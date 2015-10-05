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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:45

  Faceless написав:Доречі, цікаво, якщо б ви якось мимоходом зізналися, що ви анк, дядько 40+ і ще й з України, яка була б реакція.
обязательно это сделаю и выложу сюда реакцию. Но особой реакции не ждите, у них нет угара войны и ненависти к украинцам, максимум что вы увидите - удивление. То что мне больше лет чем им видно по разговору. СВОшниками там называют бомжей и алкашей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:46

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Water
..........
Чи форум буде закривать очі на кримінал?
-----------------------------
В чём криминал?

А ви читали шо цей пєдіатр пише за сексуальні домагання, втягування дітей у жебрацтво, крадіжки, школу?
Всі ці архіви писанини під різними ніками потрібно буде скинути слідчому(за запитом), а там вже підключать відповідних спеціалістів, які встановлять шо це таке, чи підсудний поцієнт.

Ніц йому не буде. Він в мейнстрімі. Судити можуть за насильство над лічностю дитини. Допустим за відбір батьками в дитини телефона чи ігрової приставки.
А тут потакання слабостям дитини.
Всё верно.
Можно бы и ещё добавить, но нет смысла.
От всех обвинений очень легко отмазаться. Криминала там нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:56

за деревьями леса никто не увидел. Я мотивирую этих людей, каким то чудом это возможно дистанционно. Я не могу сделать их умнее или добрее, не могу привить им любовь к музыке или кино. Это длинные истории, годы общения. А мотивировать могу быстро и сильно, всего лишь общаясь на языке их ценностей. Я не знаю кто их родители (вообще кроме имени и города не знаю о них ничего), но как их мотивировать знаю.
Wirująświatła
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  #<1 ... 631632633634
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