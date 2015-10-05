Wirująświatła написав:бахвалиться своими фобиями примерно как бахвалиться инвалидностью или умственной отсталостью. И тут бандерлог снова отличился. Это какая твоя фобия по счёту? по итогу окажется что ты вообще людей боишься, всех, даже собственную тёщу. мальчик маугли. кстати хотаб периодически и к тебе клеится, судя по отсутствию возражений ты не возражаешь) за медальку его отблагодарил? хотаба не боишься?
хто сказав шо я їх голубих боюсь? Це твій кейс про згвалтування в купе. ви психологи понапридумували, що раз нема толерантності то значить є страх. Нормально я до них відношусь як до олігофренів чи до інших уродців
Striker написав:Можна в 2 словах - що це за незрозумілі відосіки і що за анальні канали? Для чого і навіщо це тут?
теми про життя і соціалізацію, напр. типовий бандерлог як МД - патріарх сімейства:
тільки його нетакуся його командірських наказів не сприймає, дітей за кордон не вивозить, ось такі духовні скрєпи в нашого румунського вєрующєго пріхода рпц
За нетакусю не поняв. До чого тут мої скрєпи? Не хоче слухатись ? Я тут при чому? Мені її за 2 тижні відпустки дресірувати? Більш нічим зайнятись? Плюнув і розтер. Поїхав перевірив там запасний аеродром. Все нормально. Схоче поїде з дітьми. Гроші на дорогу є, там жити є де... Мені шо дітей забирати од неї дитсадівських і тягнути за собою в європу і там квочити?) без неї ця схема не працює, а свою голову я їй не пришию. Обрубав трохи фінансування шоб не була така мудра і самодостаточна та і поїхав назад на війну. Загалом з тиждень побув з сімєю з 2 тижнів відпустки.
Wirująświatła написав:здесь тебе никто ничего не должен.
Я щось не розумію. Ти викладаєш якийсь "контент", і сам не можеш толком пояснити для чого? Ти чого кидаєшся на мене, не з тієї ноги встав? Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
Striker написав:Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
там есть адреса их личек в тг. напиши им спроси почему такие ники. мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах. За чужие ники я не отвечаю. как и за мужиков с последнего видео. Какие ко мне вопросы?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
там есть их адреса в тг. напиши им спроси почему такие ники. мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах. За чужие ники я не отвечаю. как и за мужиков с последнего видео. Какие ко мне вопросы?
Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий чат малоліток? Показати що підлітки здатні дофіга писати ні про що? Так то не секрет. У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?
хотаб несколько месяцев ко мне грязно домогается и ни у кого никаких вопросов, а тут выложил список участников одного чата и сразу куча вопросов посыпалась. Что с вами люди???
Я не бачу домагань, скоріше нерозділене платонічне кохання
когда булят не вас оно всегда прикольнее (я не об этой ситуации, а вообще). на группе поддержки и держится буллинг. ваши моральные качества я увидел еще когда конговец булил зрадио. Достаточно было одного вашего слова, чтобы буллинг прекратился, но ожидаемого вы его не сказали. вам нравится наблюдать когда кого то чморят. Вы и сами чморить пробовали, но слишком уязвимы к критике, поэтому бросали это дело.