зможете поступити на контракт, разом і з тими студентами, хто з багатших сімей, і з бідніших, аби потягнули навчання.

Якщо і знання посередні і грошей немає - вочевидь ВО не для вас.

Тому взагалі не бачу, на що скаржитися. ..........Цікаво, умову "з гіршими знаннями" ви додали чисто для драматизму?Бо от як воно насправді: якщо у вас непересічні знання, ви зможете і на бюджет поступити.З посередніми знаннями - зможете поступити на контракт, разом і з тими студентами, хто з багатших сімей, і з бідніших, аби потягнули навчання.Якщо і знання посередні і грошей немає - вочевидь ВО не для вас.Тому взагалі не бачу, на що скаржитися. Не для драматизма.

Вы как-то сильно чётко разделяете. Есть только 2 ступени - "непересічні знання" и "посередні знання". Вы же прекрасно понимаете, что в жизни есть более-менее непрерывное распределение от "непересічних" до "посередніх знань."

Мы с вами, вроде согласились, что количество бюджетных мест стоило бы заметно уменьшить - государству не нужно столько специалистов с ВО.

Возьмём идеальный вариант - на это ограниченное число бюджетных мест приняли людей с исключительными знаниями (и способностями?).

На контракт подались остальные - от "весьма посредственных" до просто достаточно хорошо знающих и достаточно способных. (а, возможно, и очень способных - зависит от количества бюджетных мест, т.е. уровня отсечения). В этом отношении хороший пример - 1965 год, когда был двойной выпуск из школ. Помню, мы смотрели задачи на вступительных по математике - уровень был чуть ли не международных олимпиад. 1966 уже было чуть легче, 1967 (мой год) - ещё немного легче, а уже в 1969 мы смотрели вступительные задачи и смеялись. На мехмате задачи решались устно за 20 мин. При этом из 120 абитуриентов было 80 двоек.

Надеюсь, понятно, что я хотел сказать.

Так что речь не о драматизме.



Оця волинка про багатих батьків зі зв'язками вже якось набридла. Заможні батьки "пристроїти" хіба у власний бізнес зможуть.

Я за всю скажімо так кар' єру насправді жодного разу не стикався з отакими кого влаштували б по блату, можливо тому, що там працювати треба, і некомпетентність видно одразу. В держструктурах не працював, може всі ці приблатньонні там Вы не встречались, а я встречался.

Но даже если в свой бизнес (или "свой" вуз/предприятие - даже гос) - тоже неплохо. Наработает стаж и потом уже опытный специалист. Не для драматизма.Вы как-то сильно чётко разделяете. Есть только 2 ступени - "непересічні знання" и "посередні знання". Вы же прекрасно понимаете, что в жизни есть более-менее непрерывное распределение от "непересічних" до "посередніх знань."Мы с вами, вроде согласились, что количество бюджетных мест стоило бы заметно уменьшить - государству не нужно столько специалистов с ВО.Возьмём идеальный вариант - на это ограниченное число бюджетных мест приняли людей с исключительными знаниями (и способностями?).На контракт подались остальные - от "весьма посредственных" до просто достаточно хорошо знающих и достаточно способных. (а, возможно, и очень способных - зависит от количества бюджетных мест, т.е. уровня отсечения). В этом отношении хороший пример - 1965 год, когда был двойной выпуск из школ. Помню, мы смотрели задачи на вступительных по математике - уровень был чуть ли не международных олимпиад. 1966 уже было чуть легче, 1967 (мой год) - ещё немного легче, а уже в 1969 мы смотрели вступительные задачи и смеялись. На мехмате задачи решались устно за 20 мин. При этом из 120 абитуриентов было 80 двоек.Надеюсь, понятно, что я хотел сказать.Так что речь не о драматизме.Вы не встречались, а я встречался.Но даже если в свой бизнес (или "свой" вуз/предприятие - даже гос) - тоже неплохо. Наработает стаж и потом уже опытный специалист. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 03:07 Wirująświatła написав: Что такое фобия?

Фобия — это иррациональный, непреодолимый стра

Почему фобии не исчезают сами?

Подавление страха или борьба с симптомами часто приводит к замене одной фобии другой, усилению тревоги или развитию депрессии, апатии, навязчивых состояний. Психика, подобно дереву, «отращивает» новые ветви проблем, если не устранить их корень.

Ребенок, лишенный поддержки взрослого, не способен справиться с противоречивыми чувствами и подавляет их. Невыраженные эмоции трансформируются в тревогу, которая со временем «прикрепляется» к объектам или ситуациям, символизирующим внутренний конфликт.

Таке собі пояснення, все валити на дитинство.

Вам треба посидіти під артобстрілом)

для прикладу я був в підвалі куди влетіло 2 каба. І потом розгрібав завали. Після цього лиш обявляли каби. Я якщо не зайнятий то моментом оказувався коло виходу з підвалу) головою понятно що в укритті безпечніше но боязнь що засипе десь в хребті)))

Десь через півроку пройшло, чисто через повторні авіаудари і що не присипало. Де тут емоційний дитячий дефіцит?

Там ще якось соціофобії можно пояснити но страх допустим води, легко набути топлячись. Або страх сісти за руль після серйозної аварії.

Потом щось в списку нема релігійного страху Божого.

психологія принципово ігнорує релігійні переживання? Ребенок, лишенный поддержки взрослого, не способен справиться с противоречивыми чувствами и подавляет их. Невыраженные эмоции трансформируются в тревогу, которая со временем «прикрепляется» к объектам или ситуациям, символизирующим внутренний конфликт.Таке собі пояснення, все валити на дитинство.Вам треба посидіти під артобстрілом)для прикладу я був в підвалі куди влетіло 2 каба. І потом розгрібав завали. Після цього лиш обявляли каби. Я якщо не зайнятий то моментом оказувався коло виходу з підвалу) головою понятно що в укритті безпечніше но боязнь що засипе десь в хребті)))Десь через півроку пройшло, чисто через повторні авіаудари і що не присипало. Де тут емоційний дитячий дефіцит?Там ще якось соціофобії можно пояснити но страх допустим води, легко набути топлячись. Або страх сісти за руль після серйозної аварії.Потом щось в списку нема релігійного страху Божого.психологія принципово ігнорує релігійні переживання? Banderlog

Повідомлень: 3088 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 03:18 Сибарит

К нашему разговору: Устименко был убит 29 июня после того, как сбил семь российских беспилотников «Шахид» в ходе массированного авиаудара, в котором участвовали сотни беспилотников и ракет. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/death-ukrainian-f-16-pilot-highlights-perils-air-defence-commander-says-2025-07-03/

Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же. К нашему разговору:Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же. ЛАД 2 Повідомлень: 35050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 03:37 ЛАД написав: Сибарит

К нашему разговору: Устименко был убит 29 июня после того, как сбил семь российских беспилотников «Шахид» в ходе массированного авиаудара, в котором участвовали сотни беспилотников и ракет. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/death-ukrainian-f-16-pilot-highlights-perils-air-defence-commander-says-2025-07-03/

Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же. К нашему разговору:Понимаю, что в этом сообщении можно сомневаться, но всё же.

Это очень странно... Это очень странно... Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8541 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21585 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 616617618619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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