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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 635636637638>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 02:33

Re: Психологія та саморозвиток

Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав))
Традиційно насмішив Віталік (недолугістю) , ну і нагібатєль/обламувач крутих складними питаннями - Долярек))
Дякую. Це було дійсно смішно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:50

  Hotab написав:Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав))
одним бомжарой живущим на парковке в Словакии стало больше, действительно смешно) Чем ещё похвастаешься, новые носки/трусы? съел хотдог? Любители считать чужой IQ просыпайтесь, свежачок подвезли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:00

🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)

До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%

🔹 На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:

1️⃣ Хотелось выглядеть красивее (49%)
2️⃣ Просто интересно было попробовать (44%)
3️⃣ Видела у мамы/старших (39%)
4️⃣ Для выступлений (36%)
5️⃣ Все подруги красятся (30%)
6️⃣ Для фото или видео (27%)
7️⃣ Увидела у блогера или в Интернете (20%)
8️⃣ По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:08

Опрос от британских ученых про голого соседа в окне

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.

7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет

✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.

✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.

меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:15

  Wirująświatła написав:
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.

7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет

А теперь, внимание, правильный ответ:
Если я увидел в окне голого соседа, значит я на него уже взглянул.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:38

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)

До семи лет – 9%
Семь-девять лет – 25%
Десять-двенадцать лет – 39%
Тринадцать-пятнадцать лет – 24%

На вопрос «почему ты начала пользоваться косметикой?»:

Хотелось выглядеть красивее (49%)
Просто интересно было попробовать (44%)
Видела у мамы/старших (39%)
Для выступлений (36%)
Все подруги красятся (30%)
Для фото или видео (27%)
Увидела у блогера или в Интернете (20%)
По медицинским показаниям (например, маскирующие, лечебные средства) (10%)
А якого року провели?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:17

Хто сказав, що "вікна в вікна" - це погано?)))

  Wirująświatła написав:меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба
Після цієї фрази, Хотаб вже спеціально зараз в машині сфоткає свій кавунячий хвостик і відправить тобі в приват😅
  Сибарит написав:А теперь, внимание, правильный ответ:
Если я увидел в окне голого соседа, значит я на него уже взглянул.
Ну, придертись можна до всього...
Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁

Бо з сусідкою, думаю, набагато простіше, якщо опитування робити виключно серед чоловіків😁

п.с.
Покищо мої сусідки виходять/сидять на балконах в шортах/купальниках😅

Хоча, в сусідньому будинку у вікні вечером/вночі моя дружина вже щось тричі бачила пару, яка "рухалась"😅😁
Напевно, такі люди, спеціально не зашторюють штори на вікнах... або просто - в пориві страсті - забувають))
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:21

а ночувати на паркінгу

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав))
одним бомжарой живущим на парковке в Словакии стало больше, действительно смешно) Чем ещё похвастаешься, новые носки/трусы? съел хотдог? Любители считать чужой IQ просыпайтесь, свежачок подвезли.

По легенді вивозилися в Дубровнік на "для себе а не в оренду" конвертовані десятки тисяч не по вигідному курсу долари в євро. Вам би EQ та емпатію проявити.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:22

  Wirująświatła написав:
🔹 С какого возраста девочки начинают пользоваться косметикой (опрос девочек от 7 до 17 лет)

До семи лет – 9%

Интересно, что ответит эта девочка?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:23

  Wirująświatła написав:
Опрос от британских ученых про голого соседа в окне

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, попытались бы вы украдкой взглянуть на него? – поинтересовались британские ученые.

7% – точно да
23% – вероятно да
25% – вероятно нет
35% – точно нет

✔️ Мужчины отвечают «да» чаще женщин.

✔️ А вот возраст на результаты не влияет, даже после 65 лет доля респондентов, отвечающих «да», примерно такая же.

меньше всего на свете я бы хотел увидеть голого Хотаба.

а єслі він "Галя"?
flyman
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