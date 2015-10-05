Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:12

Сибарит в топ 5 асоциальных личностей данной ветки вы не входите) я так понимаю вы отвечали больше за них, чем за себя. Вы кажется единственный кто не осудил девочку в кейсе с неприличными фото. И детроитед емнип. Успих отмолчался. Не принимайте за комплимент, только справедливости ради, не хочу чтобы вы всё написанное принимали на свой счёт. Это больше касается других, чем вас. Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом. Сколько я с вами общаюсь (мало) ни одной девиации не увидел, небольшая консервативность присутствует.